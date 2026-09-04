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Kardeş değil adeta ikizler! Mercan Köşk'ün yıldızı Hafsanur Sancaktutan’ın ablası güzelliğiyle mest etti

Yeni dizisi "Mercan Köşk" ile ekranlara dönmeye hazırlanan Hafsanur Sancaktutan, bu kez ablasıyla gündem oldu. Ünlü oyuncunun kendisinden yalnızca bir yaş büyük olan ablasını görenler, iki kardeş arasındaki dikkat çekici benzerliği fark etti. Güzelliğiyle öne çıkan ablası, görenlerden tam not aldı.

Giriş Tarihi: 04.09.2026 13:14 Güncelleme Tarihi: 04.09.2026 13:15