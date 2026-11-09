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'Kardeşlerim' dizisinin yıldızı Murat Divitçioğlu İstanbul'u terk etti! Yeni işi herkesi şaşırttı: Kapıda kuyruk oluyorlar!
'Kardeşlerim' dizisinin yıldızı Murat Divitçioğlu İstanbul'u terk etti! Yeni işi herkesi şaşırttı: Kapıda kuyruk oluyorlar!
'Kardeşlerim' dizisiyle hafızalara kazınan oyuncu Murat Divitçioğlu, büyük şehre noktayı koyup İstanbul'u terk etti. Artık hayatında bambaşka bir rotaya yönelen ünlü ismin yeni hayatı merak konusu oldu.
Giriş Tarihi: 09.11.2026 14:34
Güncelleme Tarihi: 09.11.2026 14:40