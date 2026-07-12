Trend Galeri Trend Magazin Kardeşinin düğününde paraya acımadı! Kadir Ezildi gelini baştan aşağı altınla donattı: Bakın neler neler takmış...

Kardeşinin düğününde paraya acımadı! Kadir Ezildi gelini baştan aşağı altınla donattı: Bakın neler neler takmış...

Televizyon dünyasının sevilen isimlerinden Kadir Ezildi, kardeşinin düğününde renkli anlara imza attı. Ünlü sunucu, görkemli geceden kareleri sosyal medya hesabından paylaşırken, geline taktığı dikkat çekici takılarla da adından söz ettirdi. Ezildi'nin gelini adeta altınlarla donattığı anlar kısa sürede gündem oldu.

Giriş Tarihi: 12.07.2026 10:49 Güncelleme Tarihi: 12.07.2026 10:57
Kardeşinin düğününde paraya acımadı! Kadir Ezildi gelini baştan aşağı altınla donattı: Bakın neler neler takmış...

Sosyal medya dünyasının ve televizyon ekranlarının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Kadir Ezildi, kariyeri hem de özel hayatıyla magazin gündeminden düşmüyor.

Kardeşinin düğününde paraya acımadı! Kadir Ezildi gelini baştan aşağı altınla donattı: Bakın neler neler takmış...

Son dönemde eşi Gamze Türkmen ile yaptığı eğlenceli ve samimi sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerinden yoğun ilgi gören ünlü sunucu, bu kez ailesinde yaşanan büyük bir mutlulukla adından söz ettirdi.

Kardeşinin düğününde paraya acımadı! Kadir Ezildi gelini baştan aşağı altınla donattı: Bakın neler neler takmış...

Birkaç ay önce kardeşinin nikah töreninde mutluluğunu paylaşan Kadir Ezildi, 2 gün önce ise kardeşinin kına gecesinden renkli kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Kardeşinin düğününde paraya acımadı! Kadir Ezildi gelini baştan aşağı altınla donattı: Bakın neler neler takmış...

Eğlence boyunca bir an olsun yerinde durmayan Ezildi, dans performansıyla dikkat çekmişti.

Kardeşinin düğününde paraya acımadı! Kadir Ezildi gelini baştan aşağı altınla donattı: Bakın neler neler takmış...

Kına gecesindeki coşkulu ve eğlenceli anların ardından, Ezildi'nin kardeşi ve ailesi için beklenen büyük gün nihayet geldi. Mutluluk, görkemli bir düğün töreniyle taçlandı.

Kardeşinin düğününde paraya acımadı! Kadir Ezildi gelini baştan aşağı altınla donattı: Bakın neler neler takmış...

Kadir Ezildi'nin erkek kardeşi Kerem Ezildi, hayatını Işıl Özkorucuklu ile birleştirerek dünyaevine girdi. İstanbul'da gerçekleşen görkemli düğünde Kadir Ezildi geline altın yağdırdı.

Kardeşinin düğününde paraya acımadı! Kadir Ezildi gelini baştan aşağı altınla donattı: Bakın neler neler takmış...

Düğünde Kadir Ezildi ve eşi Gamze Ezildi geline; 8 bilezik 2 gelin seti taktı.

Kardeşinin düğününde paraya acımadı! Kadir Ezildi gelini baştan aşağı altınla donattı: Bakın neler neler takmış...

KINA GECESİNDE EN ÇOK KONUŞULAN İSİM GAMZE EZİLDİ OLMUŞTU

Kına gecesinin en çok konuşulan isimlerinden biri eşi Gamze Ezildi olmuştu. Altın sarısı, iddialı kostümüyle tüm bakışları üzerine çeken Gamze Ezildi'nin tarzı, sosyal medyada farklı yorumlara neden olmuştu.

Kardeşinin düğününde paraya acımadı! Kadir Ezildi gelini baştan aşağı altınla donattı: Bakın neler neler takmış...

DÜĞÜN EVİNDE KIYAFET KRİZİ

Öte yandan geçen günlerde Kerem Ezildi'nin İstanbul'da nikah töreninde gerçekleşen görkemli nikah töreni kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, geceye damga vuran detay ise herkesi şaşırttı.

Gamze Ezildi'nin, eltisinin düğününde beyaz renkli bir kıyafet tercih etmesi tören alanında ve sosyal medyada şok etkisi yarattı. Gelinin en mutlu gününde, hemen yanında beyaz elbiseyle boy gösteren ünlü ismin bu tercihi eleştiri oklarının hedefi oldu.

Kardeşinin düğününde paraya acımadı! Kadir Ezildi gelini baştan aşağı altınla donattı: Bakın neler neler takmış...

SOSYAL MEDYA "DÜŞÜNCESİZLİK" DİYEREK AYAĞA KALKTI

Gamze Türkmen'in nikah törenindeki kıyafet seçimi kısa sürede eleştirilerin hedefi haline geldi. Görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından birçok kullanıcı bu tercihi "uygunsuz seçim" olarak yorumladı. Kısa sürede binlerce etkileşim alan karelerin altına "Eltisini kıskanmış", "Ya düğünde bu giyilir mi ayıp" ve "Büyük düşüncesizlik" şeklinde sert yorumlar yağdı.

Kardeşinin düğününde paraya acımadı! Kadir Ezildi gelini baştan aşağı altınla donattı: Bakın neler neler takmış...

Öte yandan siz diğer ünlü isimlerin kardeşlerini görmüş müydünüz?

İrem Helvacıoğlu sır gibi sakladığı kız kardeşinin doğum gününü kutladığı kareyi paylaşınca takipçileri şaşkınlığını gizleyemedi. Ünlü oyuncu, kardeşiyle yan yana geldiği samimi fotoğrafa duygusal bir not düşmeyi de ihmal etmedi.

Kardeşinin düğününde paraya acımadı! Kadir Ezildi gelini baştan aşağı altınla donattı: Bakın neler neler takmış...

Helvacıoğlu paylaşımında; "Benim küçük papatyam teyzeliğinin ilk doğum gününü kutluyor. İyi ki doğdun prensesim. Her zaman yanımda olamasa da o hep yanımda... Seni çok seviyorum Sora'nın teyzesi" ifadelerini kullandı.

Kardeşinin düğününde paraya acımadı! Kadir Ezildi gelini baştan aşağı altınla donattı: Bakın neler neler takmış...

Bu mesaj, hem kardeşine olan sevgisini hem de kızı Sora'ya olan düşkünlüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Kardeşinin düğününde paraya acımadı! Kadir Ezildi gelini baştan aşağı altınla donattı: Bakın neler neler takmış...

2025 YILI İREM İÇİN FIRTINALI GEÇTİ

Bu duygusal kutlama, İrem Helvacıoğlu'nun hem büyük mutluluklar hem de büyük sınavlar verdiği 2025 yılının bir özeti gibiydi. Hatırlanacağı üzere güzel oyuncu, geçtiğimiz Ekim ayında kızı Sora'yı kucağına alarak anne olma sevincini yaşamıştı. Ancak bu mutluluğun hemen ardından Bağdat Caddesi'nde kucağında bebeğiyle yürürken üzerine savrulan bir motosiklet nedeniyle ölümden dönmüş, kazayı ucuz atlatmıştı.

Kardeşinin düğününde paraya acımadı! Kadir Ezildi gelini baştan aşağı altınla donattı: Bakın neler neler takmış...

Yalnızca sağlık sorunları ve kazalarla değil, özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Helvacıoğlu, Kasım ayında eşi Ural Kaspar ile anlaşmalı boşanma kararı aldığına dair haberlerle de gündeme gelmişti. Yıl içinde boyun fıtığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve zor günler geçiren oyuncu, kız kardeşiyle verdiği bu pozla adeta "Tüm fırtınalara rağmen ailemle ayaktayım" mesajı verdi. Güzelliğiyle büyüleyen kız kardeşin fotoğrafı ise "Ablasına çekmiş" yorumlarıyla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor.

Kardeşinin düğününde paraya acımadı! Kadir Ezildi gelini baştan aşağı altınla donattı: Bakın neler neler takmış...

BURÇUN ÖZÇİVİT - BURAK ÖZÇİVİT

Kardeşinin düğününde paraya acımadı! Kadir Ezildi gelini baştan aşağı altınla donattı: Bakın neler neler takmış...

BURÇUN ÖZÇİVİT - BURAK ÖZÇİVİT

Kardeşinin düğününde paraya acımadı! Kadir Ezildi gelini baştan aşağı altınla donattı: Bakın neler neler takmış...

BURÇUN ÖZÇİVİT - BURAK ÖZÇİVİT

Kardeşinin düğününde paraya acımadı! Kadir Ezildi gelini baştan aşağı altınla donattı: Bakın neler neler takmış...

BURÇUN ÖZÇİVİT - BURAK ÖZÇİVİT

Kardeşinin düğününde paraya acımadı! Kadir Ezildi gelini baştan aşağı altınla donattı: Bakın neler neler takmış...

FAHRİYE EVCEN'İN KIZ KARDEŞLERİ

NEŞE, AYŞEN VE DEMET

Kardeşinin düğününde paraya acımadı! Kadir Ezildi gelini baştan aşağı altınla donattı: Bakın neler neler takmış...

PINAR DENİZ VE KARDEŞLERİ

Kardeşinin düğününde paraya acımadı! Kadir Ezildi gelini baştan aşağı altınla donattı: Bakın neler neler takmış...

PINAR DENİZ'İN ABLASI HURİ DENİZ

Kardeşinin düğününde paraya acımadı! Kadir Ezildi gelini baştan aşağı altınla donattı: Bakın neler neler takmış...

BENSU HANDE VE BEDİRHAN SORAL KARDEŞLER

Kardeşinin düğününde paraya acımadı! Kadir Ezildi gelini baştan aşağı altınla donattı: Bakın neler neler takmış...

AYTAÇ ŞAŞMAZ-İSMAİL EGE ŞAŞMAZ

Kardeşinin düğününde paraya acımadı! Kadir Ezildi gelini baştan aşağı altınla donattı: Bakın neler neler takmış...

DEMET EVGAR VE KARDEŞİ YİĞİT EVGAR