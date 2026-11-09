'Kardeşlerim' dizisinin yıldızı Murat Divitçioğlu İstanbul'u terk etti! Yeni işi herkesi şaşırttı: Kapıda kuyruk oluyorlar! 

Oyunculuktan kalan vaktinde doğa ile iç içe yaşayan oyuncu Divitçioğlu, aynı zamanda arkadaşının sandviç işletmesinde esnaflık yaptığını belirterek "Hem oyunculuk hem sandviç hem esnaf nasıl oluyor. Burada doğada yaşadığımızdan dolayı daha huzurlu oluyoruz. İstanbul'a gidip geliyorum çekimler için. Devam eden çekimlerime, reklamlara. Burada da birçok insanla karşılaşıyoruz. Onları güzel kendi sandviçlerimizden yapıyoruz ve aslında biz de yapmıyoruz. Kendileri tasarlıyor. Bunu İstanbul'da, İzmir'de, Bursa'da yaşayanlar biliyor. Bunu buraya taşımak istedik Barlas'la. Bu açıkçası Barlas'ın fikriydi. Ben de ona iştirak ettim Şimdi de buraya geldiğimiz zaman insanlar buralarda sürekli simit, poğaça aynı şeyler yemekten biraz sıkıldılar. Biz de sıkıldık aslında bundan. Ne yapalım, ne yapalım derken böyle bir fikir attı Barlas ortaya. Çok da güzel oldu. İnsanlar da gayet memnun. Burada yaşayan insanlar" diye konuştu.