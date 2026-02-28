Trend
Kardeş feryadı yürekleri dağladı! İbrahim Yıldız’ın ablası tabutun başında gözyaşlarına boğuldu...
Sanat dünyasını yasa boğan 27 yaşındaki genç oyuncu İbrahim Yıldız'ın vefatı, ailesini derin bir karanlığa gömdü. Hastanedeki yaşam mücadelesini kaybeden başarılı oyuncunun cenaze töreninde gözyaşları sel olup akarken, tabut başındaki feryatlar yürekleri dağladı. Kardeşini gencecik yaşında toprağa vermenin acısını yaşayan ablasının, tabut başındaki sarsıcı vedası yürekleri dağladı.
Giriş Tarihi: 28.02.2026 16:56
Güncelleme Tarihi: 28.02.2026 17:02