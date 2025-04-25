Trend Galeri Trend Magazin Karavan maceraları sosyal medyada gündem oldu! Fahriye Evcen oğlu Karan ve Kerem’le eğlenceli anlarını paylaştı!

Karavan maceraları sosyal medyada gündem oldu! Fahriye Evcen oğlu Karan ve Kerem’le eğlenceli anlarını paylaştı!

Sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça dikkatleri üzerine çeken Fahriye Evcen, o anlara bir yenisini daha ekledi. Oğlu Karan ve Kerem ile karavanda geçirdiği eğlenceli anları takipçileriyle paylaşan Evcen, keyif dolu halleriyle göz kamaştırırken, miniklerin neşeli halleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.