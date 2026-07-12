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Kariyerinde bir ilk yaşadı! Kerem Bürsin dünyaca ünlü yıldızların arasında: Adı Will Smith’in yanına kazındı...
Kariyerinde bir ilk yaşadı! Kerem Bürsin dünyaca ünlü yıldızların arasında: Adı Will Smith’in yanına kazındı...
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen törende Kerem Bürsin büyük bir gurur yaşadı. Adı Will Smith gibi dünyaca ünlü isimlerin yanında ölümsüzleştirilen yakışıklı oyuncu, hayranlarının yoğun ilgisi eşliğinde unutulmaz anlara imza attı...
Giriş Tarihi: 12.07.2026 11:16
Güncelleme Tarihi: 12.07.2026 11:22