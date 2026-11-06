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Karnı burnunda pozuyla paylaştı! Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan bebeğinin cinsiyetini açıkladı
Karnı burnunda pozuyla paylaştı! Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan bebeğinin cinsiyetini açıkladı
Şarkıcı Serdar Ortaç ile yaptığı evlilikle tanınan İrlandalı model Chloe Loughnan, anne olmak için gün sayıyor. Geçtiğimiz aylarda hamile olduğunu duyuran ünlü model, bebeğinin cinsiyetini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu.
Giriş Tarihi: 06.11.2026 08:54
Güncelleme Tarihi: 06.11.2026 09:02