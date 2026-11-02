Trend Galeri Trend Magazin Kalbini Beşiktaş’ın yıldızına mı kaptırdı! Oyuncu Meltem Akçöl hakkında olay iddia: Aşkı o paylaşım ele verdi…

Kalbini Beşiktaş’ın yıldızına mı kaptırdı! Oyuncu Meltem Akçöl hakkında olay iddia: Aşkı o paylaşım ele verdi…

Ekranların genç oyuncularından Meltem Akçöl'ün özel hayatıyla ilgili ortaya atılan aşk iddiası magazin gündemine taşındı. Beşiktaş'ın genç yıldızıyla adı anılan Akçöl'ün sosyal medya paylaşımlarındaki bazı benzerlikler, ikili arasında bir yakınlaşma olup olmadığı sorusunu beraberinde getirdi.

Giriş Tarihi: 02.11.2026 13:45 Güncelleme Tarihi: 02.11.2026 13:57