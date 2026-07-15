Kamusal alanda çocukları korumak unutuldu! Açık havada LGBT skandalı
Yaz akşamlarının vazgeçilmezi olan AVM açık hava etkinlikleri, ailelerin ve her yaştan çocuğun bir arada güvenle vakit geçirebileceği alanlar olmalıdır. Ancak Etiler Akmerkez'in terasında düzenlenen sinema gecesinde, yetişkin temaları barındıran Bohemian Rhapsody filminin küçük çocukların gözü önünde gösterilmesi, organizasyon planlamasındaki büyük bir körlüğü gözler önüne serdi. Hakan Uç bu yazısında kamusal alanlardaki içerik seçiminin hassasiyetine dikkat çekerek, yaş uygunluğunu hiçe sayan bu sorumsuzluğu haklı bir tepkiyle gündeme taşıyor.
Giriş Tarihi: 15.07.2026 06:15
Güncelleme Tarihi: 15.07.2026 06:17