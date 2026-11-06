Trend Galeri Trend Magazin Karnı burnunda pozuyla paylaştı! Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan bebeğinin cinsiyetini açıkladı

Karnı burnunda pozuyla paylaştı! Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan bebeğinin cinsiyetini açıkladı

Şarkıcı Serdar Ortaç ile yaptığı evlilikle tanınan İrlandalı model Chloe Loughnan, anne olmak için gün sayıyor. Geçtiğimiz aylarda hamile olduğunu duyuran ünlü model, bebeğinin cinsiyetini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ZEHRA DEMİROK
Giriş Tarihi: 06.11.2026 08:54 Güncelleme Tarihi: 06.11.2026 09:02
Karnı burnunda pozuyla paylaştı! Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan bebeğinin cinsiyetini açıkladı

Güzel model, geçtiğimiz ağustos ayında bebek müjdesi vermişti. Anne olmak için gün sayan Loughnan, sosyal medyadaki son paylaşımıyla heyecanını takipçileriyle paylaştı.

Karnı burnunda pozuyla paylaştı! Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan bebeğinin cinsiyetini açıkladı

Serdar Ortaç'la 2014-2019 yılları arasında evli kalan Chloe Loughnan, özel hayatındaki yeni gelişmeyle gündeme geldi.

Karnı burnunda pozuyla paylaştı! Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan bebeğinin cinsiyetini açıkladı

İrlandalı model, Fergus Hennessy ile 2023 yılında aldığı evlilik teklifiyle mutluluğunu duyurmuştu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Karnı burnunda pozuyla paylaştı! Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan bebeğinin cinsiyetini açıkladı

Karnının iyice belirginleştiği yeni fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunan 32 yaşındaki ünlü model, paylaşımına düştüğü notla müjdeli haberi verdi.

Karnı burnunda pozuyla paylaştı! Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan bebeğinin cinsiyetini açıkladı

İŞTE BEBEĞİNİN CİNSİYETİ

Bebeğinin cinsiyetini ilk kez ilan eden Loughnan, açıklamasında bu ifadelerini kullandı:

Karnı burnunda pozuyla paylaştı! Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan bebeğinin cinsiyetini açıkladı

"Bizim minik prens geliyor"

Karnı burnunda pozuyla paylaştı! Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan bebeğinin cinsiyetini açıkladı

Chloe Loughnan böylece erkek bebek beklediğini duyurdu.

Karnı burnunda pozuyla paylaştı! Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan bebeğinin cinsiyetini açıkladı

Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğraflara takipçilerinden tebrik mesajları yağdı.

Karnı burnunda pozuyla paylaştı! Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan bebeğinin cinsiyetini açıkladı

Loughnan anne olmaya hazırlandığını açıklamıştı. Sosyal medya hesabından hamilelik sürecinden kareler paylaşan ünlü model, büyüyen karnını gösterdiği pozlarına "Şimdiye kadarki en sevdiğim bölüm" notunu düşmüştü. Böylece takipçilerine bebek beklediğini müjdeli bir paylaşımla duyurmuştu.

Karnı burnunda pozuyla paylaştı! Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan bebeğinin cinsiyetini açıkladı

"BU ANI UZUN ZAMANDIR BEKLİYORDUM"

Bebek müjdesinin ardından gelen destek mesajlarına sosyal medya hesabından yanıt veren Chloe Loughnan, takipçilerine teşekkür ederek duygularını şu sözlerle dile getirmişti:

"Güzel mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Sevginiz, desteğiniz ve iyi dilekleriniz benim için çok şey ifade ediyor. Bugün sahip olduğum hayatı kurmak için çok çalıştım ve bu anı uzun zamandır bekliyordum. Bu yeni döneme sevgi, huzur ve minnettarlıkla girmekten dolayı kendimi çok şanslı hissediyorum. Anneliğe adım atmak için çok heyecanlıyım."

Karnı burnunda pozuyla paylaştı! Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan bebeğinin cinsiyetini açıkladı

Öte yandan ünlü modelin hamilelik açıklaması, akıllara eski eşi Serdar Ortaç'ın evlilikleri sırasında çocuk sahibi olma konusunda yaptığı açıklamaları da getirmişti. Ortaç, geçmişte verdiği röportajlarda baba olma isteğini ve çocuk özlemini çeşitli kez ifade etmişti.

Karnı burnunda pozuyla paylaştı! Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan bebeğinin cinsiyetini açıkladı

BEBEK BEKLEYEN BİR DİĞER ÜNLÜ GÖKÇE BAHADIR

"Hayat Bilgisi", "Yaprak Dökümü", "Ufak Tefek Cinayetler", "Evlilik Hakkında Her Şey", "Kulüp" ve "Ömer" gibi projelerdeki başarısıyla dikkat çeken ünlü oyuncu Gökçe Bahadır'dan müjdeli haber gelmişti.

Karnı burnunda pozuyla paylaştı! Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan bebeğinin cinsiyetini açıkladı

ANNE OLUYOR

Birçok başarılı yapımda rol alan Bahadır'ın anne olacağı öğrenilmişti. Söylentiler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, hayranları da büyük heyecan yaşamıştı.

Karnı burnunda pozuyla paylaştı! Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan bebeğinin cinsiyetini açıkladı

BEBEKLERİNİN CİNSİYETİ BELLİ OLDU

2022 yılında evlenen Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy çiftinin, bebeklerinin cinsiyeti belli oldu. 3,5 aylık hamile olan Bahadır'ın, kız çocuğu beklediği ortaya çıktı. Hamileliğini gözlerden uzak yaşayan ve nazar değmesinden korkan oyuncunun, bebeği için şimdiden alışveriş yapmaya başladığı öğrenildi.

Karnı burnunda pozuyla paylaştı! Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan bebeğinin cinsiyetini açıkladı

İşte sizler için derlediğimiz diğer evli ünlü çiftler…

AYLİN KONTENTE-ALPER KUL

Karnı burnunda pozuyla paylaştı! Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan bebeğinin cinsiyetini açıkladı

BEGÜM KÜTÜK- ERDİL YAŞAROĞLU

Karnı burnunda pozuyla paylaştı! Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan bebeğinin cinsiyetini açıkladı

NURİ ALÇO - BURCU ALÇO

Karnı burnunda pozuyla paylaştı! Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan bebeğinin cinsiyetini açıkladı

ŞEVKET ALTUĞ- JALE ALTUĞ

Karnı burnunda pozuyla paylaştı! Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan bebeğinin cinsiyetini açıkladı

ERDAL ÖZYAĞCILAR-GÜZİN ÖZYAĞCILAR

Karnı burnunda pozuyla paylaştı! Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan bebeğinin cinsiyetini açıkladı
FEDON KALYONCU VE EŞİ
Karnı burnunda pozuyla paylaştı! Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan bebeğinin cinsiyetini açıkladı

IŞIL REÇBER- RÜŞTÜ REÇBER

Karnı burnunda pozuyla paylaştı! Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan bebeğinin cinsiyetini açıkladı

TAMER LEVENT- SENAN LEVENT

Karnı burnunda pozuyla paylaştı! Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan bebeğinin cinsiyetini açıkladı

HÜLYA KOÇYİĞİT- SELİM SOYDAN

Karnı burnunda pozuyla paylaştı! Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan bebeğinin cinsiyetini açıkladı

KENAN İMİRZALIOĞLU-SİNEM KOBAL

Karnı burnunda pozuyla paylaştı! Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan bebeğinin cinsiyetini açıkladı

DERYA BEDAVACI- MURAT BEDAVACI