Trend Galeri Trend Magazin Kalbini Beşiktaş’ın yıldızına mı kaptırdı! Oyuncu Meltem Akçöl hakkında olay iddia: Aşkı o paylaşım ele verdi…

Kalbini Beşiktaş’ın yıldızına mı kaptırdı! Oyuncu Meltem Akçöl hakkında olay iddia: Aşkı o paylaşım ele verdi…

Ekranların genç oyuncularından Meltem Akçöl'ün özel hayatıyla ilgili ortaya atılan aşk iddiası magazin gündemine taşındı. Beşiktaş'ın genç yıldızıyla adı anılan Akçöl'ün sosyal medya paylaşımlarındaki bazı benzerlikler, ikili arasında bir yakınlaşma olup olmadığı sorusunu beraberinde getirdi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Giriş Tarihi: 02.11.2026 13:45 Güncelleme Tarihi: 02.11.2026 13:57
Kalbini Beşiktaş’ın yıldızına mı kaptırdı! Oyuncu Meltem Akçöl hakkında olay iddia: Aşkı o paylaşım ele verdi…

Son dönemin dikkat çeken genç oyuncularından Meltem Akçöl, rol aldığı yapımların yanı sıra güzelliği ve sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren isimler arasında yer alıyor.

Kalbini Beşiktaş’ın yıldızına mı kaptırdı! Oyuncu Meltem Akçöl hakkında olay iddia: Aşkı o paylaşım ele verdi…

Oyunculuk kariyerindeki yükselişiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Akçöl, bu kez özel hayatına ilişkin ortaya atılan bir iddiayla magazin gündemine geldi.

Kalbini Beşiktaş’ın yıldızına mı kaptırdı! Oyuncu Meltem Akçöl hakkında olay iddia: Aşkı o paylaşım ele verdi…

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Semih Kılıçsoy ile aşk yaşadığı öne sürülen güzel oyuncu hakkında ortaya atılan iddialar, sosyal medyada paylaşılan bazı ayrıntılarla daha da dikkat çekti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Kalbini Beşiktaş’ın yıldızına mı kaptırdı! Oyuncu Meltem Akçöl hakkında olay iddia: Aşkı o paylaşım ele verdi…

Gossippasta adlı magazin sayfasının gündeme taşıdığı iddiaya göre Akçöl ve genç futbolcunun aynı siyah-kırmızı hırkayı giymesi, takipçilerin gözünden kaçmadı.

Kalbini Beşiktaş’ın yıldızına mı kaptırdı! Oyuncu Meltem Akçöl hakkında olay iddia: Aşkı o paylaşım ele verdi…

Akçöl'ün bilekliğindeki harfin de yorumlara konu olmasıyla ikili arasındaki yakınlaşma söylentileri magazin gündeminde yer buldu.

Kalbini Beşiktaş’ın yıldızına mı kaptırdı! Oyuncu Meltem Akçöl hakkında olay iddia: Aşkı o paylaşım ele verdi…

Ancak iki genç yıldızdan konuya dair henüz bir açıklama gelmedi.

Kalbini Beşiktaş’ın yıldızına mı kaptırdı! Oyuncu Meltem Akçöl hakkında olay iddia: Aşkı o paylaşım ele verdi…

Öte yandan bu iddiaların ardından güzel oyuncunun hayatı da merak konusu oldu.

Kalbini Beşiktaş’ın yıldızına mı kaptırdı! Oyuncu Meltem Akçöl hakkında olay iddia: Aşkı o paylaşım ele verdi…

İstanbul'da dünyaya geldiği öğrenilen Meltem Akçöl'ün yaşı, eğitim hayatı, oyunculuk kariyeri ve özel yaşamına ilişkin detaylar araştırılmaya başlandı.

Kalbini Beşiktaş’ın yıldızına mı kaptırdı! Oyuncu Meltem Akçöl hakkında olay iddia: Aşkı o paylaşım ele verdi…

İşte diğer ünlü isimlerin merak edilen memleketleri...

BURAK ÖZÇİVİT

Aslen Gaziantepli olduğu bilinen Burak Özçivit 1984 yılında İstanbul'da doğdu

Kalbini Beşiktaş’ın yıldızına mı kaptırdı! Oyuncu Meltem Akçöl hakkında olay iddia: Aşkı o paylaşım ele verdi…

GÖRKEM SEVİNDİK

Adana

Kalbini Beşiktaş’ın yıldızına mı kaptırdı! Oyuncu Meltem Akçöl hakkında olay iddia: Aşkı o paylaşım ele verdi…

SİBEL TAŞÇIOĞLU

Bursa

Kalbini Beşiktaş’ın yıldızına mı kaptırdı! Oyuncu Meltem Akçöl hakkında olay iddia: Aşkı o paylaşım ele verdi…

KENAN İMİRZALIOĞLU

Ankara

Kalbini Beşiktaş’ın yıldızına mı kaptırdı! Oyuncu Meltem Akçöl hakkında olay iddia: Aşkı o paylaşım ele verdi…

DİREN POLATOĞULLARI

Tunceli

Kalbini Beşiktaş’ın yıldızına mı kaptırdı! Oyuncu Meltem Akçöl hakkında olay iddia: Aşkı o paylaşım ele verdi…

OLGUN TOKER

Mersin

Kalbini Beşiktaş’ın yıldızına mı kaptırdı! Oyuncu Meltem Akçöl hakkında olay iddia: Aşkı o paylaşım ele verdi…

BURAY

Kıbrıs

Kalbini Beşiktaş’ın yıldızına mı kaptırdı! Oyuncu Meltem Akçöl hakkında olay iddia: Aşkı o paylaşım ele verdi…

Hande Baladın

KÜTAHYA

Kalbini Beşiktaş’ın yıldızına mı kaptırdı! Oyuncu Meltem Akçöl hakkında olay iddia: Aşkı o paylaşım ele verdi…

NEHİR ERDOĞAN

İzmir

Kalbini Beşiktaş’ın yıldızına mı kaptırdı! Oyuncu Meltem Akçöl hakkında olay iddia: Aşkı o paylaşım ele verdi…

AFRA SARAÇOĞLU
Edremit

Kalbini Beşiktaş’ın yıldızına mı kaptırdı! Oyuncu Meltem Akçöl hakkında olay iddia: Aşkı o paylaşım ele verdi…

SİNEM KOBAL
İstanbul

Kalbini Beşiktaş’ın yıldızına mı kaptırdı! Oyuncu Meltem Akçöl hakkında olay iddia: Aşkı o paylaşım ele verdi…

KIVANÇ TATLITUĞ

Adana

Kalbini Beşiktaş’ın yıldızına mı kaptırdı! Oyuncu Meltem Akçöl hakkında olay iddia: Aşkı o paylaşım ele verdi…

KAAN URGANCIOĞLU

Tire - İzmir

Kalbini Beşiktaş’ın yıldızına mı kaptırdı! Oyuncu Meltem Akçöl hakkında olay iddia: Aşkı o paylaşım ele verdi…

HANDE ERÇEL

Bandırma

Kalbini Beşiktaş’ın yıldızına mı kaptırdı! Oyuncu Meltem Akçöl hakkında olay iddia: Aşkı o paylaşım ele verdi…

MERT YAZICIOĞLU

İstanbul

Kalbini Beşiktaş’ın yıldızına mı kaptırdı! Oyuncu Meltem Akçöl hakkında olay iddia: Aşkı o paylaşım ele verdi…

DİLAN ÇİÇEK DENİZ

Sivas

Kalbini Beşiktaş’ın yıldızına mı kaptırdı! Oyuncu Meltem Akçöl hakkında olay iddia: Aşkı o paylaşım ele verdi…

SILA TÜRKOĞLU
İzmir