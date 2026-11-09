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'Kardeşlerim' dizisinin yıldızı Murat Divitçioğlu İstanbul'u terk etti! Yeni işi herkesi şaşırttı: Kapıda kuyruk oluyorlar! 

'Kardeşlerim' dizisiyle hafızalara kazınan oyuncu Murat Divitçioğlu, büyük şehre noktayı koyup İstanbul'u terk etti. Artık hayatında bambaşka bir rotaya yönelen ünlü ismin yeni hayatı merak konusu oldu.

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İHA
Giriş Tarihi: 09.11.2026 14:34 Güncelleme Tarihi: 09.11.2026 14:40
’Kardeşlerim’ dizisinin yıldızı Murat Divitçioğlu İstanbul’u terk etti! Yeni işi herkesi şaşırttı: Kapıda kuyruk oluyorlar!

Ünlü film, dizi ve reklam oyuncusu Murat Divitçioğlu, Kazdağları sevdası ve doğal yaşam ile iç içe olma hayali nedeniye Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine yerleşti. Aile kurması ile beraber daha sakin bir hayat kurmak istediğini söyleyen 46 yaşındaki Divitçioğlu, üniversite okuduğu şehri tercih etti. Oyuncu Murat Divitçioğlu çekimlerden kalan zamanında arkadaşı Barlas Balcı'nın sandviç işletmesinde vaktini değerlendiriyor. İşletme sahibi Barlas Balcı, oyuncu Murat Divitçioğlu ile birlikte çalışmanın müşterilerini arttırdığını da belirtti.

’Kardeşlerim’ dizisinin yıldızı Murat Divitçioğlu İstanbul’u terk etti! Yeni işi herkesi şaşırttı: Kapıda kuyruk oluyorlar!

"HİKAYEMİZ UZUN YILLARA DAYANIYOR"

Murat Divitçioğlu, ailesi ile Çanakkale'de huzur içinde yaşadığını söyleyerek, "Bu sandviç hikayemiz bizim uzun yıllara dayanıyor. Barlas'la üniversite yıllarında kurduğumuz bir hayaldi. Şimdi bunu Bayramiç'te gerçekleştiriyor olmanın büyük mutluluğu içerisindeyiz. Ben zaten Çanakkale'de okudum tiyatro bölümünü. Uzun yıllar Çanakkale de yaşadım, bölgeyi de biliyordum. Daha sonra işler başladı. Bursa Devlet Tiyatrosu'nda uzun yıllar oyunculuk yaptım. Daha sonra onun peşinden diziler, reklamlar geldi. 'Kardeşlerim'de, daha sonra 'Mehmed: Fetihler Sultanı'nda oynadım.

’Kardeşlerim’ dizisinin yıldızı Murat Divitçioğlu İstanbul’u terk etti! Yeni işi herkesi şaşırttı: Kapıda kuyruk oluyorlar!

"İSTANBUL'DA YAŞADIĞIMDA ÇOK GERGİN BİRİSİYDİM"

Şimdi de bir sürü reklamda oynadım. O yıllarda oturup konuşurduk, doğada yaşamak, organik tarımla uğraşmak hoşumuza giden şeylerdi. Barlas'ın da buralı olması, ikimizin de aile sahibi olması nedeniyle onları doğal bir ortamda yetiştirmek istedik. Onları doğal bir ortamda yetiştirmek bizi de çocukluğumuza götürüyor. Bursa'da, İstanbul'da yaşadığım dönemlerde çok gergin birisiydim yani haliyle şehir ortamı. Çocuklarımızı orada büyütmek eşimle de hiç hoşumuza gitmedi. Şimdi benim burada çocuğum parka rahat gidebiliyor, okuluna rahat gidebiliyor. Doğanın içinde büyüyor. Tavuklarımız var, domateslerimiz var" dedi.

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’Kardeşlerim’ dizisinin yıldızı Murat Divitçioğlu İstanbul’u terk etti! Yeni işi herkesi şaşırttı: Kapıda kuyruk oluyorlar!

Oyunculuktan kalan vaktinde doğa ile iç içe yaşayan oyuncu Divitçioğlu, aynı zamanda arkadaşının sandviç işletmesinde esnaflık yaptığını belirterek "Hem oyunculuk hem sandviç hem esnaf nasıl oluyor. Burada doğada yaşadığımızdan dolayı daha huzurlu oluyoruz. İstanbul'a gidip geliyorum çekimler için. Devam eden çekimlerime, reklamlara. Burada da birçok insanla karşılaşıyoruz. Onları güzel kendi sandviçlerimizden yapıyoruz ve aslında biz de yapmıyoruz. Kendileri tasarlıyor. Bunu İstanbul'da, İzmir'de, Bursa'da yaşayanlar biliyor. Bunu buraya taşımak istedik Barlas'la. Bu açıkçası Barlas'ın fikriydi. Ben de ona iştirak ettim Şimdi de buraya geldiğimiz zaman insanlar buralarda sürekli simit, poğaça aynı şeyler yemekten biraz sıkıldılar. Biz de sıkıldık aslında bundan. Ne yapalım, ne yapalım derken böyle bir fikir attı Barlas ortaya. Çok da güzel oldu. İnsanlar da gayet memnun. Burada yaşayan insanlar" diye konuştu.

’Kardeşlerim’ dizisinin yıldızı Murat Divitçioğlu İstanbul’u terk etti! Yeni işi herkesi şaşırttı: Kapıda kuyruk oluyorlar!

"FOTOĞRAF ÇEKİLMEK İÇİN ÇOK GELEN VAR"

Arkadaşı ile çalışmanın sevincini yaşayan işletmeci Barlas Balcı, aynı zamanda daha çok müşterinin de geldiğini belirterek şunları söyledi:

"Bu işe başladığımızda insanlar her geldiğinde şöyle tepkiler veriyorlar; 'tanıyorum ama nereden' diye. Ondan sonra biz biraz hatırlatıyoruz. Dışarıdan Murat ağabeyi görmek için sırf yıllarca sinemalarda, filmlerde, dizilerde, reklam filmlerinde oynadığı için onu görüp, burada bir şeyler yiyip, onunla biraz fotoğraf çekilip muhabbet etmek için çok fazla gelen var. Murat abi de sağ olsun çok mütevazı bir insan. Onlara sanki 40 yıldır dostlarıymış gibi, arkadaşlarıymış gibi güzel bir esnaf profili çiziyor."

’Kardeşlerim’ dizisinin yıldızı Murat Divitçioğlu İstanbul’u terk etti! Yeni işi herkesi şaşırttı: Kapıda kuyruk oluyorlar!
HAYATINDA KENDİNE YENİ BİR ROTA ÇİZEN DİĞER İSİM SEVDA ERGİNCİ OLMUŞTU!
Mimarlık mesleğini sürdüren Efe Saydut ile gözlerden uzak ve seviyeli bir beraberlik yaşayan Sevda Erginci, 2025 yılında ilişkisini resmiyete dökmüştü.
’Kardeşlerim’ dizisinin yıldızı Murat Divitçioğlu İstanbul’u terk etti! Yeni işi herkesi şaşırttı: Kapıda kuyruk oluyorlar!

Sakız Adası'nda gerçekleşen ve sanat camiasından pek çok ünlü dostunun katıldığı rüya gibi bir düğünle hayatını birleştiren çift, nikahın ardından yaşam alanlarında da büyük bir değişikliğe gitme kararı aldı.

’Kardeşlerim’ dizisinin yıldızı Murat Divitçioğlu İstanbul’u terk etti! Yeni işi herkesi şaşırttı: Kapıda kuyruk oluyorlar!

"İZMİR BURAYA GÖRE SAKİN, KEYFİM YERİNDE"

Büyükşehir yaşamının yoğun temposunu geride bırakarak Ege'nin sakin atmosferine sığınan güzel oyuncu, evliliğin ardından İzmir'e yerleştiğini açıkladı.

’Kardeşlerim’ dizisinin yıldızı Murat Divitçioğlu İstanbul’u terk etti! Yeni işi herkesi şaşırttı: Kapıda kuyruk oluyorlar!

Snobmagazin'in haberine göre, yeni hayatından son derece memnun olduğunu belirten Erginci, konuya ilişkin değerlendirmesinde sakin ve sessiz bir hayat sürdüğünü, günlerinin çok güzel geçtiğini ifade etti.

’Kardeşlerim’ dizisinin yıldızı Murat Divitçioğlu İstanbul’u terk etti! Yeni işi herkesi şaşırttı: Kapıda kuyruk oluyorlar!

İstanbul'un karmaşasından uzaklaşmanın kendisine çok iyi geldiğini dile getiren başarılı oyuncu, keyfinin gayet yerinde olduğunu ve İzmir'in İstanbul'a kıyasla çok daha dingin bir yaşam sunduğunu vurguladı.

’Kardeşlerim’ dizisinin yıldızı Murat Divitçioğlu İstanbul’u terk etti! Yeni işi herkesi şaşırttı: Kapıda kuyruk oluyorlar!

İSTANBUL'U TERK EDEN BİR DİĞER ÜNLÜ: ASLIHAN GÜRBÜZ!

"Yahşi Cazibe", "Ufak Tefek Cinayetler", "Kırmızı Oda" ve "Masumlar Apartmanı" gibi sevilen yapımlarda rol alan başarılı oyuncu Aslıhan Gürbüz, bu kez oyunculuğuyla değil, doğayla iç içe yaşamıyla gündeme geldi.

’Kardeşlerim’ dizisinin yıldızı Murat Divitçioğlu İstanbul’u terk etti! Yeni işi herkesi şaşırttı: Kapıda kuyruk oluyorlar!

İstanbul'un kalabalığından uzaklaşarak Ayvalık'a yerleşen ünlü isim, sakin köy hayatını sürdürüyor.

’Kardeşlerim’ dizisinin yıldızı Murat Divitçioğlu İstanbul’u terk etti! Yeni işi herkesi şaşırttı: Kapıda kuyruk oluyorlar!

Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Mutlu Köyü'nde yaşamını sürdüren 43 yaşındaki oyuncu, doğayla iç içe günlerinde tarımla da yakından ilgileniyor.

’Kardeşlerim’ dizisinin yıldızı Murat Divitçioğlu İstanbul’u terk etti! Yeni işi herkesi şaşırttı: Kapıda kuyruk oluyorlar!

Bahçesindeki zeytin ağaçlarının hasat zamanı gelen Gürbüz, zeytinlerini toplamak için kolları sıvadı. Ağaca çıkarak dallardaki zeytinleri tek tek toplayan oyuncu, hasat sürecinden anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

’Kardeşlerim’ dizisinin yıldızı Murat Divitçioğlu İstanbul’u terk etti! Yeni işi herkesi şaşırttı: Kapıda kuyruk oluyorlar!

Paylaşımına "Bu yıl zeytin yüzümü güldürdü" notunu düşen Aslıhan Gürbüz'ün doğal yaşamından kareler, kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü. Ünlü oyuncunun paylaşımı, takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

’Kardeşlerim’ dizisinin yıldızı Murat Divitçioğlu İstanbul’u terk etti! Yeni işi herkesi şaşırttı: Kapıda kuyruk oluyorlar!

BALE SANATÇISI HER ŞEYİ GERİDE BIRAKIP EGE'YE YERLEŞTİ

1982 yılında Avrupa Güzeli seçilerek adını duyuran Nazlı Deniz Kuruoğlu, podyumları ve göz alıcı büyükşehir hayatını geride bıraktı.

’Kardeşlerim’ dizisinin yıldızı Murat Divitçioğlu İstanbul’u terk etti! Yeni işi herkesi şaşırttı: Kapıda kuyruk oluyorlar!

2010 yılında radikal bir kararla İstanbul'dan ayrılan ünlü isim, Aydın Kuşadası'na bağlı Caferli Mahallesi'ne yerleşerek kendine doğayla iç içe yeni bir sayfa açtı.

’Kardeşlerim’ dizisinin yıldızı Murat Divitçioğlu İstanbul’u terk etti! Yeni işi herkesi şaşırttı: Kapıda kuyruk oluyorlar!

Kısa sürede kırsal yaşama uyum sağlayan Kuruoğlu, ilk olarak tarıma yöneldi. Toprakla uğraşıp üretim yapmaya başlayan eski tescilli güzel, zamanla girişimlerini büyüterek bölgede bir butik otel açtı.

’Kardeşlerim’ dizisinin yıldızı Murat Divitçioğlu İstanbul’u terk etti! Yeni işi herkesi şaşırttı: Kapıda kuyruk oluyorlar!

Gelirini tarım ve turizm üzerinden sağlayan Kuruoğlu, boş vakitlerinde bahçesinden domates topluyor ve arkadaşlarıyla tekne turlarına çıkarak günün tadını çıkarıyor.

’Kardeşlerim’ dizisinin yıldızı Murat Divitçioğlu İstanbul’u terk etti! Yeni işi herkesi şaşırttı: Kapıda kuyruk oluyorlar!

Yaşamını tamamen üretim üzerine kuran Kuruoğlu, sadece kendi hayatını değiştirmekle kalmadı.

’Kardeşlerim’ dizisinin yıldızı Murat Divitçioğlu İstanbul’u terk etti! Yeni işi herkesi şaşırttı: Kapıda kuyruk oluyorlar!

Yaşamını tamamen üretim üzerine kuran Kuruoğlu, mahallenin doğal dokusunu korumak, agroekolojik tarımı yaygınlaştırmak ve kadınların üretime katılımını desteklemek için de çeşitli faaliyetler yürütüyor.

’Kardeşlerim’ dizisinin yıldızı Murat Divitçioğlu İstanbul’u terk etti! Yeni işi herkesi şaşırttı: Kapıda kuyruk oluyorlar!

Yıllar önce şöhretin zirvesindeyken spot ışıklarına veda eden Kuruoğlu, bugün Ege'de girişimci ve üretici kimliğiyle örnek bir hayat sürdürüyor.

’Kardeşlerim’ dizisinin yıldızı Murat Divitçioğlu İstanbul’u terk etti! Yeni işi herkesi şaşırttı: Kapıda kuyruk oluyorlar!

İSTANBUL'A SÜNGER ÇEKİP DOĞAYLA İÇ İÇE BİR YAŞAM KURAN DİĞER İSİM ÜNLÜ FENOMEN OLMUŞTU!

Sosyal medyanın en sevilen yüzlerinden biri olan, temizlik ve düzen videolarıyla tanınan içerik üreticisi Cem Özkök, hayatında yepyeni bir sayfa açtı. İstanbul'un kalabalıklığından ve gürültüsünden uzaklaşmak isteyen ünlü fenomen, anlık bir kararla Yalova'da bir köy evine taşındığını duyurdu. Hafta sonu tatili için gittiği şehirde hayatının dönüm noktasını yaşayan Özkök, sadece 3 gün içinde yeni evine yerleşti.

’Kardeşlerim’ dizisinin yıldızı Murat Divitçioğlu İstanbul’u terk etti! Yeni işi herkesi şaşırttı: Kapıda kuyruk oluyorlar!

"HER ŞEY PEŞ PEŞE KOLAYLIKLA OLDU"

Yeni yaşam alanından ilk kareleri paylaşan ünlü içerik üreticisi, bu kararın aslında planlı olmadığını, tamamen bir teslimiyetle gerçekleştiğini belirtti. Sosyal medya hesabından takipçilerine içini döken Cem Özkök, şu ifadeleri kullandı:

"Umarım birilerine bir yerlerde ilham olur 'tefekkür' ile tanışmam... Karar vermem anlık oldu, 3 günde köy evine yerleştim... Hayalim olanın bile anlık bir anda olacağını bilemezdim. Geçen pazar burada tatil amaçlı kahvaltı ediyorken, şu an evimde ettim. Kirada olsa, olduğum her yeri cennet yapmasını bilen biri oldum şükürler olsun. İstanbul'dan bir köy evine taşındım. Kendime daha yaklaştım, tefekkürüm arttıkça kendimi daha dinleme isteğim arttı...Uzun zamandır içimde hep aynı hayal vardı... Ormanın içinde, sessiz, sakin bir köy hayatı…Şehirden uzak, daha yavaş, daha gerçek bir yaşam. Ama ilginç olan şu ki; bu sadece hayalimdi. Hiçbir zaman planım değildi. Ve bir gün "hafta sonu tatili" diye geldiğim Yalova'da, kendimi bir anda ev kiralarken buldum. Hiç hesapta yoktu. Hiç hazırlığım yoktu... Sonra her şey peş peşe kolaylıkla oldu hamdolsun. Yalova olmasının sebebi işe gidip gelmem sadece 50 dk... 3 gün içinde bu eve yerleştim."

’Kardeşlerim’ dizisinin yıldızı Murat Divitçioğlu İstanbul’u terk etti! Yeni işi herkesi şaşırttı: Kapıda kuyruk oluyorlar!

"KORKULARIMI YENECEĞİM BİR YER"

Takipçilerine her anını anlık olarak aktaracağını belirten Cem Özkök, taşınma kararının arkasındaki asıl içsel sebebi de ilk kez açıkladı. Köy hayatının kendisi için bir tür "şifa ve arınma süreci" olduğunu ifade eden ünlü fenomen, temizlik takıntısına ve korkularına vurgu yaparak şunları yazdı:

"Kim bilir iyileşmem, arınmam için bir nasipti belki. Titizliğimi yenebileceğim, böcek vs korkumu yeneceğim, Allah'a daha yakınlaşacağım, dolu dolu tefekkür edeceğim bir yer..."