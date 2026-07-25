Kadir İnanır’ın vasiyetleri eylülde açılıyor! Mirası kimlere kalacak? Özel koleksiyonlar ve gayrimenkuller…

DÖNÜŞ

Türkan Şoray'ın yönetmen koltuğunda oturduğu ilk yapım olan Dönüş filminde, Almanya'da çalışmak üzere köyünden ayrılan İbrahim'in, zamanla yaşadığı çevreye yabancılaşması ve köyde bıraktığı eşi Gülcan'la olan kırılgan ilişkisi konu edilir. Filmde İbrahim karakterine güçlü performansıyla Kadir İnanır hayat verir.

Köyde adı dedikodulara karışan Gülcan yüzünden itibarını geri kazanmayı kendine bir görev edinen İbrahim, yıllar sonra köyüne dönmeye karar verir. Ancak bu süreçte Almanya'da yeni bir hayat kurmuş, bir Alman kadınla evlenmiş ve bir çocuğu olmuştur.

Geçmişle bugün arasında sıkışan İbrahim'in köye dönüşü, hem kendi iç hesaplaşmasını hem de köydeki dengeleri derinden sarsar.