Eşi Buse Varol, çocukları, vefat eden kardeşinin eşi ve yeğenleriyle birlikte aile arasında bir kutlama organize eden ünlü şarkıcı, o duygusal anları sosyal medya hesabından paylaştı. Yeğeninin yeni yaşını kutlarken bir de not düşen Alişan, takipçilerini duygulandırdı. Ünlü şarkıcı, aile pozunun altına şu notu düştü:

"12 oldu benim Ceylan'ım bugün..Ve yine bizimle kutlamak nasip oldu:) Amcan,yengen kuzenlerin ve hepimiz seni çok seviyoruz Ceylan'ım,İnşallah sağlıkla,huzurla büyü aşkım..Biz Allah ömür verdikçe hep senin yanında olacağız"

Kardeşinin emaneti Ceylan 12 yaşında! Alişan'dan yeğenine yürek ısıtan kutlama: "Allah ömür verdikçe..." | Video