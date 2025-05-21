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Karnı büyüyor, mutluluk katlanıyor! İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar’dan yürekleri ısıtan “bebek pozu” sosyal medyayı salladı
Karnı büyüyor, mutluluk katlanıyor! İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar’dan yürekleri ısıtan “bebek pozu” sosyal medyayı salladı
İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar'dan çok konuşulacak paylaşım! Güzel oyuncunun belirginleşen karnını tutan Ural Kaspar'ın esprili "Gaffurum" yorumu sosyal medyada gündem oldu. Peki, bu tatlı karede neler gizli? İşte o anlar…
Giriş Tarihi: 21.05.2025 08:46
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 08:47