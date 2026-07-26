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 Kankalar sezonu Göcek'te açıtı! Ata Demirer ve dostlarının tekne sefası! 

Yaz sezonunu dostlarıyla birlikte mavi sularda karşılayan Ata Demirer, keyifli anlarını takipçileriyle paylaştı. Gün boyu deniz havası alan ünlü komedyen ve ekibinin neşeli halleri dikkat çekti.

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 26.07.2026 07:11 Güncelleme Tarihi: 26.07.2026 07:46
Kankalar sezonu Göcek’te açıtı! Ata Demirer ve dostlarının tekne sefası!

Komedyen Ata Demirer, usta oyuncu Erkan Can ve yönetmen Hakan Algül ile bir araya geldi.

Kankalar sezonu Göcek’te açıtı! Ata Demirer ve dostlarının tekne sefası!

Arkadaş grubuyla Göcek kıyılarına yanaşan ekip, tekne sefası yaptı. Gün boyu denize giren ünlü isimler, sonrasında kendi hazırladıkları yemekleri yedi. Hep birlikte poz veren oyuncular, 'Paydos' notuyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kankalar sezonu Göcek’te açıtı! Ata Demirer ve dostlarının tekne sefası!

BİR DİĞER KANKA GRUBU OLAN MUHTEŞEM YÜZYIL KARDEŞLER DE SEZONU BİRLİKTE AÇMIŞTI!

Yıllar önce rol aldıkları 'Muhteşem Yüzyıl'da birbirine rakip iki kardeşi canlandıran Aras Bulut İynemli ve Engin Öztürk'ün set arkadaşlığı, zamanla kopmaz bir dostluğa dönüştü.

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Kankalar sezonu Göcek’te açıtı! Ata Demirer ve dostlarının tekne sefası!

Uzun yıllardır yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen ve her fırsatta bir araya gelen kankalar, bu yaz da geleneği bozmadı ve tatil sezonunu birlikte açmıştı.

Kankalar sezonu Göcek’te açıtı! Ata Demirer ve dostlarının tekne sefası!

Kalabalıklardan uzak, sakin bir tatil geçirmek isteyen ünlü ikili, soluğu Göcek'te almıştı.

İynemli'nin kendi lüks teknesinde konaklayan yakın dostlar, gözlerden uzak koyları tercih etmişti. Güne teknede baş başa yaptıkları keyifli bir kahvaltıyla başlayan oyuncular, gün boyunca dinlenerek enerji depolamıştı.

Kankalar sezonu Göcek’te açıtı! Ata Demirer ve dostlarının tekne sefası!

YOĞUN TELEFON TRAFİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Sıcak havaya rağmen denize girmeyi tercih etmeyen ikili, zamanlarının büyük bölümünü teknenin güvertesinde derin bir sohbete dalarak geçirmişti.

Kankalar sezonu Göcek’te açıtı! Ata Demirer ve dostlarının tekne sefası!

Bu süreçte Aras Bulut İynemli'nin sürekli telefon görüşmeleri yapması dikkatlerden kaçmamıştı. Bir ara havluya sarınarak teknenin üst kısmına geçen başarılı oyuncu, uzun süre telefonla ilgilenerek işlerini uzaktan takip etmişti.

Kankalar sezonu Göcek’te açıtı! Ata Demirer ve dostlarının tekne sefası!

TEKNEDEKİ BEŞİKTAŞ DETAYI

Öte yandan, koyu bir Beşiktaş taraftarı olduğu bilinen Aras Bulut İynemli'nin bu tutkusu teknesine de yansımıştı. Ünlü oyuncunun teknesinin burnunda dalgalanan siyah-beyaz Beşiktaş bayrağı, sakin tatilin en dikkat çeken ve taraftarları gururlandıran detayı olmuştu.

Kankalar sezonu Göcek’te açıtı! Ata Demirer ve dostlarının tekne sefası!

İşte ünlüler dünyasının öne çıkan diğer dostlukları...

Kankalar sezonu Göcek’te açıtı! Ata Demirer ve dostlarının tekne sefası!

Televizyon dünyasının başarılı isimleri İrem Helvacıoğlu ve Bestemsu Özdemir, oyunculuk kariyerlerindeki başarılarının yanı sıra son dönemde annelik heyecanlarıyla da sık sık gündeme geliyor.

Kankalar sezonu Göcek’te açıtı! Ata Demirer ve dostlarının tekne sefası!

Geçtiğimiz dönemde kızı Sora'yı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tadan İrem Helvacıoğlu ile 2026 tarihinde oğlu Sarp Marco'yu dünyaya getirerek anne olan Bestemsu Özdemir, sosyal medyada gerçekleştirdikleri tatlı bir etkileşimle takipçilerini gülümsetmişti.

Kankalar sezonu Göcek’te açıtı! Ata Demirer ve dostlarının tekne sefası!

Aralarındaki yakın dostlukla bilinen iki ünlü oyuncu, bu kez annelik deneyimleri üzerinden espri dolu bir paylaşıma imza atmıştı. Bestemsu Özdemir, yolun ortasında yavrusunu emziren bir anne ceylanın şefkat dolu videosunu kendi hesabından yayınlamıştı.

İrem Helvacıoğlu ve Bestemsu Özdemir'den eğlenceli diyalog! Anne Ceylanın o hallerini kendilerine benzettiler...

Kankalar sezonu Göcek’te açıtı! Ata Demirer ve dostlarının tekne sefası!

"BİRAZ BİZ Mİ?"

Özdemir, ceylanın bu hallerini kendi annelik koşturmacalarına benzeterek yakın arkadaşı İrem Helvacıoğlu'nu etiketledi ve üzerine notunu düşmüştü.

Kankalar sezonu Göcek’te açıtı! Ata Demirer ve dostlarının tekne sefası!

"ÇOK BENZETTİĞİM BİR AN VAR"

Kısa sürede büyük ilgi gören bu sevimli paylaşıma İrem Helvacıoğlu'nun yanıtı da gecikmedi. Özdemir'in hikayesini kendi profiline alıntılayan Helvacıoğlu, videodaki o hallere atıfta bulunarak, "Çok benzettiğim bir an var" yazmıştı.

Kankalar sezonu Göcek’te açıtı! Ata Demirer ve dostlarının tekne sefası!

DEMET AKALIN-SİNAN AKÇIL

Müzik sektöründe imza attıkları başarılı projelerin yanı sıra sarsılmaz dostluklarıyla da bilinen Demet Akalın ve Sinan Akçıl, özel bir kutlamayla adlarından söz ettirmişti.

Kankalar sezonu Göcek’te açıtı! Ata Demirer ve dostlarının tekne sefası!

Akalın, yakın arkadaşı ünlü müzisyen Sinan Akçıl'ın 44. yaş gününü kutlamak için nostaljik bir yol seçmişti.

Kankalar sezonu Göcek’te açıtı! Ata Demirer ve dostlarının tekne sefası!

Akçıl ile geçmişten bugüne birlikte çekildikleri fotoğrafları ve eğlenceli anları bir araya getirerek kolaj bir video hazırlayan Akalın, bu paylaşımıyla takipçilerini de geçmişe götürmüştü.

Demet Akalın'dan yakın arkadaşı Sinan Akçıl'ın 44. yaşına özel nostaljik paylaşım | Video

Kankalar sezonu Göcek’te açıtı! Ata Demirer ve dostlarının tekne sefası!

Uzun yıllardır devam eden bu güçlü arkadaşlık bağını sergileyen video, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum almıştı.

Kankalar sezonu Göcek’te açıtı! Ata Demirer ve dostlarının tekne sefası!

EMEL SAYIN-NÜKHET DURU

Magazin dünyasında parmakla gösterilen dostlukların başında gelen Emel Sayın ve Nükhet Duru, adlarından söz ettirmeyi başarmıştı.

Kankalar sezonu Göcek’te açıtı! Ata Demirer ve dostlarının tekne sefası!

Temelleri 1970'li yıllara dayanan ve yarım asrı deviren bu dostluk, son doğum günü kutlamasıyla sosyal medyayı sallamıştı.

Kankalar sezonu Göcek’te açıtı! Ata Demirer ve dostlarının tekne sefası!

Sahnelerin zarafet kraliçesi Emel Sayın, yakın dostu Nükhet Duru'nun yeni yaşını sosyal medya hesabından tebrik etmişti.

Kankalar sezonu Göcek’te açıtı! Ata Demirer ve dostlarının tekne sefası!

Ünlü sanatçı, dostuna sadece kendi aralarında kullandıkları o çok samimi ve tatlı hitapla seslendi. Herkesin dikkatini çeken o paylaşımda Emel Sayın, şu notu düştü: "Nünü'm iyiki doğdun, seni çok seviyorum"

Kankalar sezonu Göcek’te açıtı! Ata Demirer ve dostlarının tekne sefası!

SEDA SAYAN-SAFİYE SOYMAN

Magazin dünyasının en yakın dostları olarak bilinen Seda Sayan ve Safiye Soyman arasında geçmişte yaşanan gizli bir kriz, Seda Sayan'ın bir programda ilk kez gün yüzüne çıktı. Instagram hesabında büyük bir temizliğe giderek sadece oğlu Oğulcan Engin'i takipte bırakan Seda Sayan, bu kararının perde arkasında yaşanan eğlenceli ve düşündürücü anları yayında anlattı.

Kankalar sezonu Göcek’te açıtı! Ata Demirer ve dostlarının tekne sefası!

"SAFİYE'YE ANLATANA KADAR GÖBEĞİM ÇATLADI!"
Yaptığı hamle sonrası ilk ve en büyük tepkinin en yakın arkadaşı Safiye Soyman'dan geldiğini belirten Seda Sayan, dostunun bu durum nedeniyle resmen bunalıma girdiğini itiraf etti. Sayan, o dönem yaşananları şu sözlerle özetledi:

Kankalar sezonu Göcek’te açıtı! Ata Demirer ve dostlarının tekne sefası!

"Sosyal medyada herkesi takipten çıktık. Bir tek Oğulcan kaldı. İlk bunalıma giren Safiye oldu. Ona 'Bu seninle ilgili değil, genel' dedim. Bunu anlatana kadar göbeğim çatladı. Takipten çıkınca paylaştıklarını görmüyorsun ya, morali bozuldu. 'Sen benim hiçbir şeyimi likelamıyorsun' dedi."