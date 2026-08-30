Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz’ın son sağlık durumu nasıl? Hastaneden dikkat çeken yeni açıklama!

"GENEL SAĞLIK DURUMU..."

"Yılmaz'ın söz konusu problem yaşayan, sorunlu olan damarlarına Ercan Akşit hocamız ve ekibi tarafından başarıyla müdahale ediliyor. Şükürler olsun şu an için iyi. Biraz önce Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Arda Aydın, Prof. Dr. Ercan Akşit ve Genel Sekreter Oğuz Ünal ile birlikte ziyaret ettik. Genel sağlık durumu gayet iyi şükürler olsun, hatta espri yapıyor."