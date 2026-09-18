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Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır'dan sitem dolu sözler! “Dayım bir kol saati bile bırakmamış”
Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır'dan sitem dolu sözler! “Dayım bir kol saati bile bırakmamış”
Kadir İnanır'ın vasiyetinin açıklanacağı dava, bazı mirasçılara tebligat ulaştırılamaması nedeniyle 17 Aralık'a ertelendi. Duruşma sonrası konuşan yeğeni Levent İnanır, "Dayım bir kol saati, bir kravat bile bırakmamış" sözleriyle dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 18.09.2026 09:50
Güncelleme Tarihi: 18.09.2026 09:56