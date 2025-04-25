Trend Galeri Trend Magazin Karavan maceraları sosyal medyada gündem oldu! Fahriye Evcen oğlu Karan ve Kerem’le eğlenceli anlarını paylaştı!

Karavan maceraları sosyal medyada gündem oldu! Fahriye Evcen oğlu Karan ve Kerem’le eğlenceli anlarını paylaştı!

Sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça dikkatleri üzerine çeken Fahriye Evcen, o anlara bir yenisini daha ekledi. Oğlu Karan ve Kerem ile karavanda geçirdiği eğlenceli anları takipçileriyle paylaşan Evcen, keyif dolu halleriyle göz kamaştırırken, miniklerin neşeli halleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Giriş Tarihi: 25.04.2025 15:39 Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 15:41
Karavan maceraları sosyal medyada gündem oldu! Fahriye Evcen oğlu Karan ve Kerem’le eğlenceli anlarını paylaştı!

'Çalıkuşu' dizi setinde tanışan ve arkadaşlıkları aşka dönüşen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2017 yılında evlendi.

Karavan maceraları sosyal medyada gündem oldu! Fahriye Evcen oğlu Karan ve Kerem’le eğlenceli anlarını paylaştı!

Ünlü çiftin 2019 yılında ilk çocukları Karan'ı 2023 yılında ise ikinci çocuklar Kerem'i kucaklarına aldı.

Karavan maceraları sosyal medyada gündem oldu! Fahriye Evcen oğlu Karan ve Kerem’le eğlenceli anlarını paylaştı!

Mutlu aile yaşantısıyla magazin gündeminde sık sık yer alan Fahriye Evcen, sadece özel hayatıyla değil yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi odağı oluyor.

Karavan maceraları sosyal medyada gündem oldu! Fahriye Evcen oğlu Karan ve Kerem’le eğlenceli anlarını paylaştı!

Instagram paylaşımlarına oğullarına da yer veren güzel oyuncu, yeni bir fotoğraf yayınladı.

Karavan maceraları sosyal medyada gündem oldu! Fahriye Evcen oğlu Karan ve Kerem’le eğlenceli anlarını paylaştı!

"Havada aşk var" notuyla oğul Karan ve Kerem'le karavanda video paylaşan Fahriye Evcen, keyifli halleriyle ilgi odağı oldu.