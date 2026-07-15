Kamusal alanda çocukları korumak unutuldu! Açık havada LGBT skandalı

Ve bugün tartışılan şey açık hava sinemasının başarısı değil, çocukların bulunduğu bir ortamda bu filmin neden seçildiğidir. Aklımdan onlarca soru geçti. Yönetim yayınlamadan önce neden filmi izlemememiş, bu büyük bir sorumsuzluk değil midir ya da nasıl bir mesaj verilmek isteniyor diye kendi kendime de düşünmedim değil...