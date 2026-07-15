Trend Galeri Trend Magazin Karadeniz tarzıyla beğeni toplamıştı! Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu Trabzon'daki rahatlığıyla gündem oldu: "1 hafta böyle gezeceğim"

Karadeniz tarzıyla beğeni toplamıştı! Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu Trabzon'daki rahatlığıyla gündem oldu: "1 hafta böyle gezeceğim"

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye hız kesmeden devam ediyor. Babası Kaya Çilingiroğlu'nun memleketine ait bir detayla kamera karşısına geçtiği anları paylaşan Çilingiroğlu, bu paylaşımının ardından rahatlığıyla ön plana çıkan diğer karelerini de takipçileriyle paylaştı.

Giriş Tarihi: 15.07.2026 13:00 Güncelleme Tarihi: 15.07.2026 13:04
Karadeniz tarzıyla beğeni toplamıştı! Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu Trabzon’daki rahatlığıyla gündem oldu: 1 hafta böyle gezeceğim

Türk sanat ve magazin dünyasının tanınan isimlerinden Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun evliliğinden dünyaya gelen Zehra Çilingiroğlu, yıllar içinde kendi tarzı ve duruşuyla dikkat çeken isimlerden biri haline geldi.

Karadeniz tarzıyla beğeni toplamıştı! Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu Trabzon’daki rahatlığıyla gündem oldu: 1 hafta böyle gezeceğim

Ünlü çiftin kızı olarak büyüyen Zehra Çilingiroğlu, zaman zaman ailesiyle yaptığı paylaşımlar ve özel hayatından karelerle magazin gündeminde yer aldı.

Karadeniz tarzıyla beğeni toplamıştı! Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu Trabzon’daki rahatlığıyla gündem oldu: 1 hafta böyle gezeceğim

Eski eşlerin gözlerden uzak yaşamayı tercih eden kızları, son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

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Karadeniz tarzıyla beğeni toplamıştı! Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu Trabzon’daki rahatlığıyla gündem oldu: 1 hafta böyle gezeceğim

Kendine has tarzıyla dikkat çeken Çilingiroğlu, bu kez ise köklerine gönderme yapan bir paylaşımıyla gündeme geldi. Trabzonlu babası Kaya Çilingiroğlu'nun memleketine ait kültürel bir detayı yansıtan Zehra, başına taktığı yöresel örtüyle verdiği pozda "Tam özüme döndüm şimdi, teşekkürler" ifadelerine yer vererek babasını etiketledi. Genç ismin bu paylaşımı kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi görürken, birçok kullanıcı Zehra'nın Karadeniz tarzını çok beğendiğini ve kendisine çok yakıştığını belirten yorumlarda bulundu.

Karadeniz tarzıyla beğeni toplamıştı! Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu Trabzon’daki rahatlığıyla gündem oldu: 1 hafta böyle gezeceğim

RAHATLIĞIYLA GÜNDEME GELDİ!

Trabzon paylaşımlarına hız kesmeden devam eden Çilingiroğlu, ev halini paylaşarak "Her gün aynı elbiseyi giymenin verdiği rahatlık" notuyla, babasının memleketindeki rahatlığını gözler önüne serdi.

Karadeniz tarzıyla beğeni toplamıştı! Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu Trabzon’daki rahatlığıyla gündem oldu: 1 hafta böyle gezeceğim

Aynı zamanda saçlarının da dağınıklığını vurgulayan Çilingiroğlu, Karadeniz semalarında yaşadığı rahatlığı ve sakinliği sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Çilingiroğlu'nun bu halleri kullanıcılar tarafından çok beğenildi.

Karadeniz tarzıyla beğeni toplamıştı! Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu Trabzon’daki rahatlığıyla gündem oldu: 1 hafta böyle gezeceğim

PEKİ SİZ DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN MEMLEKETLERİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?

ESRA EROL

Başarılı sunucu Esra Erol, 12 Mayıs 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya gözlerini açtı.

Karadeniz tarzıyla beğeni toplamıştı! Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu Trabzon’daki rahatlığıyla gündem oldu: 1 hafta böyle gezeceğim

2 Temmuz 2010'da Ali Özbir ile evlenen, çocukları İdris Ali ve Ömer Erol ile örnek bir aile kuran ünlü sunucunun, aile bağlarına olan bu düşkünlüğü aslında büyüdüğü yuvadan geliyor. İstanbul'un tarihi semtlerinden Eyüp ilçesinde doğan ünlü isim, kalabalık ve neşeli bir ailede büyüdü.

Karadeniz tarzıyla beğeni toplamıştı! Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu Trabzon’daki rahatlığıyla gündem oldu: 1 hafta böyle gezeceğim

Aile hayatına büyük önem veren Esra Erol, tam 5 kız kardeşin ortancası. Evin enerjisi hiç bitmeyen bu kalabalık yuvasında, babasının mesleği ise tüm ailenin hayat rotasını bambaşka bir yere çevirecekti.

Karadeniz tarzıyla beğeni toplamıştı! Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu Trabzon’daki rahatlığıyla gündem oldu: 1 hafta böyle gezeceğim

Esra Erol'un babası Seyfi Erol bir polis memuruydu. Baba Seyfi Erol'un görevi nedeniyle çıkan tayin, aileyi İstanbul'un kalabalığından alıp Ege'nin tarihi şehri Kütahya'ya taşıdı. Televizyon dünyasına damga vuracak olan ünlü sunucu, öğrenim hayatının büyük bir kısmını işte bu şehirde, Kütahya'da tamamladı.

Karadeniz tarzıyla beğeni toplamıştı! Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu Trabzon’daki rahatlığıyla gündem oldu: 1 hafta böyle gezeceğim

İŞTE GERÇEK MEMLEKETİ!
Yıllarca Kütahya'da yaşaması sebebiyle pek çok hayranının buralı sandığı ünlü sunucunun gerçek memleketi ise çok daha başka bir bölgede! Seyfi Erol'un ve dolayısıyla Erol ailesinin kökleri Karadeniz'e uzanıyor. Ekranların sevilen yüzü Esra Erol, aslen Sinoplu! Şimdilerde İstanbul'da kariyerine yön veren güzel sunucu, aslen bir Karadeniz kızı.

Karadeniz tarzıyla beğeni toplamıştı! Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu Trabzon’daki rahatlığıyla gündem oldu: 1 hafta böyle gezeceğim

MEMELEKETİ MERAK EDİLEN BİR DİĞER ÜNLÜ İSİM OKTAY KAYNARCA

Türk televizyon tarihine Süleyman Çakır, Hızır Çakırbeyli ve Cezayir Türk gibi efsane karakterlerle damga vuran Oktay Kaynarca, atv ekranlarının fenomen yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster'in sunucu koltuğunda, samimi ve karizmatik sunumuyla izleyiciden tam not almaya devam ediyor.

Karadeniz tarzıyla beğeni toplamıştı! Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu Trabzon’daki rahatlığıyla gündem oldu: 1 hafta böyle gezeceğim

Popülerliği her geçen gün artan ünlü ismin kökenleri ise merak edilip internette aratılmaya başlandı.

Karadeniz tarzıyla beğeni toplamıştı! Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu Trabzon’daki rahatlığıyla gündem oldu: 1 hafta böyle gezeceğim

Usta oyuncu, rol aldığı dizilerin karakterlerini o kadar iyi yansıttı ki herkes farklı bir memleketten sandı. Ancak 1965 yılında İstanbul Üsküdar'da doğan Oktay Kaynarca'nın baba ocağının çok daha farklı bir bölgede olduğu ortaya çıktı.

Karadeniz tarzıyla beğeni toplamıştı! Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu Trabzon’daki rahatlığıyla gündem oldu: 1 hafta böyle gezeceğim

Annesi İstanbullu olan ünlü oyuncunun, baba tarafının ise Doğu Anadolu'nun kadim kentlerinden biri olduğu biliniyor.

Karadeniz tarzıyla beğeni toplamıştı! Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu Trabzon’daki rahatlığıyla gündem oldu: 1 hafta böyle gezeceğim

Kim Milyoner Olmak İster'in sevilen sunucusu Oktay Kaynarca, baba tarafından aslen Malatyalı!

Karadeniz tarzıyla beğeni toplamıştı! Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu Trabzon’daki rahatlığıyla gündem oldu: 1 hafta böyle gezeceğim

Malatya'nın Hekimhan ilçesine bağlı Güzelyurt köyünden olan Oktay Kaynarca, baba memleketiyle olan bağını hiçbir zaman koparmıyor. Hatta memleketi Hekimhan'da ünlü oyuncunun adını taşıyan bir cadde bile bulunuyor.

Karadeniz tarzıyla beğeni toplamıştı! Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu Trabzon’daki rahatlığıyla gündem oldu: 1 hafta böyle gezeceğim

MEMELEKETİYLE GÜNDEME GELEN BİR DİĞER İSİM

'Güneşin Kızları', 'Afilli Aşk', 'Aşk Mantık İntikam' ve 'Şahane Damat' gibi yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Burcu Özberk, son dönemde magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

Karadeniz tarzıyla beğeni toplamıştı! Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu Trabzon’daki rahatlığıyla gündem oldu: 1 hafta böyle gezeceğim

"KALBİM SEVMEYE DE SEVİLMEYE DE HER ZAMAN AÇIK"

Kariyerindeki başarısına rağmen özel hayatını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih eden oyuncu, kısa süre önce yaptığı, "Benim romantik bir ilişkim olsa öyle gizli saklı bir şey yapmam. Kalbim sevmeye de sevilmeye de her zaman açık" sözleriyle yeni bir aşka yeşil ışık yakmıştı.

Karadeniz tarzıyla beğeni toplamıştı! Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu Trabzon’daki rahatlığıyla gündem oldu: 1 hafta böyle gezeceğim

Özberk, bu kez katıldığı bir YouTube programında aşk hayatına dair samimi açıklamalarda bulunmuştu. Ünlü oyuncu, hayatındaki insanlara karşı bazen aniden mesafe koyabildiğini ifade ederek, karşı taraftan beklediği ilgiyi göremediğinde ilişkisini ya da arkadaşlığını sürdürmekte zorlandığını dile getirmişti.

Karadeniz tarzıyla beğeni toplamıştı! Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu Trabzon’daki rahatlığıyla gündem oldu: 1 hafta böyle gezeceğim

"KARŞI TARAFTAN İLGİ GÖRMÜYORSAM SEVMEYE BAŞLAYAMIYORUM"

Açıklamalarına şu sözlerle devam eden Özberk, duygularını da açıkça söylemişti: "Birini sevmeyi, onunla ilgilenmeyi seviyorum. Karşı taraftan aynı ilgiyi görmüyorsam soğuyorum ve tekrar sevmeye başlayamıyorum."

Karadeniz tarzıyla beğeni toplamıştı! Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu Trabzon’daki rahatlığıyla gündem oldu: 1 hafta böyle gezeceğim

"ÇİRKİN ADAM SEVİYORUM"

Burcu Özberk ayrıca, "Ben çirkin adam seviyorum. 'Çirkin adam karizması' diye bir şey var" sözleriyle de gündeme damga vurmuştu.

Karadeniz tarzıyla beğeni toplamıştı! Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu Trabzon’daki rahatlığıyla gündem oldu: 1 hafta böyle gezeceğim

Peki, özel hayatına dair yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Özberk'in aslen nereli olduğunu biliyor musunuz? Başarılı oyuncunun Eskişehirli olduğu da hayranlarını şaşırtan detaylar arasında yer alıyor.

Karadeniz tarzıyla beğeni toplamıştı! Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu Trabzon’daki rahatlığıyla gündem oldu: 1 hafta böyle gezeceğim

İŞTE SİZLER İÇİN DERLEDİĞİMİZ DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN MEMLEKETLERİ...

Türk sinemasının kült yapımları arasında yer alan Süt Kardeşler, yayınlandığı her dönemde izleyiciden büyük ilgi gördü ve yıllar geçse de popülerliğini korudu.

Karadeniz tarzıyla beğeni toplamıştı! Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu Trabzon’daki rahatlığıyla gündem oldu: 1 hafta böyle gezeceğim

Ertem Eğilmez'in, Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Gulyabani adlı romanından sinemaya uyarladığı filmde, Ramazan ile Şaban'ın başlarından geçen eğlenceli olaylar konu ediliyordu.