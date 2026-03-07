Trend Galeri Trend Magazin Karaciğer nakli sonrası taburcu olmuştu! Ufuk Özkan’dan günler sonra duygusal paylaşım "Gerçek bir kardeşin varsa..."

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ünlü oyuncu Ufuk Özkan, karaciğer nakli ameliyatının ardından taburcu edilmişti. Zorlu süreci geride bırakan Özkan, günler sonra kardeşiyle birlikte çekilen fotoğrafını paylaşarak sevenlerine son durumunu gösterdi.

Giriş Tarihi: 07.03.2026 07:40 Güncelleme Tarihi: 07.03.2026 07:48
50 yaşındaki sevilen oyuncu Ufuk Özkan, yaklaşık 8 saat süren kritik bir karaciğer nakli operasyonu geçirdi. Prof. Dr. Remzi Emiroğlu, Prof. Dr. Murat Dayangaç, Prof. Dr. Onur Yaprak ve Doç. Dr. Cenk Şimşek'ten oluşan profesyonel kadronun gerçekleştirdiği başarılı ameliyatın ardından Özkan, sağlığına kavuşarak hastaneden taburcu edildi.

"EN GÜZEL HİKAYE AİLEYLE YAZILIR"

Evine döner dönmez ailesiyle çekildiği neşeli bir fotoğrafı takipçileriyle paylaşan Ufuk Özkan, "Eve döndük. Çünkü en güzel hikaye aileyle yazılır" notunu düşmüştü.

Hastaneden taburcu olduktan sonra evinde istirahat eden Ufuk Özkan, günler sonra sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Ünlü oyuncu, kardeşi Umut Özkan ile birlikte verdiği pozu takipçileriyle paylaşırken, 50 yaşındaki oyuncunun oldukça iyi ve sağlıklı göründüğü dikkat çekti.

Özkan'ın duygusal notu yürekleri ısıttı. Ünlü oyuncu paylaşımına, şu satırları yazdı:

"Bazı hikâyeler vardır; kelimelere gerek kalmadan herkes ne yaşandığını hisseder.
Benim için o günler, zorlu bir hastalık süreci ve umutla süren bir donör arayışıydı.
O süreçte kardeşim Umut Özkan bir an bile geri durmadı. Kampanyalar, mesajlar, aramalar… Ulaşılabilecek herkese ulaşmak için gece gündüz koşturdu.
Ve bir gün kapılar açıldı. Hayatımda her daim kardeşim olarak kalacak olan Salih Kıvırcık bulundu. Değerli hocalarımızın emeğiyle operasyon başarıyla tamamlandı.
Bugün geriye baktığımda o günlerden aklımda kalan en güçlü şey, kardeşimin o sarsılmaz gayretiydi.
Çünkü hayat bazen insana şunu hatırlatır:
Gerçek bir kardeşin varsa, en karanlık yol bile aydınlığa çıkar.
İyi ki varsın kardeşim."

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE NAKİL SÜRECİYLE İLGİLİ AYRINTILARI DONÖRÜ VE ABİSİ ANLATMIŞTI!

Ufuk Özkan'a karaciğer naklinde donör olan Salih Kıvırcık, Özkan'ın kardeşi Umut Özkan ile Cihangir'deydi.

"GİDİYORUZ AMA ÇIKAMAMAK DA VAR"

Hastaneden çıkan ve artık sağlığına kavuşan Salih Kıvırcık, süreci anlattı: "Ameliyat günü geldi. Ufuk abinin odasına girdim. Duygulandık, eskilerden konuştuk. Ufuk abi ameliyata girerken "Gidiyoruz ama çıkamamak da var" dedi.

"HER ŞEYE HAZIRDIK"

Her şeye hazırdık yani. Kandil günü ameliyat olduk. Tüm Türkiye'nin dualarıyla süreci birlikte atlattık. Bir iş adamı 26 tane kurban kestirmiş."

Peki Ufuk Özkan'ın tüm bu sağlık sürecinde neler yaşanmıştı?

Ufuk Özkan, zorlu bir karaciğer nakli sürecinin ardından hayata yeniden "merhaba" dedi! Günlerce süren belirsizlik, 11 saatlik kritik operasyon ve hastane koridorlarında nefeslerin tutulduğu o anlar geride kaldı ancak yankıları devam ediyor. Ünlü oyuncunun kardeşi, ameliyat sabahı yaşanan ve hafızalardan silinmeyecek o kareleri şu sözlerle paylaştı...

"Abimin hastalığı sürecinde çok korktuğumuz, zaman zaman umutsuzluğa kapıldığımız anlar oldu. Yüreğimiz daraldı, gözlerimiz doldu… Ama şükürler olsun ki abimin dediği gibi dualarınız bizim muhafızımız oldu. Bizi ayakta tutan, içimize güç veren, umudu yeniden yeşerten hep o dualardı.
Ufuk abimle ve Salih kardeşimizle ameliyata girmeden önce yaşadığımız o sessiz bekleyişi, kapı önündeki heyecanı, içimizdeki fırtınayı… Ve ameliyat sonrasında aldığımız o derin nefesi, gözlerimizde biriken şükür yaşlarını asla unutmayacağız. O anlar artık geride kaldı belki ama bizler için ömürlük bir hatıra, tarifsiz bir sevgi ve dayanışma olarak kalacak.

Yaşadıklarımızı kalbimizde saklamakla yetinmeyip, bu duyguyu sevdiklerimizle de paylaşmak istedik. Belki birine umut olur, belki birine güç verir diye…
Rabbim çare bekleyen, şifa bekleyen bütün kullarına şifa eylesin. Kimseyi umutsuzlukla sınamasın. Dualarımız birbirimize muhafız olsun."

DOKTORU AMELİYAT SONRASI SÜRECİ ANLATMIŞTI

Türkiye'nin ekranlardan tanıdığı ve sevdiği isim Ufuk Özkan, hayatının en zorlu sınavını başarıyla geride bıraktı. Prof. Dr. Onur Yaprak, ilk ay haftada bir biyokimya takibi yapılacağını, birinci ayın ardından ise kontrol sıklığının azaltılacağını açıkladı. Başarılı sürecin ardından taburcu edilen Özkan, kamuoyuna önemli mesajlar verdi.

"UMUT OLMAK, HAYAT OLMAK GERÇEKTEN ÇOK KIYMETLİ"

Organ bağışına dikkat çeken Özkan, süreç boyunca organ bekleyen hastalara umut olmak istediklerini belirterek, donör Salih Kıvırcık ile birlikte sosyal medyada bilinçlendirme paylaşımları yaptıklarını söyledi. Özkan, "Elimizden geldiğince organ bekleyen insanları yüreklendirmek istedik. Çok güzel geri dönüşler aldık. İnsanların bu konuda hâlâ soru işaretleri var. Oysa verici, yaklaşık bir ay içinde karaciğer hacminin büyük bölümünü yeniden kazanıyor. Böbrek bağışında da kişi tek böbrekle sağlıklı şekilde hayatına devam edebiliyor" diye konuştu.

Organ bağışına yönelik farkındalık çalışmalarını Türkiye genelinde yaymayı hedeflediklerini belirten Özkan, eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da destek verdiğini ifade etti.

TARİHİ BİR DÖNÜM NOKTASI

3 Şubat'ta gerçekleşen ve 11 saat süren ameliyatın kendisi için tarihi bir dönüm noktası olduğunu dile getiren Özkan, "Operasyonun 9,5 saati cerrahiydi. Ameliyattan yalnızca 16 gün sonra böyle konuşabileceğimi, gülebileceğimi ve ayakta durabileceğimi söyleseler inanmazdım. Hemşire arkadaşlarımız 7 gün 24 saat büyük bir özveriyle ilgilendi. Hepsine minnettarım. Dünyanın dualarla döndüğüne bir kez daha şahit oldum" şeklinde konuştu.

"ÇOK ÖZLEDİĞİM MESLEĞİME KAVUŞMAK İÇİN GÜN SAYIYORUM"

Organ bağışına dikkat çekmeyi hayatının bundan sonraki döneminde bir misyon edindiğini belirten Özkan, herkesi bu konuda duyarlı olmaya davet etti. Ramazan ayı dolayısıyla iyi dileklerini de ileten Özkan, organ nakli servisinden taburcu edildiğini ve kontrol sürecinin devam edeceğini söyledi. "Çok özlediğim mesleğime ve seyircilerime kavuşmak için gün sayıyorum. En kısa zamanda yeniden buluşmak üzere" dedi.

"BEKLEDİĞİMİZDEN ÇOK DAHA KISA SÜREDE TOPARLANDIK"

Ufuk Özkan'a karaciğer bağışında bulunan donör Salih Kıvırcık ise sürecin düşündüklerinden daha hızlı ilerlediğini belirterek, "Beklediğimizden çok daha kısa sürede toparlandık. Yaklaşık iki gün içinde yürümeye başladım. Üçüncü gün normal beslenmeye geçebileceğim söylendi. Korkulacak bir durum olmadığını yaşayarak gördüm" dedi. Organ bağışı konusunda endişe duyanlara da mesaj veren Kıvırcık, bağış sonrası hayatın normal şekilde devam edebildiğini vurguladı.

TAKİPLER DEVAM EDECEK

Prof. Dr. Onur Yaprak, taburculuk sürecine ilişkin bilgi verdi. Yaprak, "Hem Ufuk hem de Salih kardeşimizi organ nakli bölümümüzden taburcu ettik. Ufuk kardeşimizin evi uzak olduğu için kontrollerini daha rahat sürdürebilmesi adına bir hafta daha hastanemizde misafir edeceğiz. Bu süreçte ilaç eğitimleri tamamlanacak. İlk ay haftada bir biyokimya takibi yapılacak, birinci ayın ardından ise kontrol sıklığını azaltacağız. Birkaç ay içerisinde tamamen sosyal yaşamına dönebileceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

NELER OLMUŞTU?

Türkiye'nin sevilen yüzü Ufuk Özkan, yaşadığı zorlu sağlık sürecinde en kritik eşiği geride bırakarak 8 saat süren başarılı bir karaciğer nakli operasyonu geçirmişti. Doktorları hem ünlü oyuncunun hem de donörünün sağlık durumunun gayet iyi olduğunu açıklamıştı. Ameliyat sonrası taburcu olan Ufuk Özkan, hakkında ortaya atılan 'yoğun bakım' iddialarına paylaşım yaparak yanıt vermişti. İşte haberin detayları...

"SİZİN DUALARINIZ BENİM MUHAFIZLARIM OLDU"

Yoğun bakım sürecinin ardında duygularını paylaşan Özkan, şu sözleri kullanmıştı:

"Bu kadar çok sevildiğimi düşünmüyordum. Çok dua eden oldu. Dua eden herkese ve beni sevenlere çok teşekkür ediyorum. Sizin dualarınız benim muhafızlarım oldu. Yakında ayakta da görüşeceğiz" şeklinde konuştu. Öte yandan, önümüzdeki günlerde Ufuk Özkan ve donörü ile birlikte ameliyatı gerçekleştiren hekimlerin katılımıyla kamuoyunu bilgilendirmek için bir basın toplantısı da gerçekleştirilecek."

"SAĞLIĞIM BANA 'DUR' DEDİ"

Özkan aynı zamanda sağlığını ihmal ettiğini söyleyerek, "Yazları hep film çeken, kışları da tiyatroyla beraber devam ettiren, sağlığını öteleyen biriyim. Bu süreçte kendime iyi bakmadım. Ama bir yerde artık ben kendime artık 'Dur' diyemedim. Sağlığım bana 'Dur' dedi. Artık Salih'le kardeşlikten çok öteyiz. Sevildiğimi gerçekten biliyordum ama bunun için çok daha fazlasına ihtiyacım varmış" demişti.

YOĞUN BAKIM SONRASI İLK FOTOĞRAF GELMİŞTİ

Umut Özkan, yoğun bakımdan çıktıktan sonra çekilen fotoğrafı paylaşmıştı.

"HER ŞEY YOLUNDA"

Ünlü oyuncunun kardeşi Umut Özkan da Instagram hesabında abisi ve Salih Kıvırcık'ın yer aldığı kareyi paylaşarak, "Çok şükür yoğun bakımdan servise çıktık. Şimdilik her şey yolunda. Dualarıyla yanımızda olan herkese sonsuz teşekkürler" notunu düşmüştü.

Son olarak Özkan yoğun bakımdan çıktıktan sonra duygusal bir paylaşımla sevenlerine duaları ve destekleri için teşekkür etti.

İYİ Kİ VARSINIZ!

Dostlarım, mesaj kutuma yüzlerce yorum düşüyor. Hepsini özenle okuyorum. Birbirinden güzel o kadar iltifatlar hayır duaları var ki, ekran görüntüsü ile bazılarını paylaşmayı düşündüm ama paylaşamadıklarımı hakkına gireceğimi düşünerek vazgeçtim. O yüzden yorumlar bende kalsın. Dünya siz yüreği güzel insanların hatrına ayakta duruyor deyip topluca teşekkür edelim. İyi ki varsınız. Biz bize yeteriz. Var olun...

DONÖRÜ KONUŞMUŞTU

Ufuk Özkan'a donör olan Salih Kıvırcık sosyal medya hesabından paylaşım yapmıştı.

"ZORLU BİR SÜREÇ BİZİ BEKLER"

Kıvırcık hastane odasından bir kare yayınlayarak, ''11 saatlik ameliyatımız bitti. Şimdi zorlu bir süreç bizi bekler'' ifadelerini kullanmıştı.

UFUK ÖZKAN AÇIKLAMA YAPMIŞTI!

"KORKUM YOK"

Ufuk Özkan, kardeşi Umut Özkan ve kendisine donör olan Salih Kıvırcık ile bir fotoğrafını paylaşarak altına ise duygusal bir not eklemişti.

Özkan paylaşımında, "Merhabalar, öncelikle tüm İslam âleminin kandilini en kalbi duygularımla kutluyor, bu mübarek gecenin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hastalığımın ilk gününden bu yana yanımda olan; kıymetli meslektaşlarıma, izleyicilerime ve dualarıyla destek olan herkese yürekten teşekkür ederim. Sizlerle birlikte yürüdüğümüz bu sürecin sonuna yaklaştım. İnşallah yarın yaklaşık 11 saat sürecek karaciğer nakli ameliyatıma gireceğim. Hiçbir korkum yok; hazırım, sabırlıyım ve umutluyum.

"BU SÜREÇ BANA BİR KARDEŞ DAHA KAZANDIRDI"

Ve bu süreç bana bir kardeş daha kazandırdı; Salih artık sadece bir yol arkadaşı değil, canımdan bir parça — öz kardeşimdir. Bu yolun en kıymetli destekçilerinden olan kardeşlerim Umut Özkan ve Alper Özkan'a gönülden teşekkür ediyorum. Bu süreçte sesim oldular. Bu uzun süreçte emeği geçen çok kıymetli Prof. Dr. Onur Yaprak'a, Prof. Dr. Murat Dayangaç'a ve Organ Nakil Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Esin Gülkaya Anık'a özellikle teşekkür ederim. Ben uyurken serumumu değiştiren, yanımdan bir an olsun ayrılmayan, kibarlıklarından ödün vermeyen hemşire kardeşlerime, asistan doktorlara, internlere ve tüm sağlık emekçilerine minnettarım. Bu süreçte küçük kaçamaklarıma göz yuman, yemekleriyle moral veren Sibel'i de sevgiyle anıyorum.