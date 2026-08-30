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Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz'ın son sağlık durumu nasıl? Hastaneden dikkat çeken yeni açıklama!

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve anjiyo operasyonu geçiren ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın son sağlık durumu netleşti. ÇOMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi yetkilileri ve operasyonu gerçekleştiren hekimler, yoğun bakımdaki tedavi süreci ve taburcu olacağı tarih hakkında açıklamalarda bulundu.

AA
Giriş Tarihi: 30.08.2026 10:44 Güncelleme Tarihi: 30.08.2026 10:46
Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz’ın son sağlık durumu nasıl? Hastaneden dikkat çeken yeni açıklama!

Çanakkale'de rahatsızlanan ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi'nde anjiyo yapılan komedyen Cem Yılmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz’ın son sağlık durumu nasıl? Hastaneden dikkat çeken yeni açıklama!

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Cem Yılmaz'ın sağlık durumuna ilişkin hastane önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, dün kalp krizi geçiren Yılmaz'a öncelikle Ayvacık Devlet Hastanesi'nde gerekli müdahalenin çok iyi şekilde yapıldığını, ardından saat 20.30'da üniversite hastanesine getirildiğini hatırlattı.

Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz’ın son sağlık durumu nasıl? Hastaneden dikkat çeken yeni açıklama!

Ayvacık'tan haber ilk geldiğinde gerek ÇOMÜ Hastanesi Acil Servisinin gerekse kardiyoloji uzmanlarının gerekli çalışmaları yaptığını ve Yılmaz'ın karşılandığını aktaran Erenoğlu, şöyle devam etti:

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Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz’ın son sağlık durumu nasıl? Hastaneden dikkat çeken yeni açıklama!

"GENEL SAĞLIK DURUMU..."

"Yılmaz'ın söz konusu problem yaşayan, sorunlu olan damarlarına Ercan Akşit hocamız ve ekibi tarafından başarıyla müdahale ediliyor. Şükürler olsun şu an için iyi. Biraz önce Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Arda Aydın, Prof. Dr. Ercan Akşit ve Genel Sekreter Oğuz Ünal ile birlikte ziyaret ettik. Genel sağlık durumu gayet iyi şükürler olsun, hatta espri yapıyor."

Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz’ın son sağlık durumu nasıl? Hastaneden dikkat çeken yeni açıklama!

Erenoğlu, Yılmaz'a hastaneye yeni kazandırılan anjiyo cihazıyla müdahale edildiğini dile getirerek, "Şükürler olsun yeni cihazımız sayesinde atlattık. Kontrol altında. Her şey yolunda giderse servise alacağız ve sağlığına kavuşacak. Allah beterinden korusun. Devletimizin imkanlarıyla müdahale ettik. ÇOMÜ Hastanesi tüm hekimleriyle bu konuya müdahil oldu. Hocalarımıza emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz’ın son sağlık durumu nasıl? Hastaneden dikkat çeken yeni açıklama!

"24 SAATİ DOLDURUNCA SERVİS ŞARTLARINDA KENDİSİNİ TAKİP EDECEĞİZ"

ÇOMÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Akşit de Cem Yılmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz’ın son sağlık durumu nasıl? Hastaneden dikkat çeken yeni açıklama!

Akşit, şunları kaydetti:

"Kalp krizinin beklediğimiz komplikasyonlarının gelişme ihtimaline karşın yoğun bakımda duruyor. Damardan giden kan sulandırıcı ilaçları var.

Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz’ın son sağlık durumu nasıl? Hastaneden dikkat çeken yeni açıklama!

Genel durumu böyle iyi gitmeye devam ederse akşam üzeri 24 saati doldurunca servis şartlarında kendisini takip edeceğiz. Bir iki gün içinde de sağlıcakla evine uğurlarız."

Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz’ın son sağlık durumu nasıl? Hastaneden dikkat çeken yeni açıklama!

Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy'deki evinde dün akşam saatlerinde rahatsızlanan Cem Yılmaz, ambulansla kaldırıldığı Ayvacık Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından ÇOMÜ Hastanesi Koroner Yoğun Bakım Ünitesine sevk edilmişti.

Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz’ın son sağlık durumu nasıl? Hastaneden dikkat çeken yeni açıklama!

Anjiyo laboratuvarına alınan Yılmaz'a burada Prof. Dr. Ercan Akşit ve ekibi tarafından el bileğinden yaklaşık 40 dakikada balon ve stent işlemi yapılmıştı.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör