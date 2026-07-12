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Kardeşinin emaneti Ceylan 12 yaşında! Alişan’dan yeğenine yürek ısıtan kutlama: "Allah ömür verdikçe..."

Kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatının ardından yeğenleriyle yakından ilgilenen Alişan, Ceylan'ın 12. yaş gününü unutmadı. Ünlü şarkıcının yeğenine yazdığı sevgi dolu mesaj takipçilerinden büyük ilgi gördü.

Giriş Tarihi: 12.07.2026 09:41 Güncelleme Tarihi: 12.07.2026 10:14
Kardeşinin emaneti Ceylan 12 yaşında! Alişan’dan yeğenine yürek ısıtan kutlama: Allah ömür verdikçe...

Sevilen sarkıcı Alişan, 2021 yılında hayatının en büyük acılarından birini yaşamıştı. Şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, 2021 yılında corona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Kardeşinin emaneti Ceylan 12 yaşında! Alişan’dan yeğenine yürek ısıtan kutlama: Allah ömür verdikçe...

Alişan, Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybettikten sonra zor günler yaşamış ve uzun bir süre toparlanamamıştı. Ünlü şarkıcı, kardeşinin geride bıraktığı kızları Eyşan ve Ceylan için ayakta durarak zor zamanları atlatmaya çalışmıştı.

Kardeşinin emaneti Ceylan 12 yaşında! Alişan’dan yeğenine yürek ısıtan kutlama: Allah ömür verdikçe...

Kardeşinin vefatından sonra yeğenlerine kol kanat geren ve örnek amcalığıyla sık sık adından söz ettiren Alişan, son olarak merhum kardeşinin küçük kızı Ceylan'ın 12. yaş gününü kutladı.

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Kardeşinin emaneti Ceylan 12 yaşında! Alişan’dan yeğenine yürek ısıtan kutlama: Allah ömür verdikçe...

Eşi Buse Varol, çocukları, vefat eden kardeşinin eşi ve yeğenleriyle birlikte aile arasında bir kutlama organize eden ünlü şarkıcı, o duygusal anları sosyal medya hesabından paylaştı. Yeğeninin yeni yaşını kutlarken bir de not düşen Alişan, takipçilerini duygulandırdı. Ünlü şarkıcı, aile pozunun altına şu notu düştü:

"12 oldu benim Ceylan'ım bugün..Ve yine bizimle kutlamak nasip oldu:) Amcan,yengen kuzenlerin ve hepimiz seni çok seviyoruz Ceylan'ım,İnşallah sağlıkla,huzurla büyü aşkım..Biz Allah ömür verdikçe hep senin yanında olacağız"

Kardeşinin emaneti Ceylan 12 yaşında! Alişan'dan yeğenine yürek ısıtan kutlama: "Allah ömür verdikçe..." | Video

Kardeşinin emaneti Ceylan 12 yaşında! Alişan’dan yeğenine yürek ısıtan kutlama: Allah ömür verdikçe...

"HEP YANINDA OLACAĞIM"

Alişan geçtiğimiz aylarda da büyük yeğeni Eyşan'ın doğum gününü kutlamıştı. Instagram hesabından yeğeniyle fotoğraf paylaşan ünlü şarkıcı, "Amcasının her şeyi doğmuş bugün... O kadar çabuk geçiyor ki seneler... Seni çok seviyorum ve Allah bana nefes verdiği sürece hep yanında olacağım... Senin de bizi her zaman gururlandıracağını biliyorum... Yeni yaşın ve bundan sonra ki her yaşın, sana ne istiyorsan fazlasını versin İnşallah Eyşan'ım... Hep birlikte olacağımız uzun uzun yıllarımız olsun..." notuyla bir kez daha sevenlerinin gönlünü kazanmıştı.

Kardeşinin emaneti Ceylan 12 yaşında! Alişan’dan yeğenine yürek ısıtan kutlama: Allah ömür verdikçe...

CANLI YAYINDA GÖZYAŞLARINA BOĞULMUŞTU...

Öte yandan Alişan geçen aylarda katıldığı bir televizyon programında abisinin emanetleri olan yeğenleri için açıklamalarda bulunmuştu. Ünlü şarkıcının duygu dolu anları kameralara yansımıştı.

Kardeşinin emaneti Ceylan 12 yaşında! Alişan’dan yeğenine yürek ısıtan kutlama: Allah ömür verdikçe...

"BABASIZ BİR ÇOCUĞA..."

Alişan sözlerinde şu ifadelere yer vermişti: "Maddi olarak her şeyin üstesinden gelirsin. Ama babasız bir çocuğa onu böyle en az şekilde hissettirmeye çalışmak o çok daha zor. Bazı zamanlar oluyor ki hani onlardan ayrı tatile gitmek psikolojik olarak bazen acaba yanlış mı yapıyorum diye böyle bir seni sevk ediyor."

Kardeşinin emaneti Ceylan 12 yaşında! Alişan’dan yeğenine yürek ısıtan kutlama: Allah ömür verdikçe...

Ünlü şarkıcı yaptığı açıklamayla sadece sunucuların değil, izleyicilerin de yüreklerini burkmuştu.

Kardeşinin emaneti Ceylan 12 yaşında! Alişan’dan yeğenine yürek ısıtan kutlama: Allah ömür verdikçe...

"KEŞKE DEDİĞİM ÇOK ŞEY VAR"

Alişan geçen aylarda da kardeşi Selçuk Tektaş'ın doğum gününü kutlamıştı. Kardeşiyle olan karesini Instagram hesabında paylaşan ünlü şarkıcı, "Bugün günlerden sensin kardeşim. Seni çok seviyorum ve çok özlüyorum. Hayat devam ediyor ama sadece zaman geçiyor. Birlikte yapacağımız yarım kalan, keşke dediğim o kadar çok şeyimiz var ki. Fiziken yanımda olmayabilirsin ama kalbimde beynimde hep varsın,hep bizimlesin biliyorum. İyi ki doğmuşsun,iyi ki benim kardeşim olmuşsun canım Selçuk'um." şeklinde yazdığı notla da takipçilerinin yüreklerini sızlattı...

Kardeşinin emaneti Ceylan 12 yaşında! Alişan’dan yeğenine yürek ısıtan kutlama: Allah ömür verdikçe...

Her fırsatta yeğenlerine olan sevgisini dile getiren Alişan, abisinin ilk göz ağrısı olan Eyşan'ın yeni yaşını da kutlamıştı.

"KUCAĞIMA ALDIĞIM GÜNDEN BU YANA TAM 15 YIL GEÇTİ"

Alişan 15 yaşına giren yeğeni için, "Benim güzel meleğim bugün tam 15 oldu. Doğduğu gün askerdeydim ve cep telefonundan çekilmiş bir fotoyla görmüştüm..(ismini benim koyduğumu yazmıyorum bile:) Dağıtım iznine gelir gelmez ilk kucağıma aldığım günden bu yana tam 15 yıl geçti…

Kardeşinin emaneti Ceylan 12 yaşında! Alişan’dan yeğenine yürek ısıtan kutlama: Allah ömür verdikçe...

İnşallah hep birlikte daha geçireceğimiz çok uzun yıllar var önümüzde ve Allah nasip ederse okulunu bitirmiş kendi ayakları üzerinde duran kocaman yürekli bir birey olarak göreceğim.

Kardeşinin emaneti Ceylan 12 yaşında! Alişan’dan yeğenine yürek ısıtan kutlama: Allah ömür verdikçe...

Seni çok seviyorum aşkım Alin Allah ömür verdikçe her anında yanında olacak. Sağlıkla büyü İnşallah hep birlikte..İyi ki doğdun, iyi ki varsın." notunu düşmüştü.

Kardeşinin emaneti Ceylan 12 yaşında! Alişan’dan yeğenine yürek ısıtan kutlama: Allah ömür verdikçe...

Ünlü şarkıcı yazdığı notla takipçilerini adeta hüzne boğmuştu.

Kardeşinin emaneti Ceylan 12 yaşında! Alişan’dan yeğenine yürek ısıtan kutlama: Allah ömür verdikçe...

"İLK GÖZ AĞRIM, İLK ANNELİK HEYECANIM"

Eyşan'ın annesi Merve Tektaş da kızı içinde kendi sosyal medya hesabında bir paylaşım yaptı. Peş peşe fotoğraf yayınlayan Tektaş, "Benim ve babasının büyük meleği… Dile kolay kocaman bir 15 yıl. İlk göz ağrım, ilk annelik heyecanım.

Kardeşinin emaneti Ceylan 12 yaşında! Alişan’dan yeğenine yürek ısıtan kutlama: Allah ömür verdikçe...

"ÇOK İSTİYORDU SELÇUK'UM UZUN BOYLU OLMANI"

Mucize gibiydin ilk kucağıma verdiklerinde. Eğilip sarılırken sana, şimdi parmaklarımın ucunda sana sarılabiliyorum. Çok istiyordu Selçuk'um uzun boylu olmanı. İstediği oldu dedim bügün sana sarılınca…Seninle öğrendim her seyi, öğrenmeye de devam ediyorum.

Kardeşinin emaneti Ceylan 12 yaşında! Alişan’dan yeğenine yürek ısıtan kutlama: Allah ömür verdikçe...

"EŞSİZ, MERHAMETLİ KALBİNLE GURUR DUYUYORUM"

Bu geçen yıllarda yeri geldi bana arkadaş, kardeşine küçük bir anne oldun. Seninle ve o eşsiz, merhametli kalbinle gurur duyuyorum ve en emin olduğum şey ne biliyor musun?

Kardeşinin emaneti Ceylan 12 yaşında! Alişan’dan yeğenine yürek ısıtan kutlama: Allah ömür verdikçe...

"BABAN DA BANA EMANET BIRAKTIĞI BU İKİ GÜZEL KIZLA GURURLANIYOR"

Baban da bana emanet bıraktığı bu iki güzel kızla bir yerlerden gülümseyerek gururlanıyor. Sen ve kardeşin benim bu hayattaki en buyuk iyikimsiniz. Son nefesime kadar mutluluğun için her seyi yaparım. Doğum günün kutlu olsun

Haber Girişi Gözde Nur - Editör