Kariyer kaygısı bitiyor, rıza başlıyor: Ekran arkasında devrim gibi uygulama
Film ve dizi setlerinde taciz olaylarını sıfıra indirmek amacıyla yeni bir dönem başladı. Bu yeni süreçte; yakınlaşma sahneleri artık doğaçlamaya bırakılmıyor. Oyuncuların onayı, mahremiyeti ve güvenliği için görev alanlar, set kültürünü değiştiren yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Ünlü oyuncu Gizem Erman Soysaldı setlerdeki yeni oluşumun önemine dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 18.07.2026 07:07
Güncelleme Tarihi: 18.07.2026 07:08