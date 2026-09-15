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Karnı gittikçe belirginleşiyor! Chloe Loughnan'dan eğlenceli hamilelik pozları: 'Büyük bir öğle yemeği mi yoksa...'
Karnı gittikçe belirginleşiyor! Chloe Loughnan'dan eğlenceli hamilelik pozları: "Büyük bir öğle yemeği mi yoksa..."
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, hamileliğinin yedinci ayında dikkat çeken yeni pozlar verdi. Büyüyen karnını mizahi bir dille yorumlayan anne adayının paylaşımı sosyal medyada beğeni topladı.
Giriş Tarihi: 15.09.2026 12:14
Güncelleme Tarihi: 15.09.2026 12:19