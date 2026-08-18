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Kardeşini bir an evvel kucaklamak istiyor! Gamze Erçel’in minik kızından kalpleri ısıtan pozlar!
Kardeşini bir an evvel kucaklamak istiyor! Gamze Erçel’in minik kızından kalpleri ısıtan pozlar!
İkinci kez anne olmaya hazırlanan Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, sosyal medyada sık sık paylaşımlar yapıyor. Gamze Erçel, bugün büyüyen karnıyla aile pozları verdi. Minik Mavi ise annesinin büyüyen karnına sık sık sarıldı. İşte Gamze Erçel'in kalpleri ısıtan aile pozları!
Giriş Tarihi: 18.08.2026 20:50
Güncelleme Tarihi: 18.08.2026 21:00