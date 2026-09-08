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Kariyerlerinin en parlak dönemleriydi, vefatlarıyla hayalleri de yarım kaldı! İşte ani ölümüyle yasan boğan ünlü isimler…

Son dönemde magazin ve sanat dünyasından art arda gelen acı haberler, hafızalarda silinmez izler bıraktı. Tam da kariyerlerinin zirvesine tırmandıkları, yetenekleriyle milyonları kendilerine hayran bıraktıkları bir dönemde hayata gözlerini yuman genç ve sevilen isimlerin ani vefatı milyonları derin bir üzüntüye boğdu. İşte ani kayıplarıyla sevenlerinin yüreğini dağlayan ve hayalleri yarım kalan o isimler...

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 08.09.2026 12:21 Güncelleme Tarihi: 08.09.2026 12:30
Kariyerlerinin en parlak dönemleriydi, vefatlarıyla hayalleri de yarım kaldı! İşte ani ölümüyle yasan boğan ünlü isimler…
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Ünlüler dünyasından peş peşe gelen acı haberler, sanat camiasında ve hayranları arasında büyük üzüntü oluşturdu. Kariyerlerinin en parlak dönemlerinde hayata veda eden genç isimler, geride unutulmaz yapımlar, şarkılar ve kendilerini seven geniş bir hayran kitlesi bıraktı. İşte ani vefatlarıyla sevenlerini hüzne boğan o ünlüler...

Kariyerlerinin en parlak dönemleriydi, vefatlarıyla hayalleri de yarım kaldı! İşte ani ölümüyle yasan boğan ünlü isimler…

SERHAT MUSTAFA KILIÇ

"Seksenler", "Söz", "Maraşlı", "Kirli Sepeti", "Kış Uykusu" ve "Veda" gibi birçok başarılı yapımda rol alan Serhat Kılıç, oyunculuk kariyerindeki performanslarıyla geniş bir hayran kitlesinin beğenisini kazanmıştı.

Kariyerlerinin en parlak dönemleriydi, vefatlarıyla hayalleri de yarım kaldı! İşte ani ölümüyle yasan boğan ünlü isimler…

51 yaşındaki oyuncunun evinde ölü bulunması, sanat dünyasında büyük bir şok etkisi yarattı.

Kariyerlerinin en parlak dönemleriydi, vefatlarıyla hayalleri de yarım kaldı! İşte ani ölümüyle yasan boğan ünlü isimler…

Başarılı oyuncu için İstanbul'daki Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde anma töreni düzenlenirken, çok sayıda oyuncu arkadaşı da törene katılarak Serhat Kılıç'a veda etti.

Kariyerlerinin en parlak dönemleriydi, vefatlarıyla hayalleri de yarım kaldı! İşte ani ölümüyle yasan boğan ünlü isimler…

EREN KAŞIKÇI

MasterChef Türkiye 2021'de şampiyon olarak adını geniş kitlelere duyuran ve yarışmanın ardından mutfak çalışmalarını sürdüren Eren Kaşıkçı da genç yaşta hayatını kaybeden isimlerden biri oldu.

Kariyerlerinin en parlak dönemleriydi, vefatlarıyla hayalleri de yarım kaldı! İşte ani ölümüyle yasan boğan ünlü isimler…

"Kızıl Sakal" lakabıyla tanınan 37 yaşındaki Kaşıkçı, 29 Temmuz'da Kilyos'taki evinde ölü bulundu.

Kariyerlerinin en parlak dönemleriydi, vefatlarıyla hayalleri de yarım kaldı! İşte ani ölümüyle yasan boğan ünlü isimler…

Kaşıkçı'nın ölümünün ardından hazırlanan ön otopsi raporunda, ünlü şefin hayatını kaybetme nedeninin kalp krizi olduğu açıklandı.

Kariyerlerinin en parlak dönemleriydi, vefatlarıyla hayalleri de yarım kaldı! İşte ani ölümüyle yasan boğan ünlü isimler…

İstanbul'da düzenlenen cenaze töreninin ardından memleketi Tokat'a götürülen Eren Kaşıkçı, burada gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Kariyerlerinin en parlak dönemleriydi, vefatlarıyla hayalleri de yarım kaldı! İşte ani ölümüyle yasan boğan ünlü isimler…

ECE İRTEM

Oyunculuk kariyerindeki başarılı performanslarıyla tanınan Ece İrtem, özellikle son dönemde hayat verdiği "Işıl" karakteriyle adından söz ettirmişti.

Kariyerlerinin en parlak dönemleriydi, vefatlarıyla hayalleri de yarım kaldı! İşte ani ölümüyle yasan boğan ünlü isimler…

Genç yaşta yakaladığı çıkışla dikkat çeken oyuncu, son olarak rol aldığı projedeki performansıyla izleyicilerin karşısına çıkmıştı.

Kariyerlerinin en parlak dönemleriydi, vefatlarıyla hayalleri de yarım kaldı! İşte ani ölümüyle yasan boğan ünlü isimler…

35 yaşındaki Ece İrtem'in 15 Haziran'da Kadıköy'deki evinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kariyerlerinin en parlak dönemleriydi, vefatlarıyla hayalleri de yarım kaldı! İşte ani ölümüyle yasan boğan ünlü isimler…

Ani ölümüyle sevenlerini ve meslektaşlarını yasa boğan genç oyuncu, Kuşadası'nda düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Kariyerlerinin en parlak dönemleriydi, vefatlarıyla hayalleri de yarım kaldı! İşte ani ölümüyle yasan boğan ünlü isimler…

RIZA TAMER

2000'li yılların başında katıldığı Popstar yarışmasıyla tanınan Rıza Tamer, yarışmanın ardından sokakta şarkı söylerken çekilen videolarıyla da geniş bir kitle tarafından takip edilmeye başlamıştı.

Kariyerlerinin en parlak dönemleriydi, vefatlarıyla hayalleri de yarım kaldı! İşte ani ölümüyle yasan boğan ünlü isimler…

"Benden Sonra" şarkısıyla şöhreti yakalayan ve farklı yerlerde sahne alarak müzik çalışmalarını sürdüren Tamer, kısa sürede şarkılarıyla dinleyicilerin hafızasında yer edinmişti.

Kariyerlerinin en parlak dönemleriydi, vefatlarıyla hayalleri de yarım kaldı! İşte ani ölümüyle yasan boğan ünlü isimler…

Şarkısı uzun süre dillere pelesenk olan 43 yaşındaki Rıza Tamer'in 17 Nisan'da hayatını kaybetmesi, sevenlerini ve müzik dünyasını derinden üzdü.

Kariyerlerinin en parlak dönemleriydi, vefatlarıyla hayalleri de yarım kaldı! İşte ani ölümüyle yasan boğan ünlü isimler…

Geride şarkıları ve kendisini tanıyanların hafızalarındaki anıları bırakan Tamer'in ani vedası büyük üzüntü yarattı.

Kariyerlerinin en parlak dönemleriydi, vefatlarıyla hayalleri de yarım kaldı! İşte ani ölümüyle yasan boğan ünlü isimler…

KANBOLAT GÖRKEM ARSLAN

"Poyraz Karayel" dizisinde canlandırdığı "Sefer" karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Kanbolat Görkem Arslan da genç yaşta hayatını kaybederek sevenlerini yasa boğan isimler arasında yer aldı.

Kariyerlerinin en parlak dönemleriydi, vefatlarıyla hayalleri de yarım kaldı! İşte ani ölümüyle yasan boğan ünlü isimler…

Oyuncu, Beyoğlu'ndaki evinde rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırılırken, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kariyerlerinin en parlak dönemleriydi, vefatlarıyla hayalleri de yarım kaldı! İşte ani ölümüyle yasan boğan ünlü isimler…

Kanbolat Görkem Arslan'ın kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenilirken, 11 Şubat 2026'da yaşamını yitiren oyuncu için İstanbul'da cenaze töreni düzenlendi. Arslan, ailesi, yakınları ve sevenlerinin katıldığı törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör