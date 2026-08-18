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Kardeşini bir an evvel kucaklamak istiyor! Gamze Erçel’in minik kızından kalpleri ısıtan pozlar!

İkinci kez anne olmaya hazırlanan Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, sosyal medyada sık sık paylaşımlar yapıyor. Gamze Erçel, bugün büyüyen karnıyla aile pozları verdi. Minik Mavi ise annesinin büyüyen karnına sık sık sarıldı. İşte Gamze Erçel'in kalpleri ısıtan aile pozları!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 18.08.2026 20:50 Güncelleme Tarihi: 18.08.2026 21:00
Kardeşini bir an evvel kucaklamak istiyor! Gamze Erçel’in minik kızından kalpleri ısıtan pozlar!

Eşi Caner Yıldırım ve kızları Mavi ile sık sık paylaşımlar yapan Gamze Erçel, hamilelik haberiyle magazin gündemine tatlı bir giriş yapmıştı.

Kardeşini bir an evvel kucaklamak istiyor! Gamze Erçel’in minik kızından kalpleri ısıtan pozlar!

Gamze Erçel ve Caner Yıldırım, kızları Mavi'nin ardından ikinci kez anne- baba olacaklarını duyurmuştu.

Kardeşini bir an evvel kucaklamak istiyor! Gamze Erçel’in minik kızından kalpleri ısıtan pozlar!

"ARTIK DÖRT KİŞİYİZ"

Sevindiren haberi sosyal medya hesabından paylaşan Gamze Erçel Yıldırım, o kareleri "Küçük ailemiz büyüyor, artık dört kişiyiz" notuyla paylaşmıştı.

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Kardeşini bir an evvel kucaklamak istiyor! Gamze Erçel’in minik kızından kalpleri ısıtan pozlar!

EVLERİNİN BAHÇESİNDE SADE PARTİ

Evlerinin bahçesinde aile arasında sade bir cinsiyet öğrenme partisi düzenleyen ünlü çift, o anları sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.

Kardeşini bir an evvel kucaklamak istiyor! Gamze Erçel’in minik kızından kalpleri ısıtan pozlar!

Eğlenceli tahmin oyununun ardından bardakları pastaya batıran aile, pembe renkle karşılaşarak büyük sevinç yaşamıştı.

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Kardeşini bir an evvel kucaklamak istiyor! Gamze Erçel’in minik kızından kalpleri ısıtan pozlar!

MAVİ'YE KIZ KARDEŞ GELİYOR

Caner Yıldırım'ın erkek bebek tahmine karşılık Gamze Erçel ve kızları Mavi'nin kız tahmini doğru çıkmıştı. Mavi'nin abla olacağı haberini alan aileye sosyal medyada binlerce tebrik ve mesaj yağmıştı.

Kardeşini bir an evvel kucaklamak istiyor! Gamze Erçel’in minik kızından kalpleri ısıtan pozlar!

İkinci bebeği için heyecanı devam eden Gamze Erçel, partiden daha önce görülmeyen yepyeni pozları sosyal medya hesabından yayınlamıştı.

Kardeşini bir an evvel kucaklamak istiyor! Gamze Erçel’in minik kızından kalpleri ısıtan pozlar!

Kardeşi Hande Erçel'in de neşeli halleriyle yer aldığı renkliliği yüksek paylaşıma Gamze Erçel, "En sevdiğiniz dizinin yeni sezonu Aralık'ta yayında! Evet, yine bir Yay kızı..." notunu düşmüştü.

Kardeşini bir an evvel kucaklamak istiyor! Gamze Erçel’in minik kızından kalpleri ısıtan pozlar!

Aralık ayında doğacak minik bebek için teyze Hande Erçel ve tüm Erçel ailesinin heyecanı gözlerden kaçmazken, yeni pozlar kısa sürede binlerce beğeni ve yorum almıştı.

Kardeşini bir an evvel kucaklamak istiyor! Gamze Erçel’in minik kızından kalpleri ısıtan pozlar!

BÜYÜYEN KARNIYLA YEPYENİ PAYLAŞIMLAR

Karnı her geçen gün büyüyen ve ikinci kez anne olmaya hazırlanan Gamze Erçel, bugün kişisel hesabından yepyeni paylaşımlar yaptı.

Kardeşini bir an evvel kucaklamak istiyor! Gamze Erçel’in minik kızından kalpleri ısıtan pozlar!

KIZIYLA ALIŞVERİŞE ÇIKTI

Gamze Erçel, önce kızıyla çıktığı market alışverişinden görüntüler paylaştı, ardından da büyüyen karnıyla dikkatleri üzerine çekti.

Kardeşini bir an evvel kucaklamak istiyor! Gamze Erçel’in minik kızından kalpleri ısıtan pozlar!

MAVİ İLE POZ VERDİ

Gamze Erçel, büyüyen karnı ve minik kızı Mavi ile poz verdi.

Kardeşini bir an evvel kucaklamak istiyor! Gamze Erçel’in minik kızından kalpleri ısıtan pozlar!

KARDEŞİNE KAVUŞMAK İÇİN SABIRSIZLANIYOR

Minik Mavi, kardeşine kavuşmak için sabırsızlandığı da pozlardan belli oldu.

Kardeşini bir an evvel kucaklamak istiyor! Gamze Erçel’in minik kızından kalpleri ısıtan pozlar!

KARDEŞİNE SIK SIK SARILDI

Minik Mavi, annesinin karnına ve kardeşine sık sık sarıldı.

Kardeşini bir an evvel kucaklamak istiyor! Gamze Erçel’in minik kızından kalpleri ısıtan pozlar!

İŞTE KALPLERİ ISITAN AİLE POZU!

Dört kişilik bir aile olmaya hazırlanan Gamze Erçel, Mavi ve eşiyle de aile pozu vermeyi ihmal etmedi.

Kardeşini bir an evvel kucaklamak istiyor! Gamze Erçel’in minik kızından kalpleri ısıtan pozlar!

Hamilelik sürecini zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşan Erçel geçtiğimiz günlerde de karnı burnunda pozlarını takipçileriyle paylaşmıştı.

Kardeşini bir an evvel kucaklamak istiyor! Gamze Erçel’in minik kızından kalpleri ısıtan pozlar!

Doğuma kısa bir süre kala Gamze Erçel'in kareleri takipçilerinden büyük ilgi görmüştü.

Kardeşini bir an evvel kucaklamak istiyor! Gamze Erçel’in minik kızından kalpleri ısıtan pozlar!

Mutluluğu yüzünden okunan ünlü isim, ikinci bebeğini kucağına almak için gün sayıyor.

Kardeşini bir an evvel kucaklamak istiyor! Gamze Erçel’in minik kızından kalpleri ısıtan pozlar!

BEBEK BEKLEYEN BİR DİĞER İSİM İSE MELİKE ŞAHİN

"Canın Beni Çekti", "Nasır" ve "Diva Yorgun" gibi şarkılarla tanınan şarkıcı Melike Şahin 2023 yılında Sedat Arpalık ile dünyaevine girmişti.

Kardeşini bir an evvel kucaklamak istiyor! Gamze Erçel’in minik kızından kalpleri ısıtan pozlar!

Mutlu evliliğiyle dikkat çeken şarkıcı geçtiğimiz aylarda İstanbul'da verdiği konserinde hayranlarıyla sürpriz haberi paylaşmıştı.

Kardeşini bir an evvel kucaklamak istiyor! Gamze Erçel’in minik kızından kalpleri ısıtan pozlar!

Hayranlarına büyüyen karnını gösteren şarkıcı, "Heyecanla bu akşamı bekliyordum. Konserlerimiz çok güzel geçiyor, bu akşam da öyle olacak. Alkışlarınız ve eşliklerinizle bana yardım edin, çünkü heyecanlıyım." demişti.

Kardeşini bir an evvel kucaklamak istiyor! Gamze Erçel’in minik kızından kalpleri ısıtan pozlar!

Hamile olduğunu sahnede açıklayan şarkıcı, bir erkek bebek bekliyor.

Kardeşini bir an evvel kucaklamak istiyor! Gamze Erçel’in minik kızından kalpleri ısıtan pozlar!

Şu sıralar heyecanlı bir bekleyiş içinde olan şarkıcıdan yeni "karnı burnunda" pozlar geldi. Yoğun konser temposuna kısa bir ara veren Melike Şahin, dinlenmek için tatil yaptı.

Kardeşini bir an evvel kucaklamak istiyor! Gamze Erçel’in minik kızından kalpleri ısıtan pozlar!

Ünlü şarkıcı, tatil sırasında çekilen karnı burnunda pozlarını da sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Kardeşini bir an evvel kucaklamak istiyor! Gamze Erçel’in minik kızından kalpleri ısıtan pozlar!

Paylaşımlar kısa sürede büyük ilgi görerek beğeni yağmuruna tutuldu.