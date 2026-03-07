Trend
Galeri
Trend Magazin
Karaciğer nakli sonrası taburcu olmuştu! Ufuk Özkan’dan günler sonra duygusal paylaşım "Gerçek bir kardeşin varsa..."
Karaciğer nakli sonrası taburcu olmuştu! Ufuk Özkan’dan günler sonra duygusal paylaşım "Gerçek bir kardeşin varsa..."
Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ünlü oyuncu Ufuk Özkan, karaciğer nakli ameliyatının ardından taburcu edilmişti. Zorlu süreci geride bırakan Özkan, günler sonra kardeşiyle birlikte çekilen fotoğrafını paylaşarak sevenlerine son durumunu gösterdi.
Giriş Tarihi: 07.03.2026 07:40
Güncelleme Tarihi: 07.03.2026 07:48