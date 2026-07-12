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Kariyerinde bir ilk yaşadı! Kerem Bürsin dünyaca ünlü yıldızların arasında: Adı Will Smith’in yanına kazındı...

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen törende Kerem Bürsin büyük bir gurur yaşadı. Adı Will Smith gibi dünyaca ünlü isimlerin yanında ölümsüzleştirilen yakışıklı oyuncu, hayranlarının yoğun ilgisi eşliğinde unutulmaz anlara imza attı...

Giriş Tarihi: 12.07.2026 11:16 Güncelleme Tarihi: 12.07.2026 11:22
Kariyerinde bir ilk yaşadı! Kerem Bürsin dünyaca ünlü yıldızların arasında: Adı Will Smith’in yanına kazındı...

Başarılı oyuncu Kerem Bürsin, dünyaca ünlü yıldızlarla aynı listede yer alarak kariyerinde unutulmaz bir başarıya imza attı.

Kariyerinde bir ilk yaşadı! Kerem Bürsin dünyaca ünlü yıldızların arasında: Adı Will Smith’in yanına kazındı...

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan ve dünya çapında başarı kazanmış sanatçıları onurlandıran "Sea Breeze Walk of Fame" (Sea Breeze Şöhret Yolu), bu kez Türkiye'den çok özel bir ismi ağırladı.

Kariyerinde bir ilk yaşadı! Kerem Bürsin dünyaca ünlü yıldızların arasında: Adı Will Smith’in yanına kazındı...

Başarılı oyuncu Kerem Bürsin, bu prestijli noktada yıldızı bulunan isimler arasına adını yazdırdı. Ünlü oyuncunun adının yer aldığı yıldızın açılışı, Bakü'de kendisinin de katılım gösterdiği görkemli bir törenle gerçekleştirildi. Will Smith ve Ricky Martin gibi dünya sineması ve müziğine yön veren isimlerin yanında adı ölümsüzleştirilen Kerem Bürsin, tören alanında sevenlerinin ve basının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

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Kariyerinde bir ilk yaşadı! Kerem Bürsin dünyaca ünlü yıldızların arasında: Adı Will Smith’in yanına kazındı...

Bürsin, bu gurur dolu törenin hemen ardından ise Bakü'de düzenlenen Uluslararası Boks Birliği (IBA) organizasyonuna özel davetli olarak katılım gösterdi.

Kariyerinde bir ilk yaşadı! Kerem Bürsin dünyaca ünlü yıldızların arasında: Adı Will Smith’in yanına kazındı...

EMEKLİLİK PLANI HAZIR!

Öte yandan geçtiğimiz günlerde 'yaşlılık' planlarından bahseden Bürsin şu ifadeleri kullanmıştı: "Minik bir adada yaşayan, balık tutan, sakin, sessiz bir yerde olan yaşlı olurum herhalde" "Çocuklar, torunlar var mı o hayalde?" sorusuna da cevap veren yakışıklı oyuncu, "Şanslıysam olur inşallah" demişti.

Kariyerinde bir ilk yaşadı! Kerem Bürsin dünyaca ünlü yıldızların arasında: Adı Will Smith’in yanına kazındı...

Öte yandan özel hayatını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ancak anlamlı günlerde yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken yakışıklı oyuncu, geçtiğimiz haftalarda da kural bozmamıştı.

Ünlü oyuncu, annesinin yeni yaşını kutlamak için Instagram hesabından bir fotoğraf paylaşmıştı. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni alırken, takipçilerin odak noktası ikili arasındaki inanılmaz benzerlik olmuştu. Kerem Bürsin ve annesi arasındaki hatların benzerliği, "Adeta kopyası" yorumlarını da beraberinde getirmişti.

Kariyerinde bir ilk yaşadı! Kerem Bürsin dünyaca ünlü yıldızların arasında: Adı Will Smith’in yanına kazındı...

İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin anneleri…

OKTAY KAYNARCA-NURSEL KAYNARCA

Kariyerinde bir ilk yaşadı! Kerem Bürsin dünyaca ünlü yıldızların arasında: Adı Will Smith’in yanına kazındı...

EBRU ŞALLI- ŞEFİYE ŞALLI

Kariyerinde bir ilk yaşadı! Kerem Bürsin dünyaca ünlü yıldızların arasında: Adı Will Smith’in yanına kazındı...

MELİSA URAL-SİBEL CAN

Kariyerinde bir ilk yaşadı! Kerem Bürsin dünyaca ünlü yıldızların arasında: Adı Will Smith’in yanına kazındı...

TUBA BÜYÜKÜSTÜN

Kariyerinde bir ilk yaşadı! Kerem Bürsin dünyaca ünlü yıldızların arasında: Adı Will Smith’in yanına kazındı...

TUBA BÜYÜKÜSTÜN-HANDAN BÜYÜKÜSTÜN

Kariyerinde bir ilk yaşadı! Kerem Bürsin dünyaca ünlü yıldızların arasında: Adı Will Smith’in yanına kazındı...

YASEMİN ALLEN VE SUNA YILDIZOĞLU

Kariyerinde bir ilk yaşadı! Kerem Bürsin dünyaca ünlü yıldızların arasında: Adı Will Smith’in yanına kazındı...

DEMET EVGAR VE ANNESİ

Kariyerinde bir ilk yaşadı! Kerem Bürsin dünyaca ünlü yıldızların arasında: Adı Will Smith’in yanına kazındı...

PELİN KARAHAN VE ANNESİ

Kariyerinde bir ilk yaşadı! Kerem Bürsin dünyaca ünlü yıldızların arasında: Adı Will Smith’in yanına kazındı...

NESRİN CAVADZADE VE ANNESİ

Kariyerinde bir ilk yaşadı! Kerem Bürsin dünyaca ünlü yıldızların arasında: Adı Will Smith’in yanına kazındı...

ALİNA BOZ

Kariyerinde bir ilk yaşadı! Kerem Bürsin dünyaca ünlü yıldızların arasında: Adı Will Smith’in yanına kazındı...

ALİNA BOZ VE ANNESİ OLGA BOZ

Kariyerinde bir ilk yaşadı! Kerem Bürsin dünyaca ünlü yıldızların arasında: Adı Will Smith’in yanına kazındı...

BARIŞ ALPER YILMAZ

Kariyerinde bir ilk yaşadı! Kerem Bürsin dünyaca ünlü yıldızların arasında: Adı Will Smith’in yanına kazındı...

NESLİHAN ATAGÜL

Kariyerinde bir ilk yaşadı! Kerem Bürsin dünyaca ünlü yıldızların arasında: Adı Will Smith’in yanına kazındı...

NESLİHAN ATAGÜL VE ANNESİ

Kariyerinde bir ilk yaşadı! Kerem Bürsin dünyaca ünlü yıldızların arasında: Adı Will Smith’in yanına kazındı...

SERENAY SARIKAYA

Kariyerinde bir ilk yaşadı! Kerem Bürsin dünyaca ünlü yıldızların arasında: Adı Will Smith’in yanına kazındı...

SERENAY SARIKAYA VE ANNESİ ÜMRAN SEYHAN

Kariyerinde bir ilk yaşadı! Kerem Bürsin dünyaca ünlü yıldızların arasında: Adı Will Smith’in yanına kazındı...

SERENAY SARIKAYA VE ANNESİ ÜMRAN SEYHAN

Kariyerinde bir ilk yaşadı! Kerem Bürsin dünyaca ünlü yıldızların arasında: Adı Will Smith’in yanına kazındı...

SERENAY SARIKAYA VE ANNESİ ÜMRAN SEYHAN

Kariyerinde bir ilk yaşadı! Kerem Bürsin dünyaca ünlü yıldızların arasında: Adı Will Smith’in yanına kazındı...

SERENAY SARIKAYA VE ANNESİ ÜMRAN SEYHAN