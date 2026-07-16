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Kanseri atlatıp o hastalığa yenik düşmüş... 'Jurassic Park' filmi yıldızı Sam Neill'in ölüm nedeni açıklandı!

"Jurassic Park" serisinde canlandırdığı Dr. Alan Grant karakteriyle sinema tarihine adını yazdıran Sam Neill'in vefatı sevenlerini yasa boğmuştu. Geçtiğimiz aylarda kanseri geride bıraktığını açıklayan usta oyuncunun ölüm nedeni, menajerinin yaptığı açıklamayla ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 16.07.2026 12:02 Güncelleme Tarihi: 16.07.2026 12:08
Kanseri atlatıp o hastalığa yenik düşmüş... ’Jurassic Park’ filmi yıldızı Sam Neill’in ölüm nedeni açıklandı!

Sinema dünyası, modern beyaz perdenin en ikonik ve saygın çehrelerinden birini kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyor. Steven Spielberg imzalı sinema efsanesi 'Jurassic Park' serisinde canlandırdığı Dr. Alan Grant karakteriyle dünya çapında milyonların sevgilisi haline gelen Yeni Zelandalı usta aktör Sam Neill, 78 yaşında geçtiğimiz günlerde hayata gözlerini yummuştu.

Kanseri atlatıp o hastalığa yenik düşmüş... ’Jurassic Park’ filmi yıldızı Sam Neill’in ölüm nedeni açıklandı!

Usta oyuncunun vefat haberi, Avustralya'nın Sidney kentinde yakınlarının yanında bulunduğu sırada ailesi tarafından resmi sosyal medya hesabı üzerinden duyurulmuştu. Ölüm nedenine ilişkin spesifik bir detay paylaşılmasa da, bu kaybın aile için son derece ani ve beklenmedik olduğu ifade edilmişti.

Kanseri atlatıp o hastalığa yenik düşmüş... ’Jurassic Park’ filmi yıldızı Sam Neill’in ölüm nedeni açıklandı!

ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU!

Hayranlarını yasa boğan bu ani gelişmenin ardından, usta aktörün vefatına dair merak edilen ve akıllarda soru işareti bırakan o detaylar sonunda netlik kazandı. Sam Neill'in uzun süredir menajerliğini üstlenen Philip Grenz, ünlü oyuncunun ölüm nedenine ilişkin resmi bir açıklama yaptı.

Grenz, 78 yaşında aramızdan ayrılan usta oyuncunun zatürre nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

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Kanseri atlatıp o hastalığa yenik düşmüş... ’Jurassic Park’ filmi yıldızı Sam Neill’in ölüm nedeni açıklandı!

KANSERİ YENDİĞİNİ MÜJDELEMİŞTİ

Jurassic Park serisindeki efsanevi rolüyle hafızalara kazınan 78 yaşındaki Yeni Zelandalı oyuncu Sam Neill, beş yıldır mücadele ettiği kanserini tamamen yendiğini müjdelemişti.

Kanseri atlatıp o hastalığa yenik düşmüş... ’Jurassic Park’ filmi yıldızı Sam Neill’in ölüm nedeni açıklandı!

Avustralya merkezli 7News kanalına konuşan usta aktör, tedavi sürecinde yaşadığı tıkanıklıkları ve kendisini sağlığına kavuşturan çığır açan yöntemi samimi sözlerle paylaşmıştı.

Kanseri atlatıp o hastalığa yenik düşmüş... ’Jurassic Park’ filmi yıldızı Sam Neill’in ölüm nedeni açıklandı!

"KEMOTERAPİ BİR SÜRE SONRA İŞE YARAMAZ HALE GELDİ"

Mücadelesinin ilk dönemlerinde kemoterapi yöntemine başvuran Neill, bu süreci "berbat" olarak nitelendirirken bir noktadan sonra umutlarının tükendiğini şu sözlerle itiraf etmişti:

Kanseri atlatıp o hastalığa yenik düşmüş... ’Jurassic Park’ filmi yıldızı Sam Neill’in ölüm nedeni açıklandı!

"Kemoterapi bir süre sonra işe yaramaz hale geldi. Ne yapacağımı bilmiyordum. Durum da pek iyi görünmüyordu."

Kanseri atlatıp o hastalığa yenik düşmüş... ’Jurassic Park’ filmi yıldızı Sam Neill’in ölüm nedeni açıklandı!

540 BİN DOLARLIK TIBBİ ZAFER: CAR-T TEDAVİSİ

Umutların tükendiği noktada Neill, bağışıklık hücrelerinin kanseri tanıyıp yok etmesi için genetik olarak kodlandığı CAR-T adlı bir deneme tedavisine katılmıştı.

Kanseri atlatıp o hastalığa yenik düşmüş... ’Jurassic Park’ filmi yıldızı Sam Neill’in ölüm nedeni açıklandı!

Yaklaşık 540 bin dolar maliyeti olan bu kişiye özel immünoterapi yöntemi, aktörün hayatını değiştirdi. Son tarama sonuçlarını büyük bir mutlulukla karşılayan Neill, durumu şu sözlerle özetlemişti:

"Taramadan geçtim ve vücudumda hiç kanser yok. Bu olağanüstü bir şey. Bilinmeyen sulara açılıyorduk. Ne beklememiz gerektiğini kimse tam anlamıyla bilmiyordu."

Kanseri atlatıp o hastalığa yenik düşmüş... ’Jurassic Park’ filmi yıldızı Sam Neill’in ölüm nedeni açıklandı!

"BU BİR MUCİZE DEĞİL, BİLİMİN EN İYİ HALİ"

Yaşadığı iyileşme sürecini "mucizevi" bulsa da, bunun arkasındaki bilimsel gerçeğe vurgu yapan usta oyuncu, "Bu bir mucize değil aslında. Bilimin en iyi hali" ifadelerini kullanmıştı. Aslında hastalığı hakkında konuşmaktan rahatsızlık duyduğunu belirten aktör, bu deneyimini sadece benzer durumdaki kişilere umut ışığı olmak ve bu yöntemin ihtiyaç duyanlara ulaşmasını sağlamak için paylaştığını belirtmişti.Neill aynı zamanda yeniden ekranlara dönmek istediğini, "Artık bir film daha yapma zamanım geldi." sözleriyle anlatmıştı.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör