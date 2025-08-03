Trend Galeri Trend Magazin 'Kanka' takımı tatilde! Burak Dakak ve Mert Yazıcıoğlu set öncesi enerji depoladı! İkili arasında su sızmıyor...

'Kanka' takımı tatilde! Burak Dakak ve Mert Yazıcıoğlu set öncesi enerji depoladı! İkili arasında su sızmıyor...

'Aile Saadeti'nin başrol oyuncusu Dakak,sevgilisi Leyla Tanlar ve 'Kuruluş Osman'ın yeni yıldızı Mert Yazıcıoğlu, Bodrum'da keyifli bir tatil geçiriyor. Magazin dünyasının en bilindik 'kanka' grubu ise eğlenceli halleriyle dikkat çekiyor...

EVREN ABDULLAHOĞLU
Giriş Tarihi: 03.08.2025 06:42 Güncelleme Tarihi: 03.08.2025 06:42
’Kanka’ takımı tatilde! Burak Dakak ve Mert Yazıcıoğlu set öncesi enerji depoladı! İkili arasında su sızmıyor...

ATV dizisi 'Aile Saadeti'nde rol alan oyuncu Burak Dakak'la oyuncu sevgilisi Leyla Tanlar'ın aşkı tüm hızıyla devam ediyor.

’Kanka’ takımı tatilde! Burak Dakak ve Mert Yazıcıoğlu set öncesi enerji depoladı! İkili arasında su sızmıyor...

Bodrum'da tatil yapan ikiliye, bu sezon atv dizisi 'Kuruluş Osman'a 'Orhan Bey' karakteriyle dahil olan Mert Yazıcıoğlu da eşlik etti.

’Kanka’ takımı tatilde! Burak Dakak ve Mert Yazıcıoğlu set öncesi enerji depoladı! İkili arasında su sızmıyor...

Dakak sete verilen arayı değerlendirirken, Yazıcıoğlu da çekimler öncesi enerji topladı. Gün boyu eğlenen grup daha sonra hep birlikte denize girdi.

’Kanka’ takımı tatilde! Burak Dakak ve Mert Yazıcıoğlu set öncesi enerji depoladı! İkili arasında su sızmıyor...

Aralarından su sızmayan ünlü oyuncular, keyifli bir tatil geçirdi.

’Kanka’ takımı tatilde! Burak Dakak ve Mert Yazıcıoğlu set öncesi enerji depoladı! İkili arasında su sızmıyor...

Mert Yazıcıoğlu, Burak Dakak ve Leyla Tanlar gibi magazin dünyasının diğer sevilen 'kankalarını' biliyor musunuz?

’Kanka’ takımı tatilde! Burak Dakak ve Mert Yazıcıoğlu set öncesi enerji depoladı! İkili arasında su sızmıyor...

SAFİYE SOYMAN – SEDA SAYAN: MÜZİK DÜNYASININ İKİ GÜÇLÜ KADINI

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Safiye Soyman ile Seda Sayan, sadece sahnede değil, özel hayatlarında da birbirlerine destek olan yakın dostlar olarak biliniyor. Uzun yıllara dayanan bu dostluk, zaman zaman ortak projelerde de kendini gösteriyor. İkili, zorluklarda birbirinin yanında olarak magazin dünyasında nadir bulunan samimi dostluklardan birini sergiliyor.

’Kanka’ takımı tatilde! Burak Dakak ve Mert Yazıcıoğlu set öncesi enerji depoladı! İkili arasında su sızmıyor...

HÜLYA KOÇYİĞİT – TÜRKAN ŞORAY: YEŞİLÇAM'IN EFSANE İKİLİSİ

Türk sinemasının iki efsanesi Hülya Koçyiğit ve Türkan Şoray, sektördeki uzun yıllarına rağmen dostluklarını hep taze tutmayı başardı. Hem kamera önünde hem de hayatın içinde birbirlerine hep destek oldular. Bu dostluk, Yeşilçam'ın unutulmaz ikililerinden biri olarak hafızalarda yer edinmiş durumda.

’Kanka’ takımı tatilde! Burak Dakak ve Mert Yazıcıoğlu set öncesi enerji depoladı! İkili arasında su sızmıyor...

PINAR ALTUĞ – ZEYNO GÜNENÇ: SAMİMİ ARKADAŞLIK VE DESTEK

Oyunculuk kariyerleri boyunca birçok projede yer alan Pınar Altuğ ve Zeyno Günenç, özel hayatlarında da yakın dostlar. Zeyno Günenç ve Pınar Altuğ ilişkilerinde karşılıklı destek ve güç kazanmanın temelini oluşturan bir arkadaşlık zeminine sahip. Bu dostluk, sektörde kadın dayanışmasının güzel örneklerinden.

’Kanka’ takımı tatilde! Burak Dakak ve Mert Yazıcıoğlu set öncesi enerji depoladı! İkili arasında su sızmıyor...

BERDAN MARDİNİ – ŞAFAK SEZER: EĞLENCELİ VE SICAKKANLI DOSTLUK

Müzik dünyasının önemli isimlerinden Berdan Mardini ile komedi dünyasının sevilen yüzü Şafak Sezer, samimiyetleri ve enerjileriyle dikkat çekiyor. İkili, farklı branşlarda olmalarına rağmen dostluklarını sıcak tutmayı başarıyor. Ortak anılar ve paylaşılan kahkahalar, bu dostluğun temel taşları.

’Kanka’ takımı tatilde! Burak Dakak ve Mert Yazıcıoğlu set öncesi enerji depoladı! İkili arasında su sızmıyor...

ALİŞAN – ÇAĞLA ŞIKEL: HEM İŞ HEM ÖZEL HAYATTA DOSTLUK

Şarkıcı Alişan ile model ve sunucu Çağla Şıkel'in dostluğu, uzun yıllara dayanıyor. İkili, sık sık sosyal medyada birbirlerine yaptıkları destek paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Hem mesleki hem de özel yaşamlarında birbirlerinin en büyük destekçisi olmaları, dostluklarının sağlamlığını ortaya koyuyor.

’Kanka’ takımı tatilde! Burak Dakak ve Mert Yazıcıoğlu set öncesi enerji depoladı! İkili arasında su sızmıyor...

İBRAHİM BÜYÜKAK – OĞUZHAN KOÇ: SANATIN İKİ YÜZÜ

Oyuncu ve senarist İbrahim Büyükak ile müzisyenlik ve oyunculukta kendini gösteren Oğuzhan Koç, sanatın birçok alanında parlayan iki isim olarak yakın dostlar. Beraber yaptıkları projeler ve sahne performansları, onların dostluklarını pekiştiren önemli unsurlar arasında. Bu ikili, samimi ve eğlenceli tavırlarıyla magazin dünyasında sevilen dostluk örneklerinden.

’Kanka’ takımı tatilde! Burak Dakak ve Mert Yazıcıoğlu set öncesi enerji depoladı! İkili arasında su sızmıyor...

FAHRİYE EVCEN – EBRU AKEL: SAMİMİYET VE KADIN DAYANIŞMASI

Fahriye Evcen ve Ebru Akel, güçlü kadınlar olarak sadece iş hayatında değil, özel hayatlarında da yakın dostlar. İkili, sosyal medyada yaptıkları samimi paylaşımlarla kadın dayanışmasının güzel bir örneğini sunuyor. Dostlukları, magazin dünyasında pozitif enerjinin adreslerinden biri.

’Kanka’ takımı tatilde! Burak Dakak ve Mert Yazıcıoğlu set öncesi enerji depoladı! İkili arasında su sızmıyor...

BORAN KUZUM – MERİÇ ARAL: YENİ NESİL DOSTLUK

Genç oyuncular Boran Kuzum ve Meriç Aral, sektörde birbirlerine destek olan yakın dostlardan. Kariyerlerinde yükselişte olan bu ikili, birlikte vakit geçirip sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla dostluklarını pekiştiriyor. Yeni neslin samimi dostluklarından biri olarak dikkat çekiyorlar.

’Kanka’ takımı tatilde! Burak Dakak ve Mert Yazıcıoğlu set öncesi enerji depoladı! İkili arasında su sızmıyor...

BARIŞ ARDUÇ – ENGİN ÖZTÜRK: KAMERA ARKASI DOSTLUĞU

Popüler oyuncular Barış Arduç ve Engin Öztürk, kamera arkasında başlayan dostluklarını yıllardır sürdürüyor. Ortak projeler ve sosyal hayat paylaşımlarıyla da dostluklarını pekiştiriyorlar. İkili, birbirlerine her koşulda destek olmayı ihmal etmiyor.

’Kanka’ takımı tatilde! Burak Dakak ve Mert Yazıcıoğlu set öncesi enerji depoladı! İkili arasında su sızmıyor...

NUR FETTAHOĞLU – SELMA ERGEÇ: SET DIŞINDA SICACIK DOSTLUK

Dizilerin sevilen oyuncuları Nur Fettahoğlu ve Selma Ergeç, set ortamının stresini dostluklarıyla hafifletiyorlar. Sık sık birlikte vakit geçirip birbirlerine destek oluyorlar. Bu dostluk, sektörde kadın oyuncular arasındaki dayanışmanın güzel bir örneği.

’Kanka’ takımı tatilde! Burak Dakak ve Mert Yazıcıoğlu set öncesi enerji depoladı! İkili arasında su sızmıyor...

İBRAHİM TATLISES – AYDEMİR AKBAŞ: MÜZİK VE SİNEMA DÜNYASININ USTALARI

Türk sanat müziği ve sinemasının duayenlerinden İbrahim Tatlıses ile Aydemir Akbaş, sektörde uzun yıllar süren dostluklarıyla tanınmışlardı. Birbirlerine olan saygı ve sevgiyle örülü bu dostluk, birçok yeni nesil sanatçı için örnek teşkil ettiler. 17 Ağustos 2024 tarihinde Aydemir Akbaş'ın hayatını kaybetmesinin ardından İbrahim Tatlıses de büyük bir kayıp yaşadı.

’Kanka’ takımı tatilde! Burak Dakak ve Mert Yazıcıoğlu set öncesi enerji depoladı! İkili arasında su sızmıyor...

İŞTE DOSTLUKLARIYLA KALP ISITAN DİĞER ÜNLÜLER...

Kıvanç Tatlıtuğ - Umut Evirgen

’Kanka’ takımı tatilde! Burak Dakak ve Mert Yazıcıoğlu set öncesi enerji depoladı! İkili arasında su sızmıyor...

Serenay Sarıkaya - Burcum Baygut

’Kanka’ takımı tatilde! Burak Dakak ve Mert Yazıcıoğlu set öncesi enerji depoladı! İkili arasında su sızmıyor...

Mert Yazıcıoğlu - Burak Dakak

’Kanka’ takımı tatilde! Burak Dakak ve Mert Yazıcıoğlu set öncesi enerji depoladı! İkili arasında su sızmıyor...

Kerem Bürsin - Yasemin Özilhan

’Kanka’ takımı tatilde! Burak Dakak ve Mert Yazıcıoğlu set öncesi enerji depoladı! İkili arasında su sızmıyor...

Eda Ece - Şevval Sam

’Kanka’ takımı tatilde! Burak Dakak ve Mert Yazıcıoğlu set öncesi enerji depoladı! İkili arasında su sızmıyor...

Demet Akalın - Ebru Gündeş

’Kanka’ takımı tatilde! Burak Dakak ve Mert Yazıcıoğlu set öncesi enerji depoladı! İkili arasında su sızmıyor...

Bergüzar Korel - Esra Erol

’Kanka’ takımı tatilde! Burak Dakak ve Mert Yazıcıoğlu set öncesi enerji depoladı! İkili arasında su sızmıyor...

Zuhal Topal - İnci Türkay

’Kanka’ takımı tatilde! Burak Dakak ve Mert Yazıcıoğlu set öncesi enerji depoladı! İkili arasında su sızmıyor...

Danla Bilic - Cemal Can Canseven