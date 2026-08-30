Trend
Galeri
Trend Magazin
Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz'ın son sağlık durumu nasıl? Hastaneden dikkat çeken yeni açıklama!
Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz'ın son sağlık durumu nasıl? Hastaneden dikkat çeken yeni açıklama!
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve anjiyo operasyonu geçiren ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın son sağlık durumu netleşti. ÇOMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi yetkilileri ve operasyonu gerçekleştiren hekimler, yoğun bakımdaki tedavi süreci ve taburcu olacağı tarih hakkında açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 30.08.2026 10:44
Güncelleme Tarihi: 30.08.2026 10:46