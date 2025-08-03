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'Kanka' takımı tatilde! Burak Dakak ve Mert Yazıcıoğlu set öncesi enerji depoladı! İkili arasında su sızmıyor...
'Kanka' takımı tatilde! Burak Dakak ve Mert Yazıcıoğlu set öncesi enerji depoladı! İkili arasında su sızmıyor...
'Aile Saadeti'nin başrol oyuncusu Dakak,sevgilisi Leyla Tanlar ve 'Kuruluş Osman'ın yeni yıldızı Mert Yazıcıoğlu, Bodrum'da keyifli bir tatil geçiriyor. Magazin dünyasının en bilindik 'kanka' grubu ise eğlenceli halleriyle dikkat çekiyor...
Giriş Tarihi: 03.08.2025 06:42
Güncelleme Tarihi: 03.08.2025 06:42