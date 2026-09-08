Kariyerlerinin en parlak dönemleriydi, vefatlarıyla hayalleri de yarım kaldı! İşte ani ölümüyle yasa boğan ünlü isimler…

Ünlüler dünyasından peş peşe gelen acı haberler, sanat camiasında ve hayranları arasında büyük üzüntü oluşturdu. Kariyerlerinin en parlak dönemlerinde hayata veda eden genç isimler, geride unutulmaz yapımlar, şarkılar ve kendilerini seven geniş bir hayran kitlesi bıraktı. İşte ani vefatlarıyla sevenlerini hüzne boğan o ünlüler...