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Kardeş değil adeta ikizler! Mercan Köşk'ün yıldızı Hafsanur Sancaktutan’ın ablası güzelliğiyle mest etti

Yeni dizisi "Mercan Köşk" ile ekranlara dönmeye hazırlanan Hafsanur Sancaktutan, bu kez ablasıyla gündem oldu. Ünlü oyuncunun kendisinden yalnızca bir yaş büyük olan ablasını görenler, iki kardeş arasındaki dikkat çekici benzerliği fark etti. Güzelliğiyle öne çıkan ablası, görenlerden tam not aldı.

Giriş Tarihi: 04.09.2026 13:14 Güncelleme Tarihi: 04.09.2026 13:15
Kardeş değil adeta ikizler! Mercan Köşk’ün yıldızı Hafsanur Sancaktutan’ın ablası güzelliğiyle mest etti

Gülperi, Aşk Ağlatır, Son Yaz, Dünyayla Benim Aramda, Ya Çok Seversen gibi dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan, özel hayatıyla da merak ediliyor.

Kardeş değil adeta ikizler! Mercan Köşk’ün yıldızı Hafsanur Sancaktutan’ın ablası güzelliğiyle mest etti

Şimdilerde atv ekranlarında yayınlanacak "Mercan Köşk" dizisiyle yeniden ekranlara dönmeye hazırlanan Hafsanur Sancaktutan, bu kez ablasıyla gündeme geldi.

Kardeş değil adeta ikizler! Mercan Köşk’ün yıldızı Hafsanur Sancaktutan’ın ablası güzelliğiyle mest etti

Güzel oyuncunun kendisinden bir yaş büyük ablasıyla olan benzerliği dikkat çekti.

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Kardeş değil adeta ikizler! Mercan Köşk’ün yıldızı Hafsanur Sancaktutan’ın ablası güzelliğiyle mest etti

İkilinin benzerliği görenleri şaşırtırken, ablasını görenler hayran kaldı.

Kardeş değil adeta ikizler! Mercan Köşk’ün yıldızı Hafsanur Sancaktutan’ın ablası güzelliğiyle mest etti

İşte Hafsanur Sancaktutan ve ablası

Kardeş değil adeta ikizler! Mercan Köşk’ün yıldızı Hafsanur Sancaktutan’ın ablası güzelliğiyle mest etti

İşte merak edilen diğer ünlü isimlerin kardeşleri...

Neslihan Atagül ve abisi İlkay Atagül

Kardeş değil adeta ikizler! Mercan Köşk’ün yıldızı Hafsanur Sancaktutan’ın ablası güzelliğiyle mest etti

Neslihan Atagül ve abisi İlkay Atagül

Kardeş değil adeta ikizler! Mercan Köşk’ün yıldızı Hafsanur Sancaktutan’ın ablası güzelliğiyle mest etti

Sarp Akkaya-Esra Akkaya-Kaya Akkaya

Kardeş değil adeta ikizler! Mercan Köşk’ün yıldızı Hafsanur Sancaktutan’ın ablası güzelliğiyle mest etti

Gözde Kocaoğlu - Rıza Kocaoğlu

Kardeş değil adeta ikizler! Mercan Köşk’ün yıldızı Hafsanur Sancaktutan’ın ablası güzelliğiyle mest etti

Gözde Kocaoğlu - Rıza Kocaoğlu

Kardeş değil adeta ikizler! Mercan Köşk’ün yıldızı Hafsanur Sancaktutan’ın ablası güzelliğiyle mest etti

Caner Cindoruk- Münir Can Cindoruk

Kardeş değil adeta ikizler! Mercan Köşk’ün yıldızı Hafsanur Sancaktutan’ın ablası güzelliğiyle mest etti

Fahriye Evcen'in kız kardeşleri

Neşe, Ayşen ve Demet

Kardeş değil adeta ikizler! Mercan Köşk’ün yıldızı Hafsanur Sancaktutan’ın ablası güzelliğiyle mest etti

Serhat Özcan - Reha Özcan

Kardeş değil adeta ikizler! Mercan Köşk’ün yıldızı Hafsanur Sancaktutan’ın ablası güzelliğiyle mest etti

Demet Evgar ve kardeşi Yiğit Evgar

Kardeş değil adeta ikizler! Mercan Köşk’ün yıldızı Hafsanur Sancaktutan’ın ablası güzelliğiyle mest etti

Naz Elmas-Açelya Elmas

Kardeş değil adeta ikizler! Mercan Köşk’ün yıldızı Hafsanur Sancaktutan’ın ablası güzelliğiyle mest etti

Hadise

Kardeş değil adeta ikizler! Mercan Köşk’ün yıldızı Hafsanur Sancaktutan’ın ablası güzelliğiyle mest etti

Hadise ve kardeşi Murat Açıkgöz

Kardeş değil adeta ikizler! Mercan Köşk’ün yıldızı Hafsanur Sancaktutan’ın ablası güzelliğiyle mest etti

Hadise ve kardeşi Murat Açıkgöz

Kardeş değil adeta ikizler! Mercan Köşk’ün yıldızı Hafsanur Sancaktutan’ın ablası güzelliğiyle mest etti

Hadise kız kardeşi Derya Açıkgöz ve Ablası Hülya Açıkgöz

Kardeş değil adeta ikizler! Mercan Köşk’ün yıldızı Hafsanur Sancaktutan’ın ablası güzelliğiyle mest etti

Hadise kız kardeşi Derya Açıkgöz ve Ablası Hülya Açıkgöz

Kardeş değil adeta ikizler! Mercan Köşk’ün yıldızı Hafsanur Sancaktutan’ın ablası güzelliğiyle mest etti

Hadise kız kardeşi Derya Açıkgöz ve Ablası Hülya Açıkgöz

Kardeş değil adeta ikizler! Mercan Köşk’ün yıldızı Hafsanur Sancaktutan’ın ablası güzelliğiyle mest etti

İsmail Hacıoğlu- Kardelen Hacıoğlu

Kardeş değil adeta ikizler! Mercan Köşk’ün yıldızı Hafsanur Sancaktutan’ın ablası güzelliğiyle mest etti

İsmail Hacıoğlu- Kardelen Hacıoğlu

Kardeş değil adeta ikizler! Mercan Köşk’ün yıldızı Hafsanur Sancaktutan’ın ablası güzelliğiyle mest etti

Türkan Şoray ve kız kardeşi Nazan Şoray

Kardeş değil adeta ikizler! Mercan Köşk’ün yıldızı Hafsanur Sancaktutan’ın ablası güzelliğiyle mest etti

Türkan Şoray ve kız kardeşi Nazan Şoray