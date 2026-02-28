Kardeş feryadı yürekleri dağladı! İbrahim Yıldız’ın ablası tabutun başında gözyaşlarına boğuldu...

"ABLAN KURBAN OLSUN SANA İBRAHİM"

Mezarlıkta kardeşinin başucundan ayrılmayan acılı abla, toprağa verilen kardeşine seslenirken kelimeler boğazında düğümlendi. Mezarı başında hıçkırıklara boğulan ablanın, "Ablan kurban olsun sana İbrahim... Ablan kurban olsun sana İbo. Olan biten çok kırıyor beni dayı... İbrahim... Kardeşim benim, ablasının gülü..." feryatları sessizliği bozarken, kardeşine olan sevgisini ve kaybının yarattığı derin kırgınlığı dile getirdiği o anlar yürekleri paramparça etti.