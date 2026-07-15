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Karadeniz tarzıyla beğeni toplamıştı! Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu Trabzon'daki rahatlığıyla gündem oldu: "1 hafta böyle gezeceğim"
Karadeniz tarzıyla beğeni toplamıştı! Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu Trabzon'daki rahatlığıyla gündem oldu: "1 hafta böyle gezeceğim"
Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye hız kesmeden devam ediyor. Babası Kaya Çilingiroğlu'nun memleketine ait bir detayla kamera karşısına geçtiği anları paylaşan Çilingiroğlu, bu paylaşımının ardından rahatlığıyla ön plana çıkan diğer karelerini de takipçileriyle paylaştı.
Giriş Tarihi: 15.07.2026 13:00
Güncelleme Tarihi: 15.07.2026 13:04