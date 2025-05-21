Karnı büyüyor, mutluluk katlanıyor! İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar’dan yürekleri ısıtan “bebek pozu” sosyal medyayı salladı

Son dönemin sevilen oyuncularından İrem Helvacıoğlu, özel hayatıyla magazin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. "Güneşin Kızları", "Seni Çok Bekledim" ve "Sen Anlat Karadeniz" gibi başarılı yapımlarla tanınan Helvacıoğlu, 28 Ekim'de uzun zamandır birlikte olduğu Ural Kaspar ile evlendi.