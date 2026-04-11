Trend Galeri Trend Magazin Semiramis Pekkan'dan alkışlatan dönüş! Kardeşi Ajda Pekkan'ın konserinde peruksuz hali ve neşesiyle geceye damga vurdu

Semiramis Pekkan'dan alkışlatan dönüş! Kardeşi Ajda Pekkan'ın konserinde peruksuz hali ve neşesiyle geceye damga vurdu

Ünlü şarkıcı Ajda Pekkan'ın kardeşi Semiramis Pekkan, bir süre önce kanser tedavisini tamamlamıştı. Zorlu süreçte peruk kullandığını da dile getiren Pekkan, bu kez kardeşinin konserinde görüntülendi. Peruksuz hali ve enerjik tavırlarıyla dikkat çeken ünlü isim, neşeli görüntüsüyle sevenlerini sevindirdi.

Giriş Tarihi: 11.04.2026 09:30 Güncelleme Tarihi: 11.04.2026 09:33
Semiramis Pekkan’dan alkışlatan dönüş! Kardeşi Ajda Pekkan’ın konserinde peruksuz hali ve neşesiyle geceye damga vurdu

Ünlü şarkıcı Ajda Pekkan'ın kız kardeşi, bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Geçtiğimiz haftalarda bir paylaşım yapan Semiramis Pekkan, kanser tedavisinin sonuna geldiğini müjdelemişti.

Semiramis Pekkan’dan alkışlatan dönüş! Kardeşi Ajda Pekkan’ın konserinde peruksuz hali ve neşesiyle geceye damga vurdu

Tedavi sürecinde peruk kullandığını da samimi bir şekilde dile getiren Pekkan, bu kez kardeşinin konserinde objektiflere takıldı. Zorlu günleri geride bırakan Semiramis Pekkan'ın peruğa veda etti.

Semiramis Pekkan’dan alkışlatan dönüş! Kardeşi Ajda Pekkan’ın konserinde peruksuz hali ve neşesiyle geceye damga vurdu

Peruksuz haliyle ilk kez görüntülenen Semiramis Pekkan'ın enerjisi ve neşesi ise geceye damga vurdu.

Semiramis Pekkan’dan alkışlatan dönüş! Kardeşi Ajda Pekkan’ın konserinde peruksuz hali ve neşesiyle geceye damga vurdu

"YENİDEN DOĞMUŞ GİBİ"

Gülümsemesiyle dikkat çeken ünlü isim, güçlü duruşuyla izleyenlerden tam not alırken, "yeniden doğmuş gibi" yorumları da beraberinde geldi.

Semiramis Pekkan’dan alkışlatan dönüş! Kardeşi Ajda Pekkan’ın konserinde peruksuz hali ve neşesiyle geceye damga vurdu

Semiramis Pekkan geçen günlerde, "Bu süreçte kardeşim Ajda Pekkan, oğlum ve eski eşim çok destekçi oldu. Hastalığımı atlattım, sadece kontrollerim sürüyor. Kötü bir durum yok" demişti.

Semiramis Pekkan’dan alkışlatan dönüş! Kardeşi Ajda Pekkan’ın konserinde peruksuz hali ve neşesiyle geceye damga vurdu

Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Ajda Pekkan'ın kardeşi Semiramis Pekkan, sosyal medyada paylaştığı video ile yaşadığı talihsiz kazayı ve sonrasındaki sağlık sürecini anlatmıştı. Akşam köpeği Tina'yı tuvalete çıkarırken bir demire çarpıp düşen Pekkan, ciddi bir kırık olmasa da hastaneye başvurup, tedbir amacıyla yaklaşık 10 gün sonra kapsamlı check-up yaptırmıştı.

Semiramis Pekkan’dan alkışlatan dönüş! Kardeşi Ajda Pekkan’ın konserinde peruksuz hali ve neşesiyle geceye damga vurdu

KANSER TEŞHİSİ KONULMUŞTU!

Bu kontroller sırasında doktorlar, Pekkan'ın akciğerinde bir kitle tespit etmişti. Sol akciğerinin alt lobunun alınması gereken Pekkan, "O düşüş olmasaydı belki çok geç olacaktı" diyerek erken teşhisin önemini vurgulamıştı.

Semiramis Pekkan’dan alkışlatan dönüş! Kardeşi Ajda Pekkan’ın konserinde peruksuz hali ve neşesiyle geceye damga vurdu

Tedavi sürecinde saçlarını kaybeden sanatçı, peruk yaptırdığını ve bu süreçte moralini yüksek tuttuğunu belirterek, hayranlarına düzenli sağlık kontrollerini ihmal etmemeleri gerektiği konusunda uyarıda bulunmuştu.

Semiramis Pekkan’dan alkışlatan dönüş! Kardeşi Ajda Pekkan’ın konserinde peruksuz hali ve neşesiyle geceye damga vurdu

HASTALIK SÜRECİNİ ANLATTI

Akciğer kanseriyle mücadelesi devam eden Semiramiş Pekkan, son olarak konuk olduğu bir YouTube kanalına konuk olarak hastalığı hakkında açıklamalarda bulunmuştu.

Semiramis Pekkan’dan alkışlatan dönüş! Kardeşi Ajda Pekkan’ın konserinde peruksuz hali ve neşesiyle geceye damga vurdu

"BENDE KABUL ETME HİSSİ VAR"

Kanser teşhisi aldığında hastanenin psikolojik destek için bir doktor yönlendirdiğini söyleyen Pekkan, "Kendisiyle çok ahbaplık ettik, çok eğlendik. Kafamı bu mevzuda çok doğru yönlendirdiğim için 'Semiramis Hanım sizin ihtiyacınız yok bana' dedi. Tabii benim kolay oldu. Bir kere bende kabul etme hissi var. Ben bir şeyi kötü ve iyi geldiği zaman kabul ediyorum. Ve oradan yola çıkıyorum"

Semiramis Pekkan’dan alkışlatan dönüş! Kardeşi Ajda Pekkan’ın konserinde peruksuz hali ve neşesiyle geceye damga vurdu

"ABLAMI ÇOK YANIMDA HİSSETTİM"

Bu zorlu süreçte ablası Ajda Pekkan'dan destek gördüğünü belirten ünlü sanatçı şunları söyledi: "Benim çok büyük bir ailem yok, tek ablam var. Tabii ki onu çok yanımda hissettim. Dostlarım çok iyi destek verdiler. Ama 3-4 kişi o kadar. Zaten o dönem daha fazlasını istemiyorsun. Çünkü etraf bazen çok yorucu olabiliyor. Öyle bir bakıyorlar ki hadiseye 'ah bu gitti' gibi ve onu gözünden bile anlıyorsun. Bana da oldu. Onlarla göz kontağına bile girmedim. Çünkü ben öyle hissetmiyorum."

Semiramis Pekkan’dan alkışlatan dönüş! Kardeşi Ajda Pekkan’ın konserinde peruksuz hali ve neşesiyle geceye damga vurdu

"CİDDİ SALLANMALAR GEÇİRDİM"

Gördüğü tedavi sürecinde zaman zaman sarsıldığını ifade eden Pekkan, "Ben de sallandım, ciddi sallanmalar geçirdim. Bu kadar her şeyi kabullenen, 'tamam, bunlar da olacak' diyen ben bir gecede ilk saçım döküldüğü zaman şok oldum. Panik halindeydim, 'saç getirin bana' dedim. Ne kadar bilgi sahibi olursan ol, şoklar yaşıyorsun. Yorgunluk mesela, 4-5 ay öncesine nazaran daha çabuk yoruluyorum. Bazen zorlayayım diyorum ama zorlayamıyorum. İnsanın hastalığın sürecine saygı duyması lazım." açıklamasında bulunmuştu.

Semiramis Pekkan’dan alkışlatan dönüş! Kardeşi Ajda Pekkan’ın konserinde peruksuz hali ve neşesiyle geceye damga vurdu

YENİ PAYLAŞIMLA SEVİNDİRMİŞTİ

Semiramis Pekkan, yaptığı yeni paylaşımla takipçilerini sevindirmişti.

Semiramis Pekkan’dan alkışlatan dönüş! Kardeşi Ajda Pekkan’ın konserinde peruksuz hali ve neşesiyle geceye damga vurdu

SON KEMOTERAPİSİNİ ALDI

Semiramis Pekkan, son kemoterapisini aldıktan sonra gökyüzüne balon uçurmuştu.

Semiramis Pekkan’dan alkışlatan dönüş! Kardeşi Ajda Pekkan’ın konserinde peruksuz hali ve neşesiyle geceye damga vurdu

"KEMOTERAPİM BİTTİKTEN SONRA BALON UÇURMAK GEREKİYORMUŞ"

Pekkan, balonları uçururken ise, "Bugün balon uçurma günüm. Niye biliyor musunuz? Ben daha önce hiç balon uçurmamıştım. Kemoterapim bittikten sonra balon uçurmak gerekiyormuş."

Semiramis Pekkan’dan alkışlatan dönüş! Kardeşi Ajda Pekkan’ın konserinde peruksuz hali ve neşesiyle geceye damga vurdu

"ASLINDA BİTTİ ZATEN"

Ayrıca ünlü yıldız, "İnşallah bu balonlar gökyüzüne yükselirken, benim de yaşadığım tüm bu zorluklar tamamen bitmiş olacak. Aslında bitti zaten" ifadelerini kullandı.

Semiramis Pekkan’dan alkışlatan dönüş! Kardeşi Ajda Pekkan’ın konserinde peruksuz hali ve neşesiyle geceye damga vurdu

Semiramis Pekkan son kemoterapisini aldıktan sonra gökyüzüne balon uçurdu!

Semiramis Pekkan’dan alkışlatan dönüş! Kardeşi Ajda Pekkan’ın konserinde peruksuz hali ve neşesiyle geceye damga vurdu

KANSERLE MÜCADELE EDEN DİĞER İSİM: ECE VAHAPOĞLU

Ünlü sunucu, yazar ve yoga eğitmeni Ece Vahapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bir süredir rektum kanseri ile mücadele ettiğini açıklamıştı.

Semiramis Pekkan’dan alkışlatan dönüş! Kardeşi Ajda Pekkan’ın konserinde peruksuz hali ve neşesiyle geceye damga vurdu

Ece Vahapoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yıllardır sağlıklı yaşam, spor, beslenme ve meditasyon alanlarında içerik üreten biri olarak böyle bir hastalıkla karşılaşmanın kendisi için de şaşırtıcı olduğunu belirterek erken teşhisin önemine dikkat çekmişti.

Semiramis Pekkan’dan alkışlatan dönüş! Kardeşi Ajda Pekkan’ın konserinde peruksuz hali ve neşesiyle geceye damga vurdu

"HEP ŞÜKREDERİM"

"Bunu nasıl paylaşırım bilmiyordum ama bugün telefonum fazla çalmaya başladığı için - ne kadar hassas bir dönem olsa da - kendim yazarak açıklamayı uygun buldum.Hayatım bir süredir (iki aydır) tedaviler arasında geçiyor. Okulların açıldığı gün yaptırdığım kolonoskopide 'rektum kanseri' olduğumu öğrendim; o ilk hafta şoku soğukkanlılıkla atlattıktan sonra da kemoterapi tedavim başladı.

Çok şükür 3.kemo bu hafta tamamlandı. İyiyim. Beni bilirsiniz; hayat ne getirirse getirsin hep şükrederim; güçlü dururum. Ortaya çıkan tümöre düşman olmadım; kökten bir temizlenme olacağına inandım. Annem ve babamı üst üste kaybettim. Benim kadar sağlıklı yaşayan, dengeli beslenen, sporunu yapan, yoga ve meditasyonunu aksatmayan birinin bile başına gelebiliyor… Kontrollerinizi aksatmayın.

Semiramis Pekkan’dan alkışlatan dönüş! Kardeşi Ajda Pekkan’ın konserinde peruksuz hali ve neşesiyle geceye damga vurdu

Belirli aralıklarla tedavimi alıyor, dinleniyor, günlük yaşantıma ve seyahatlerime gayet iyi devam ediyorum. Zaten basından ve sosyal medyadan yine güzel yoğunluklarla işimde gücümde olduğumu görüyorsunuz.
Kitabımın çıkışı da bu döneme denk geldi; öncesinde teklif aldığım ve kabul ettiğim yeni TV programına da yeni kanalımda çok yakında başlayacağım; hayatımın akışını ertelemeden yoluma tüm gücümle -umutsuz, mutsuz hisseden tüm kadınlara örnek olmak için devam edeceğim. Farkındalık adına öğrenmem gerekenleri aldım ve yoluma heyecanla devam ediyorum. Takdir edersiniz ki hassas bir süreç; buna saygı ve sevgi duyulmasını rica ederim. Birkaç aya da kısmetse her şey bitecek."

Semiramis Pekkan’dan alkışlatan dönüş! Kardeşi Ajda Pekkan’ın konserinde peruksuz hali ve neşesiyle geceye damga vurdu

AMELİYATI ERTELENMİŞTİ!

Ece Vahapoğlu, 23 Aralık'ta gerçekleşmesi planlanan operasyonun ertelendiğini "Ben normalde cuma günü, rektum kanserindeki tümörün alınmasıyla ilgili robotik cerrahi bir operasyon geçirecektim. Ancak üşütmüşüm; boğazım enfeksiyonlu, burnum biraz tıkalı. Bugün kulak burun boğaz doktoruna ve anestezi ekibine göründüm, kan tahlili yapıldı ve maalesef boğazımdaki enfeksiyon nedeniyle antibiyotiğe başladım. Risk taşıdığı için ameliyat bir hafta ertelendi'' sözleriyle dile getirmişti:

Semiramis Pekkan’dan alkışlatan dönüş! Kardeşi Ajda Pekkan’ın konserinde peruksuz hali ve neşesiyle geceye damga vurdu

"DAVETSİZ MİSAFİRLE VEDALAŞMAYA"

Operasyona giren isim, ameliyat önlüğüyle poz verdi. Ameliyat öncesinde sosyal medya hesabından bir mesaj yayımlayan Vahapoğlu, operasyona girmeden hemen önce paylaştığı kareye "Davetsiz misafirle vedalaşmaya. Yeni yıl, yeni enerji" notunu yazmıştı.

Semiramis Pekkan’dan alkışlatan dönüş! Kardeşi Ajda Pekkan’ın konserinde peruksuz hali ve neşesiyle geceye damga vurdu

Vahapoğlu, başarılı geçen ameliyatın ardından son sağlık durumuyla ilgili sevindiren geşişlmeyi duyurdu.

Semiramis Pekkan’dan alkışlatan dönüş! Kardeşi Ajda Pekkan’ın konserinde peruksuz hali ve neşesiyle geceye damga vurdu
'ÇOĞU BİTTİ''
Sevdiklerine güzel haberi duyuran ünlü isim paylaşımında,
''Yeniden yürümenin gücü! Bedenine yeniden su değmesinin, saçlarının yıkanmasının, normal kıyafetle adım atmanın, sıvı beslenmeden normal yemeğe geçmenin, yeniden hayatına devam edeceğini hissetmenin şükredişini size anlatamam. Ufacık bir adım bile ne lüksmüş...
Sağlıkla sınandığınızda hayatın anlamını keşfediş iyice yükseliyor. Önümde biraz daha süreç var ama çoğu bitti inşallah'' sözlerine yer verdi.