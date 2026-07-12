Kariyerinde bir ilk yaşadı! Kerem Bürsin dünyaca ünlü yıldızların arasında: Adı Will Smith’in yanına kazındı...

EMEKLİLİK PLANI HAZIR!

Öte yandan geçtiğimiz günlerde 'yaşlılık' planlarından bahseden Bürsin şu ifadeleri kullanmıştı: "Minik bir adada yaşayan, balık tutan, sakin, sessiz bir yerde olan yaşlı olurum herhalde" "Çocuklar, torunlar var mı o hayalde?" sorusuna da cevap veren yakışıklı oyuncu, "Şanslıysam olur inşallah" demişti.