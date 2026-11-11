Kardeş kavgası holdingi yıkıyor! Sarar için düğmeye basıldı: "Ya ödeyin ya da iflas edin!"

82 yıllık tekstil devi Sarar Grup'ta, amcanın akli melekeleri yerinde olmayan ağabeyine zorla parmak bastırarak hisseleri ele geçirdiği iddialarıyla başlayan aile içi kavga iflasın eşiğine dayandı. Babasının mirasını ve zimmete geçirildiğini öne sürdüğü şirket gelirlerini tahsil etmek isteyen yeğen Ali Emre Sarar, amcası ve kuzenleri hakkında iflas yoluyla takip başlattı. Dev şirketin sonunu getirebilecek bu şok hamle ve çekilen noter ihtarnamesi, gözleri Sarar ailesindeki milyarlık hukuk savaşına çevirdi.