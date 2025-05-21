Trend Galeri Trend Magazin Karnı büyüyor, mutluluk katlanıyor! İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar’dan yürekleri ısıtan “bebek pozu” sosyal medyayı salladı

Karnı büyüyor, mutluluk katlanıyor! İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar’dan yürekleri ısıtan “bebek pozu” sosyal medyayı salladı

İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar'dan çok konuşulacak paylaşım! Güzel oyuncunun belirginleşen karnını tutan Ural Kaspar'ın esprili "Gaffurum" yorumu sosyal medyada gündem oldu. Peki, bu tatlı karede neler gizli? İşte o anlar…

Giriş Tarihi: 21.05.2025 08:46 Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 08:47
Karnı büyüyor, mutluluk katlanıyor! İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar’dan yürekleri ısıtan bebek pozu sosyal medyayı salladı

Son dönemin sevilen oyuncularından İrem Helvacıoğlu, özel hayatıyla magazin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. "Güneşin Kızları", "Seni Çok Bekledim" ve "Sen Anlat Karadeniz" gibi başarılı yapımlarla tanınan Helvacıoğlu, 28 Ekim'de uzun zamandır birlikte olduğu Ural Kaspar ile evlendi.

Karnı büyüyor, mutluluk katlanıyor! İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar’dan yürekleri ısıtan bebek pozu sosyal medyayı salladı

Çiftin mutluluğu kısa sürede sosyal medyaya da yansıdı ancak evlilik sonrası birbirlerini takipten çıkmaları "Ayrılık mı var?" sorusunu gündeme getirmişti.

Karnı büyüyor, mutluluk katlanıyor! İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar’dan yürekleri ısıtan bebek pozu sosyal medyayı salladı

Ancak bu endişeler, güzel oyuncunun hamile olduğunu duyurmasıyla son buldu. İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz günlerde bebeklerinin cinsiyetini açıklayarak kız çocuk beklediklerini hayranlarıyla paylaştı. Son paylaşımlarında ise oyuncunun karnı belirginleşmeye başladı.

Karnı büyüyor, mutluluk katlanıyor! İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar’dan yürekleri ısıtan bebek pozu sosyal medyayı salladı

Eşinin Instagram hesabından yayınladığı karede, Ural Kaspar, hamile eşinin karnını sevgiyle tutarken pijaması nedeniyle "Gaffurum" diye takıldı. İrem Helvacıoğlu ise bu tatlı şakaya "Utanmıyorsun!" diye karşılık verdi. Bu samimi ve neşeli paylaşım, çiftin mutluluklarının devam ettiğini gözler önüne serdi.

Karnı büyüyor, mutluluk katlanıyor! İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar’dan yürekleri ısıtan bebek pozu sosyal medyayı salladı

Hayranları, minik kızlarına kavuşacakları günü sabırsızlıkla bekliyor.