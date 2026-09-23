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Kadir İnanır’ın yeğenlerinden miras tartışmalarıyla ilgili dikkat çeken açıklama

Türk sinemasının usta oyuncusu Kadir İnanır'ın mirasıyla ilgili gündeme gelen tartışmalar sürerken, yeğenleri Hüseyin Önder ve Cevahir Önder'den konuyla ilgili açıklama geldi.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 23.09.2026 00:22 Güncelleme Tarihi: 23.09.2026 00:28
Kadir İnanır’ın yeğenlerinden miras tartışmalarıyla ilgili dikkat çeken açıklama

Türk sinemasının efsane isimlerinden Kadir İnanır, 27 Haziran'da 77 yaşında hayata veda etti. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden usta oyuncunun vefatı, sanat dünyasını ve onu yıllardır büyük bir sevgiyle takip eden milyonları derin bir yasa boğdu.

Kadir İnanır’ın yeğenlerinden miras tartışmalarıyla ilgili dikkat çeken açıklama

MİRASINDA GELİŞME YAŞANMIŞTI!

Vefatın ardından gözler usta sanatçının geride bıraktığı mirasa çevrilirken, hukuki süreçte dikkat çeken detaylar gün yüzüne çıkmıştı.

Yaşamı boyunca üç ayrı vasiyetname hazırlayan usta sanatçının, ilk vasiyetini 2015 yılında kaleme aldığı, 2022 yılında ise noter huzurunda iki vasiyet daha düzenlediği öğrenilmişti.

Kadir İnanır’ın yeğenlerinden miras tartışmalarıyla ilgili dikkat çeken açıklama

AKRABALARI ADLİYE ÖNÜNDE SIRAYA GİRDİ...

Kritik saat yaklaşırken usta oyuncunun yakın çevresi ve yeğenleri de Beykoz Adliyesi binasında yerini almıştı. Sabahın erken saatlerinden itibaren adliye çevresinde toplanan aile üyeleri ve yeğenlerin, mahkeme salonundan gelecek resmi açıklamaları takip etmek üzere heyecanlı bir bekleyiş içinde olduğu gözlenmişti.

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Kadir İnanır’ın yeğenlerinden miras tartışmalarıyla ilgili dikkat çeken açıklama

VASİYET KARARI ERTELENDİ!

Kadir İnanır'ın vasiyetnamesinin okunması beklenen duruşmada erteleme kararı çıkmıştı.

Beykoz Adliyesi önünde açıklama yapan dava avukatı, üç mirasçıya resmi tebligat ulaşmadığı gerekçesiyle vasiyetin açıklanmasının 17 Aralık tarihine ertelendiğini duyurmuştu.

Açıklama yapan avukat Hikmet Altun Kalem, "28 mirasçı var" dedi. Levent İnanır, "Adres değişikliği ve tatilde olanlar var. Bize katılmama sebebi değil bu durum... Herkes onun yeğeni, tamamlanacaktır. 17 Aralık'ta katılım sağlanacak. Bulunmayanı da bulacağız. Dayımıza son görevimiz olacak. Vekalet vermeleri gerekir. Bazılarına tebligat ulaşmamış çünkü... Türkiye'nin hukuku Allah'ın adaleti var" ifadelerini kullanmıştı.

Kadir İnanır’ın yeğenlerinden miras tartışmalarıyla ilgili dikkat çeken açıklama

"KADİR İNANIR'IN İRADE SORUNU VARDI"

Yeşilçam oyuncusunun 2015'te hazırladığı vasiyetin neden değiştiğine ilişkin "O da bir soru işareti." diyerek durumun kafa karıştırıcı olduğunu vurgulayan Levent İnanır ayrıca, "Sevgili Kadir dayımın irade sorunu vardı. Açıklanacak vasiyetnamenin içeriği de çok önemli değil. Vasiyetini üç kez değiştirmiş. Neden değiştirdi? Kafa karışıklığı var, irade sorunu var." açıklamasında bulunmuştu.

Kadir İnanır’ın yeğenlerinden miras tartışmalarıyla ilgili dikkat çeken açıklama

"DAYIM BIRAKIN BİR KOL SAATİNİ, BİR KRAVAT DAHİ BIRAKMAMIŞ BİZE"

Beykoz Adliyesi'nde görülen duruşmanın ardından İnanır'ın yeğeni Levent İnanır aynı zamanda, "Dayım bırakın bir kol saatini, bir kravat dahi bırakmamış bize. Bunu yapacağına asla ihtimal vermem. Sağlıklıyken verdiği bir karar değil, rahatsızlığı döneminde yenilenmiş vasiyeti. Bütün filmlerinin teliflerini, hatta dedemden kalan bazı miras paylarını bile Jülide Kural'a devretmiş" demişti.

İnanır, "Elbette Jülide Hanım'a bir şeyler bırakması bizi üzmez ama aile bağlarını önde tutan Kadir İnanır'ın tüm soy geçmişine bir kravat dahi bırakmaması dünya görüşüne uygun değil. Ekonomik mirasta da değiliz, ailenin tamamen bertaraf edilmesine kızgınız. Dolayısıyla hukuki yollara başvuracağız" ifadelerini kullanmıştı.

Kadir İnanır’ın yeğenlerinden miras tartışmalarıyla ilgili dikkat çeken açıklama

KADİR İNANIR'IN YEĞENLERİNDEN AÇIKLAMA

İnanır'ın mal varlığı ve vasiyeti üzerinden gündeme gelen iddiaların ardından gözler usta oyuncunun ailesine çevrildi.

Kadir İnanır’ın yeğenlerinden miras tartışmalarıyla ilgili dikkat çeken açıklama

DİKKAT ÇEKEN İFADELER

Hüseyin ve Cevahir Önder, son dönemde kamuoyunda konuşulan miras tartışmaları hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Kadir İnanır’ın yeğenlerinden miras tartışmalarıyla ilgili dikkat çeken açıklama

"İSTEDİĞİNE BIRAKIR"

Kadir İnanır'ın yeğenleri, "İstediğine bırakır. Burada hukukun ne söyleyeceği önemli. Bunu çok yürekten söylüyorum: bizi miras ilgilendirmiyor."

Kadir İnanır’ın yeğenlerinden miras tartışmalarıyla ilgili dikkat çeken açıklama

"BEN HAK TALEP ETMEYECEĞİM"

Ayrıca, "Ben mirası alacağım diye gitmedim ki. Bana bir tebligat geldi ve gittim bu kadar. Ben hak talep etmeyeceğim. Hukuk bana ne hal veriyorsa alırım" dedi.

Kadir İnanır’ın yeğenlerinden miras tartışmalarıyla ilgili dikkat çeken açıklama

ESKİ EŞTEN ZEHİR ZEMBEREK AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Kadir İnanır'ın vasiyeti üzerinden devam eden davada aile bireylerinin karşılıklı açıklamaları gerilimi artırırken, sosyal medyada paylaşılan bir tehdit mesajı da gündeme gelmişti.

Duruşma öncesinde Kadir İnanır hakkında "Dayımın irade sorunu vardı" ifadelerini kullanan Levent İnanır'ın eski eşi Neslihan Acar, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı. Acar, eski eşine yönelik eleştirilerde bulunurken Kadir İnanır'dan, "sözü ve duruşu birbiriyle örtüşen bir insan" şeklinde söz etmişti.

Kadir İnanır’ın yeğenlerinden miras tartışmalarıyla ilgili dikkat çeken açıklama

SOSYAL MEDYADA TEHDİT İDDİASI

Neslihan Acar'ın paylaşımının ardından kendisi ile Öykü Kardelen Arıca'nın tehdit edildiği yönündeki iddialar sosyal medyada hızla yayılmıştı. Sosyal medya platformlarında, Levent İnanır'a ait olduğu ileri sürülen bir WhatsApp yazışmasının görüntüsü paylaşılmıştı.

Kadir İnanır’ın yeğenlerinden miras tartışmalarıyla ilgili dikkat çeken açıklama

Söz konusu mesajda, geçmişte Neslihan Acar'ın şiddete maruz kaldığı iddia edilen bir olaya ilişkin fotoğrafın da gönderildiği öne sürülmüştü. Paylaşımı yapan X kullanıcısı, mesajın Acar ve kızı Öykü Kardelen Arıca'ya yönelik tehdit içerdiğini iddia etmişti.

Kadir İnanır’ın yeğenlerinden miras tartışmalarıyla ilgili dikkat çeken açıklama

KIZINDAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM: "BURADAYIM, GEL"

Öykü Arıca da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla gündeme gelen iddialara ilişkin paylaşımda bulunmuştu. Babası Levent İnanır'a seslenen Arıca, annesine ait olduğu belirtilen eski fotoğrafın 77 yaşındaki anneannesine gönderilmesine tepki göstererek, "Annemin ayrılık sebebi olan yara bere içindeki fotoğrafını 77 yaşındaki anneanneme göndermenin amacı yeniden bu hale getiririm demek mi? Buradayım, gel" ifadelerini kullanmıştı.

Kadir İnanır’ın yeğenlerinden miras tartışmalarıyla ilgili dikkat çeken açıklama

NESLİHAN ACAR: "DEMİRDEN KORKAN TRENE BİNMEZ"

Neslihan Acar ise sosyal medya hesabından yaptığı yeni açıklamada, eski bir fotoğraf kullanılarak kendisine tehdit mesajı gönderildiği iddiasını doğrulamıştı. Acar, paylaşımında mesajın kendisine ulaştığını belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Eski bir fotoğraf üzerinden tehdit mesajı aldığım doğrudur. Şu an iyiyim. Fotoğrafımı aileme borç bildiğimden paylaşıyorum. Mesaj 77 yaşındaki sevgili anneme atılmasından başka bir önem taşımamaktadır."

Kadir İnanır’ın yeğenlerinden miras tartışmalarıyla ilgili dikkat çeken açıklama

ESKİ EŞİNİN 'ŞİDDET' İDDİALARINA YANIT GELDİ!

Tüm bu yaşanan olaylı süreçlerin ardından Levent İnanır açıklama yaptı. Şiddet iddialarını yalanlayan İnanır,"Günlerdir hakkımda çıkan haberler ve kamuoyuna yansıyan iddialar nedeniyle, bazı konulara açıklık getirmek istiyorum. Öncelikle, eski eşime yönelik şiddet uyguladığım yönündeki iddiayı kesinlikle kabul etmiyorum. Söz konusu şiddeti ben uygulamadım. Uygulayan kişiyi ne yazık ki burada sizlere açıklamak beni de yaralar ve üzer, bu yüzden o hiç istenmeyecek şiddeti uygulayan kişiyi burada açıklamayacağım. Ama şunu tekrarlamak isterim o şiddeti kesinlikle ben uygulamadım. Neslihan Hanım, ileride yaşananlarla ilgili kendi iradesiyle açıklama yapmak isterse, bu tamamen kendisinin vereceği bir karardır" ifadelerini kullandı.

Kadir İnanır’ın yeğenlerinden miras tartışmalarıyla ilgili dikkat çeken açıklama

Levent İnanır aynı zamanda gerçek soyadı olan 'Arıca'yı neden kullanmadığını da şu sözlerle dile getirdi: "Neden İnanır soyadını kullanıyor?" şeklindeki tartışmalara da açıklık getirmek istiyorum. Rahmetli dayım Kadir İnanır'ın çocuğu yoktu. Ben 11 yaşındayken beni yanına aldı. "Levent'i ben yetiştireyim, benim yanımda büyüsün, benim evladım gibi olsun" diyerek annemden rica etti. Büyüttü ve okuttu. 23 yaşıma kadar aynı evde birlikte yaşadık. Bana hayata dair bildiğim pek çok şeyi o öğretti. İnanır soyadını kullanmamı da kendisi istedi. Bu soyadını yıllardır gururla taşıyorum ve hayatımın sonuna kadar da taşımaya devam edeceğim.

Kadir İnanır’ın yeğenlerinden miras tartışmalarıyla ilgili dikkat çeken açıklama

ZEHİR ZEMBEREK AÇIKLAMA

Öte yandan Levent İnanır'ın 'İrade sorunu vardı' cümlesi sonrası Neslihan Acar, zehir zemberek sözler kullanmıştı. Sosyal medya üzerinden bir açıklama yapan Acar, açıklamasıyla adeta gündeme oturmuştu.

"İRADE SAHİBİ OLARAK DA HAFIZALARA KAZINMIŞTIR"

Acar sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Bir oyuncu olarak söylüyorum; Kadir İnanır, yolumuza ışık tutan çok kıymetli bir sinema emekçisidir. Bu ülke için ve çevresindeki tüm insanlar için bıraktığı en büyük miras, barış, adalet ve eşitlik adına yaşanacağını göstermektir. İnandığı değerlerden vazgeçmeyen, şartlar ne kadar ağırlaşırsa ağırlaşsın iradesini koruyan, sözüyle duruşu arasındaki bağı hiç koparmayan bir insandır. Hayatı boyunca gösterdiği kararlılık, cesaret ve direnç, onu yalnızca büyük bir sanatçı olarak değil, güçlü bir vicdan ve irade sahibi olarak da hafızalara kazımıştır. Hayattayken de sevgisini, emeğini ve dayanışmasını eksik etmemiştir."

Kadir İnanır’ın yeğenlerinden miras tartışmalarıyla ilgili dikkat çeken açıklama

"MİNNETTARIM BİZE İRADELİ VE DOĞRU İNSAN OLMANIN KODLARINI AKTARDIĞI İÇİN"

"Bir sinema emekçisidir. Bu ülke için ve çevresindeki tüm insanlar için bıraktığı en büyük miras, barış, adalet ve eşitlik adına yaşanacağını göstermektir. İnandığı değerlerden vazgeçmeyen, şartlar ne kadar ağırlaşırsa ağırlaşsın iradesini koruyan, sözüyle duruşu arasındaki bağı hiç koparmayan bir insandır. Hayatı boyunca gösterdiği kararlılık, cesaret ve direnç, onu yalnızca büyük bir sanatçı olarak değil, güçlü bir vicdan ve irade sahibi olarak da hafızalara kazımıştır. Hayattayken de sevgisini, emeğini ve dayanışmasını eksik etmemiştir. Bana ve evladıma kattıkları için minnettarım. Bize iradeli ve doğru insan olmanın kodlarını aktardığı için" ifadelerini kullanmıştı.

Kadir İnanır’ın yeğenlerinden miras tartışmalarıyla ilgili dikkat çeken açıklama

"HAKLARINDA DESTEKSİZ ATMAK GAFLET VE DALALETTİR!"

Son olarak Acar, "Ünlü insanların hayatlarının büyük kısmı kayıt altında geçer,yemek yese,yürüse,konuşsa, sussa görüntülenir. Bu yüzden haklarında desteksiz atmak gaflet ve dalalettir! Cehaletle birleştiğinden, birgün adalet ayağıma dolanır diye düşünmezler! En yakınlarına da utanç kalır! Yazık!" şeklinde bir açıklama yapmıştı.

"KAN BAĞININ YÜKÜNDEN BÜTÜNÜYLE SIYRILMAK KOLAY OLMUYOR!"

Kadir İnanır için "irade sorunu" vardı diyen Levent Arıca'ya bir tepki de kızı Öykü Arıca'dan gelmişti. Öykü Arıca "Maalesef yaşadığımız kültürde kan bağının yükünden bütünüyle sıyrılmak kolay olmuyor! Benim için konu zaten kapanmıştır, tarafım da tavrım da bellidir. Benim Annem de babam da Neslihan'dır, bu hep böyle oldu böyle olacak işimize bakalım" demişti.

Kadir İnanır’ın yeğenlerinden miras tartışmalarıyla ilgili dikkat çeken açıklama

DEV SERVETTE ASLAN PAYI HAYAT ARKADAŞINA MI GİDİYOR?

Usta oyuncunun son vasiyetnamesinde mal varlığının büyük bir kısmını 27 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığı öne sürüldü. Belgede ayrıca Kural'ın vefat etmesi ihtimaline karşı, servetin insan hakları dernekleri ile eğitim kurumları arasında paylaştırılmasının istendiği iddia edildi.

Kadir İnanır’ın yeğenlerinden miras tartışmalarıyla ilgili dikkat çeken açıklama

Söz konusu iddiaların ardından gözler usta sanatçının ailesine çevrildi. İnanır'ın 11 kardeşinden yalnızca birinin hayatta olduğu ve toplam yasal mirasçı sayısının 28'i bulduğu ifade edilirken, yeğenlerin hukuki süreç başlatıp vasiyetnameye itiraz etmeye hazırlandığı öne sürüldü.

Kadir İnanır’ın yeğenlerinden miras tartışmalarıyla ilgili dikkat çeken açıklama

"HERKES KENDİ KARARINI VERİYOR"

Yaşanan tartışmaların ardından sessizliğini korumak istediğini belirten Jülide Kural ise acısını yaşadığını ifade ederek, "Kadir çok gönlü zengin bir insandı. Ömür boyu ailesine çok fazla destek oldu. Herkes kendi kararını kendi veriyor, kendisi bir vasiyetname hazırlamış ve buna saygı duymak lazım. Zaten hukuk devreye girecektir. Kadir'e yakışır bir dili hiçbir zaman kaybetmeyelim" değerlendirmesinde bulundu.

Kadir İnanır’ın yeğenlerinden miras tartışmalarıyla ilgili dikkat çeken açıklama

KADİR İNANIR'IN MAL VARLIĞI NE KADAR?
İnanır'ın vefatının ardından en çok konuşulan başlıklardan biri de geride bıraktığı mal varlığı oldu. Bankalarda yüklü miktarda parası ve çok sayıda gayrimenkulü bulunduğu belirtilen sanatçının mirasının nasıl paylaşılacağı, vasiyetlerin açıklanmasıyla birlikte kesinlik kazanacak.

Kadir İnanır’ın yeğenlerinden miras tartışmalarıyla ilgili dikkat çeken açıklama

Kadir İnanır'ın mirası sadece taşınmazlar ve maddi varlıklardan oluşmuyor. Usta sanatçının yıllar boyunca biriktirdiği değerli saatleri, özel tasarım aksesuarları ve kişisel koleksiyonlarının da miras kapsamında yer aldığı belirtiliyor.