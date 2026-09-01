Kalp krizi geçirip sevenlerini korkutmuştu! 53 yaşındaki Cem Yılmaz taburcu oldu!

CEM YILMAZ'DAN İLK AÇIKLAMA GELMİŞTİ!

Hastanede tedavisi devam eden Cem Yılmaz son olarak Instagram hesabından ilk paylaşımını yaptı. Yılmaz paylaştığı fotoğrafa,

"Sağ olun arkadaşlar, iyiyim. Tam G.O.R.A.'nın çekimleri bitti. "Şimdi iş bitince çıkar yorgunluğu; sette hiç belli etmez, kemiklerin ağrır iş bitince" dedim. Dün göğsüme ve sırtıma kötü bir ağrı saplandı. Eve gidip yatsam hâlâ yatıyor olurdum… Ayvacık'taki ilk hastanede ve burada, Çanakkale'de benimle ilgilenen arkadaşlarıma teşekkür ederim. Daha sonra detaylıca da edeceğim. Soran, arayan, gelen herkese teşekkür ederim. Sağlık Bakanımız da sağ olsun, geçmiş olsun dileklerini iletmiş. Tüm sağlık dünyası zaten beni sever, ne mutlu bana… Neyse, kötü bir gün geçirdim vesselam. Sevenlere tekrar tekrar teşekkür ederim. Sağlıklı olun inşallah" notunu düşmüştü.