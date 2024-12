"KENDİMİ İYİ HİSSETTİM ENERJİK UYANDIM"

Tanyeli, "Gün Aydın çok uzun bir aradan sonra kendimi iyi hissettim ve enerjik uyandım, hatta biraz hastane koridorunda dolandım. Büyük bir gelişme, son iki aydır genelde yeri öptüğümde, kendimden hafifçe geçmiş, başıma gelenlerden bezmiş, uyuz huysuz bir karaktere bürünmüş olabiliyorum 🙈Farkına vardığımda hemen herkesin gönlünü alabilmek için çabalıyorum. Gayret iyidir, çaba göstermek gerekir. Pırıl pırıl çocuklar hepsi hemşire ,sabaha kadar bir sürü sendrom ,kontrolü sende olmayan istifradır ,ishaldir ,ağrıdan inlemek, arada kendinden geçmek ağlamak ,bu odalar insana dar gelir ,boğulur gibi olursun ,işte o an bu gencecik hepsi bir birinden iyi ,hemşireler ,hasta bakıcılar, şevkatle ,sabırla ,itina ile .hepsi evladım gibi oldu, hepsinin gözleri Işıl ,Işıl ,kir pas demezler aşımı ,suyumu ,ilacımı temizliğimi kısacası her şey biz insanlar için ve onlar hep orda daima hizmet ediyorlar ve çok şanslıyım. Zorumu kolay eyleyen pırıl pırıl yetişmiş bu evlatlara teşekkür ederim. İyi ki varsınız ve cansınız. Uykusuz her gece onlar için🙏Allah yar ve yardımcıları olsun, zor bir meslek, hepsi melek .👼🏼 Teşekkürler 🙏 Teşekkürler" ifadelerini kullandı.