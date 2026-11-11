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Kardeş kavgası holdingi yıkıyor! Sarar için düğmeye basıldı: "Ya ödeyin ya da iflas edin!"

82 yıllık tekstil devi Sarar Grup'ta, amcanın akli melekeleri yerinde olmayan ağabeyine zorla parmak bastırarak hisseleri ele geçirdiği iddialarıyla başlayan aile içi kavga iflasın eşiğine dayandı. Babasının mirasını ve zimmete geçirildiğini öne sürdüğü şirket gelirlerini tahsil etmek isteyen yeğen Ali Emre Sarar, amcası ve kuzenleri hakkında iflas yoluyla takip başlattı. Dev şirketin sonunu getirebilecek bu şok hamle ve çekilen noter ihtarnamesi, gözleri Sarar ailesindeki milyarlık hukuk savaşına çevirdi.

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BÜLENT CANKURT
Giriş Tarihi: 11.11.2026 06:39 Güncelleme Tarihi: 11.11.2026 06:41
Kardeş kavgası holdingi yıkıyor! Sarar için düğmeye basıldı: Ya ödeyin ya da iflas edin!

Yaşanan gelişmelerin ardından merhum ortanca kardeş Celaleddin Sarar'ın çocukları Gözde, Ali Emre ve Emir Sarar, bu konuyu yargıya taşımıştı.

Kardeş kavgası holdingi yıkıyor! Sarar için düğmeye basıldı: Ya ödeyin ya da iflas edin!

Ali Emre Sarar, çeşitli ortaklıklardan ve malvarlıklarından elde edilen gelirlerin diğer ortaklarla paylaşılmadığını ve zimmete geçirildiğini öne sürerek mahkemeye başvurmuştu.

Kardeş kavgası holdingi yıkıyor! Sarar için düğmeye basıldı: Ya ödeyin ya da iflas edin!

Ali Emre Sarar şimdi de babasından miras kalan hisseler nedeniyle kendisine düşen alacakların tahsili için Sebahattin Sarar, Ece Özalp ve Sara Sarar hakkında iflas yoluyla takip başlattı.

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Kardeş kavgası holdingi yıkıyor! Sarar için düğmeye basıldı: Ya ödeyin ya da iflas edin!

Yani alacaklarını alamazsa 82 yıllık şirkete iflas davası açabilecek.

Kardeş kavgası holdingi yıkıyor! Sarar için düğmeye basıldı: Ya ödeyin ya da iflas edin!

Sarar Grubu'ndaki hisse devirlerinin geçerliliği ve şirket gelirlerinin paylaşımına ilişkin hukuki süreç devam ediyor.

Kardeş kavgası holdingi yıkıyor! Sarar için düğmeye basıldı: Ya ödeyin ya da iflas edin!

Bakalım aile içi hukuk savaşı nasıl sona erecek?

Kardeş kavgası holdingi yıkıyor! Sarar için düğmeye basıldı: Ya ödeyin ya da iflas edin!

BİR DE İHTAR GÖNDERMİŞ
Ali Emre Sarar ayrıca noter kanalıyla bir ihtar göndermiş ve şirket faaliyetlerinden doğan ve şahsi hesaplara tahsil edilen bedellerin iadesi, ortakların cari hesaplarındaki gerçeğe aykırı ve dayanaksız kayıtların düzeltilmesi ve şahsi hesaplara yapılan nakit ve döviz cinsinden yatırımların hukuki ve ticari sebeplerinin açıklanmasını istemiş.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör