Trend Galeri Trend Magazin Kardeş feryadı yürekleri dağladı! İbrahim Yıldız’ın ablası tabutun başında gözyaşlarına boğuldu...

Kardeş feryadı yürekleri dağladı! İbrahim Yıldız’ın ablası tabutun başında gözyaşlarına boğuldu...

Sanat dünyasını yasa boğan 27 yaşındaki genç oyuncu İbrahim Yıldız'ın vefatı, ailesini derin bir karanlığa gömdü. Hastanedeki yaşam mücadelesini kaybeden başarılı oyuncunun cenaze töreninde gözyaşları sel olup akarken, tabut başındaki feryatlar yürekleri dağladı. Kardeşini gencecik yaşında toprağa vermenin acısını yaşayan ablasının, tabut başındaki sarsıcı vedası yürekleri dağladı.

Giriş Tarihi: 28.02.2026 16:56 Güncelleme Tarihi: 28.02.2026 17:02
Kardeş feryadı yürekleri dağladı! İbrahim Yıldız’ın ablası tabutun başında gözyaşlarına boğuldu...

"Muhteşem Yüzyıl Kösem" ve "Duy Beni" gibi yapımlarda aldığı rol ile dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu İbrahim Yıldız'dan acı haber geldi.

Kardeş feryadı yürekleri dağladı! İbrahim Yıldız’ın ablası tabutun başında gözyaşlarına boğuldu...

Oyuncu İbrahim Yıldız, 17 Ağustos 2025'te İstanbul Kartal'daki Soğanlık Orta Mahalle Nur Sokak'ta şiddetli rüzgarın devirdiği ağacın altında kalarak ağır yaralanmıştı.

Kardeş feryadı yürekleri dağladı! İbrahim Yıldız’ın ablası tabutun başında gözyaşlarına boğuldu...

Çevredekilerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan 27 yaşındaki oyuncu, hastaneye kaldırılmış ve o günden bu yana yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

Kardeş feryadı yürekleri dağladı! İbrahim Yıldız’ın ablası tabutun başında gözyaşlarına boğuldu...

HAYATINI KAYBETTİ

27 yaşındaki oyuncu İbrahim Yıldız'dan acı haber geldi. Genç oyuncu Yıldız, hastanedeki yaşam mücadelesini kaybederek hayatına gözlerini yumdu.

Üzerine ağaç devrilmişti: Genç oyuncu İbrahim Yıldız hayatını kaybetti! | Video

Kardeş feryadı yürekleri dağladı! İbrahim Yıldız’ın ablası tabutun başında gözyaşlarına boğuldu...

Hastanedeki yaşam mücadelesini kaybeden genç yeteneğin cenaze namazı, ikindi namazına müteakip Kartal Soğanlık Safa Camii'nde kılındı. Safa Camii'nin avlusunda toplanan kalabalık, sevilen oyuncuyu son yolculuğuna uğurlamak için bir araya gelirken, tabutun başında yükselen kardeş feryadı törene katılanların yüreğini paramparça etti.

Kardeş feryadı yürekleri dağladı! İbrahim Yıldız’ın ablası tabutun başında gözyaşlarına boğuldu...

"ABLAN KURBAN OLSUN SANA İBRAHİM"

Mezarlıkta kardeşinin başucundan ayrılmayan acılı abla, toprağa verilen kardeşine seslenirken kelimeler boğazında düğümlendi. Mezarı başında hıçkırıklara boğulan ablanın, "Ablan kurban olsun sana İbrahim... Ablan kurban olsun sana İbo. Olan biten çok kırıyor beni dayı... İbrahim... Kardeşim benim, ablasının gülü..." feryatları sessizliği bozarken, kardeşine olan sevgisini ve kaybının yarattığı derin kırgınlığı dile getirdiği o anlar yürekleri paramparça etti.

Kardeş feryadı yürekleri dağladı! İbrahim Yıldız’ın ablası tabutun başında gözyaşlarına boğuldu...

CEYDA ATEŞ'TEN YÜREK YAKAN VEDA!

27 yaşındaki genç oyuncu İbrahim Yıldız'ın zamansız vefatı, sadece ailesinin ocağına değil, tüm sanat camiasının kalbine ateş düşürdü. Haberin duyulmasıyla birlikte ilk sarsıcı veda, oyuncu Ceyda Ateş'ten geldi. Sosyal medya hesabından yakın dostuna veda eden Ateş, kelimelerin düğümlendiği o mesajında şu ifadelere yer verdi:

Kardeş feryadı yürekleri dağladı! İbrahim Yıldız’ın ablası tabutun başında gözyaşlarına boğuldu...

"CEYDA DİYE SESLENMELERİNİ UNUTMAYACAĞIM"

"İbom güzel yüreklim... Ne diyeceğimi bilemiyorum, inanmak istemiyorum. Mekanın cennet olsun. Senin 'Ceyda' diye seslenmelerini, kalbini, sohbetlerimizi, gülmelerimizi unutmayacağım. Melektin, melek oldun."

Kardeş feryadı yürekleri dağladı! İbrahim Yıldız’ın ablası tabutun başında gözyaşlarına boğuldu...

ALİNA BOZ DA ARKADAŞINA BÖYLE VEDA ETTİ...

İbrahim Yıldız'ın vefatının ardından sevenlerinden veda paylaşımları gecikmedi. Ünlü oyuncu Alina Boz, arkadaşı Yıldız için yaptığı paylaşımda "Canım kuzum gülüşüne hasret kalacağız. Mekanın cennet olsun" sözlerine yer verdi.

Kardeş feryadı yürekleri dağladı! İbrahim Yıldız’ın ablası tabutun başında gözyaşlarına boğuldu...

İBRAHİM YILDIZ KİMDİR?

İbrahim Yıldız, 26 Mayıs 1998 tarihinde dünyaya geldi. Sanata olan ilgisi çocukluk yıllarında başladı ve zamanla bu tutku onun hayatının merkezine yerleşti. Eğitim hayatında Güzel Sanatlar ve İç Mimarlık alanlarında aldığı yoğun eğitim, yaratıcılığını ve estetik anlayışını geliştirmesinde önemli rol oynadı. Ancak İbrahim, sanatın farklı dallarını deneyimledikten sonra kendisini oyunculukta buldu ve bu alanda kariyer yapmaya karar verdi.

Kardeş feryadı yürekleri dağladı! İbrahim Yıldız’ın ablası tabutun başında gözyaşlarına boğuldu...

Kamera karşısına ilk kez 2015 yılında çıktı ve bu dönüm noktası onun oyunculuk kariyerinin başlangıcını simgeledi. "Muhteşem Yüzyıl Kösem" dizisinde canlandırdığı Lagari Hasan Çelebi karakteriyle izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı.

Kardeş feryadı yürekleri dağladı! İbrahim Yıldız’ın ablası tabutun başında gözyaşlarına boğuldu...

Bu rol, İbrahim'in hem yeteneğini hem de sektördeki potansiyelini ortaya koydu. Sonraki yıllarda çeşitli televizyon projelerinde ve tiyatro oyunlarında yer alarak deneyimini artırdı. Genç yaşına rağmen farklı türlerdeki rollerdeki başarısıyla eleştirmenlerden olumlu yorumlar aldı. İbrahim Yıldız, oyunculuk kariyerinin yanı sıra sanata olan bağlılığını sürdürerek, farklı yaratıcı projelerde de yer aldı.