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Kanseri atlatıp o hastalığa yenik düşmüş... 'Jurassic Park' filmi yıldızı Sam Neill'in ölüm nedeni açıklandı!
Kanseri atlatıp o hastalığa yenik düşmüş... 'Jurassic Park' filmi yıldızı Sam Neill'in ölüm nedeni açıklandı!
"Jurassic Park" serisinde canlandırdığı Dr. Alan Grant karakteriyle sinema tarihine adını yazdıran Sam Neill'in vefatı sevenlerini yasa boğmuştu. Geçtiğimiz aylarda kanseri geride bıraktığını açıklayan usta oyuncunun ölüm nedeni, menajerinin yaptığı açıklamayla ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 16.07.2026 12:02
Güncelleme Tarihi: 16.07.2026 12:08