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Kardeşinin düğününde paraya acımadı! Kadir Ezildi gelini baştan aşağı altınla donattı: Bakın neler neler takmış...
Kardeşinin düğününde paraya acımadı! Kadir Ezildi gelini baştan aşağı altınla donattı: Bakın neler neler takmış...
Televizyon dünyasının sevilen isimlerinden Kadir Ezildi, kardeşinin düğününde renkli anlara imza attı. Ünlü sunucu, görkemli geceden kareleri sosyal medya hesabından paylaşırken, geline taktığı dikkat çekici takılarla da adından söz ettirdi. Ezildi'nin gelini adeta altınlarla donattığı anlar kısa sürede gündem oldu.
Giriş Tarihi: 12.07.2026 10:49
Güncelleme Tarihi: 12.07.2026 10:57