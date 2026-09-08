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Kariyerlerinin en parlak dönemleriydi, vefatlarıyla hayalleri de yarım kaldı! İşte ani ölümüyle yasan boğan ünlü isimler…
Kariyerlerinin en parlak dönemleriydi, vefatlarıyla hayalleri de yarım kaldı! İşte ani ölümüyle yasan boğan ünlü isimler…
Son dönemde magazin ve sanat dünyasından art arda gelen acı haberler, hafızalarda silinmez izler bıraktı. Tam da kariyerlerinin zirvesine tırmandıkları, yetenekleriyle milyonları kendilerine hayran bıraktıkları bir dönemde hayata gözlerini yuman genç ve sevilen isimlerin ani vefatı milyonları derin bir üzüntüye boğdu. İşte ani kayıplarıyla sevenlerinin yüreğini dağlayan ve hayalleri yarım kalan o isimler...
Giriş Tarihi: 08.09.2026 12:21
Güncelleme Tarihi: 08.09.2026 12:30