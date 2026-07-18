Kariyer kaygısı bitiyor, rıza başlıyor: Ekran arkasında devrim gibi uygulama

Yakınlık koordinatörleri, sahneler çekilmeden önce oyuncular ve yönetmenle bir araya gelerek fiziksel temasın sınırlarını belirliyor, tüm tarafların onayını alıyor ve çekim sırasında bu sınırların korunmasını takip ediyor. Böylece oyuncuların hem fiziksel hem de psikolojik olarak kendilerini güvende hissetmeleri amaçlanıyor.