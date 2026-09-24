Kanser mücadelesi vermişti... Semiramis Pekkan'dan kaliteli yaş almanın sırları: "Hayatımda iki vazgeçilmez var"

"BANA UYKU İYİ GELİYOR"

Yaşamında en önemli şeylerden birinin de kendisi için uyku olduğunu söyleyen Pekkan, "Ben, 10 saat uyurum. Bana gençken 'hep uyuyorsun' diyorlardı. Ne yapayım vücudum onu istiyor. Bazıları hiç uyumuyor biliyorsunuz. Ben uykuya ihtiyacı olanlardanım. Beni dinç tutan şeylerden biri uyku. Araştırmalardan uykunun zaman içinde iyi bir şey olduğunu öğrendikçe de bıraktım kendimi uykuya. Bu bana çok iyi geldi" dedi.