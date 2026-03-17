Semiramis Pekkan son kemoterapisini aldıktan sonra gökyüzüne balon uçurdu!

17.03.2026 | 22:12

Ajda Pekkan’ın kız kardeşi Semiramis Pekkan, bir süredir kanser tedavisi görüyor. Semiramis Pekkan, bugün son kemoterapi aldığını sevenlerine duyurdu. Kanseri yendiğini açıklayan Semiramis Pekkan, bu haberi açıkladıktan sonra gökyüzüne renkli balonlar uçurdu. İşte o anlar!