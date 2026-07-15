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Kamusal alanda çocukları korumak unutuldu! Açık havada LGBT skandalı

Yaz akşamlarının vazgeçilmezi olan AVM açık hava etkinlikleri, ailelerin ve her yaştan çocuğun bir arada güvenle vakit geçirebileceği alanlar olmalıdır. Ancak Etiler Akmerkez'in terasında düzenlenen sinema gecesinde, yetişkin temaları barındıran Bohemian Rhapsody filminin küçük çocukların gözü önünde gösterilmesi, organizasyon planlamasındaki büyük bir körlüğü gözler önüne serdi. Hakan Uç bu yazısında kamusal alanlardaki içerik seçiminin hassasiyetine dikkat çekerek, yaş uygunluğunu hiçe sayan bu sorumsuzluğu haklı bir tepkiyle gündeme taşıyor.

HAKAN UÇ
Giriş Tarihi: 15.07.2026 06:15 Güncelleme Tarihi: 15.07.2026 06:17
Kamusal alanda çocukları korumak unutuldu! Açık havada LGBT skandalı

Açık konuşalım... Bir AVM, yaz akşamı açık hava sineması düzenliyorsa bunun hedef kitlesi yalnızca yetişkinler değildir. O alanda aileler vardır, çocuklar vardır. 6, 7, 8 yaşındaki çocuklar koşar, oynar, kimi de ailesiyle birlikte perdeye bakar.

Kamusal alanda çocukları korumak unutuldu! Açık havada LGBT skandalı

Peki böyle bir ortamda neden yetişkin temaları içeren bir film tercih edilir?
Etiler Akmerkez'in teras katındaki açık alanda gösterilen 'Bohemian Rhapsody', sinema tarihinin önemli biyografi filmlerinden biri olabilir.

Kamusal alanda çocukları korumak unutuldu! Açık havada LGBT skandalı

Oscar kazanmış da olabilir. Ancak mesele filmin kalitesi değil, yanlış yerde ve yanlış zamanda gösterilmesidir.

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Kamusal alanda çocukları korumak unutuldu! Açık havada LGBT skandalı

Çocukların bulunduğu bir açık hava etkinliğinde, cinsellik ve yetişkin ilişki temaları içeren sahneleri olan bir filmi perdeye yansıtmak hangi mantığın ürünüdür?

Kamusal alanda çocukları korumak unutuldu! Açık havada LGBT skandalı

Bu organizasyonu planlayanlar gerçekten etraftaki çocukları hiç mi görmedi?
Açık hava sineması düzenlemek sadece perde kurup film açmak değildir. İçeriğin kimlere hitap edeceğini düşünmek de organizasyonun en temel sorumluluğudur.

Kamusal alanda çocukları korumak unutuldu! Açık havada LGBT skandalı

Madem alan ailelere açık... Madem çocuklar ilk sırada oturuyor... O zaman neden her yaşın rahatlıkla izleyebileceği onlarca film arasından böyle bir tercih yapıldı?

Kamusal alanda çocukları korumak unutuldu! Açık havada LGBT skandalı

BÜYÜK SORUMSUZLUK
Burada eleştirilen ne Queen'dir ne de Freddie Mercury'nin hayatıdır. Eleştirilen, çocukların bulunduğu bir ortamda yaş uygunluğu gözetilmeden yapılan içerik seçimidir.

Kamusal alanda çocukları korumak unutuldu! Açık havada LGBT skandalı

Bir AVM'nin, "Nasıl olsa ödüllü film" diyerek yaş uygunluğunu ikinci plana atması kabul edilebilir bir şey değil.

Kamusal alanda çocukları korumak unutuldu! Açık havada LGBT skandalı

Çünkü çocukların bulunduğu kamusal alanlarda öncelik çocukların korunmasına verilmelidir. Bazen tek bir yanlış tercih, bütün organizasyonun önüne geçer.

Kamusal alanda çocukları korumak unutuldu! Açık havada LGBT skandalı

Ve bugün tartışılan şey açık hava sinemasının başarısı değil, çocukların bulunduğu bir ortamda bu filmin neden seçildiğidir. Aklımdan onlarca soru geçti. Yönetim yayınlamadan önce neden filmi izlemememiş, bu büyük bir sorumsuzluk değil midir ya da nasıl bir mesaj verilmek isteniyor diye kendi kendime de düşünmedim değil...

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör