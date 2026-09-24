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Kanser mücadelesi vermişti... Semiramis Pekkan'dan kaliteli yaş almanın sırları: 'Hayatımda iki vazgeçilmez var'
Kanser mücadelesi vermişti... Semiramis Pekkan'dan kaliteli yaş almanın sırları: "Hayatımda iki vazgeçilmez var"
Geçtiğimiz yıl akciğerinde tespit edilen kötü huylu kitle nedeniyle ameliyat masasına yatan ve zorlu kanser mücadelesini geride bırakan Semiramis Pekkan, katıldığı farkındalık etkinliğinde sağlıklı yaş almanın kapılarını araladı. İlerleyen yaşına rağmen dinç görünümüyle dikkat çeken usta sanatçı, yaşamında asla taviz vermediği iki temel kuralı açıklayarak kaliteli bir ömrün formülünü paylaştı.
Giriş Tarihi: 24.09.2026 06:22
Güncelleme Tarihi: 24.09.2026 07:47