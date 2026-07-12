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Kardeşinin emaneti Ceylan 12 yaşında! Alişan’dan yeğenine yürek ısıtan kutlama: "Allah ömür verdikçe..."
Kardeşinin emaneti Ceylan 12 yaşında! Alişan’dan yeğenine yürek ısıtan kutlama: "Allah ömür verdikçe..."
Kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatının ardından yeğenleriyle yakından ilgilenen Alişan, Ceylan'ın 12. yaş gününü unutmadı. Ünlü şarkıcının yeğenine yazdığı sevgi dolu mesaj takipçilerinden büyük ilgi gördü.
Giriş Tarihi: 12.07.2026 09:41
Güncelleme Tarihi: 12.07.2026 10:14