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Karnı gittikçe belirginleşiyor! Chloe Loughnan'dan eğlenceli hamilelik pozları: "Büyük bir öğle yemeği mi yoksa..."

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, hamileliğinin yedinci ayında dikkat çeken yeni pozlar verdi. Büyüyen karnını mizahi bir dille yorumlayan anne adayının paylaşımı sosyal medyada beğeni topladı.

Giriş Tarihi: 15.09.2026 12:14 Güncelleme Tarihi: 15.09.2026 12:19
Karnı gittikçe belirginleşiyor! Chloe Loughnan’dan eğlenceli hamilelik pozları: Büyük bir öğle yemeği mi yoksa...

Serdar Ortaç'la 2014-2019 yılları arasında evli kalan Chloe Loughnan, özel hayatındaki gelişmeyle gündeme gelmişti.

Karnı gittikçe belirginleşiyor! Chloe Loughnan’dan eğlenceli hamilelik pozları: Büyük bir öğle yemeği mi yoksa...

İrlandalı model, bir süredir birlikte olduğu mimar Fergus Hennessy ile 2023 yılında aldığı evlilik teklifiyle mutluluğunu duyurmuştu.

Karnı gittikçe belirginleşiyor! Chloe Loughnan’dan eğlenceli hamilelik pozları: Büyük bir öğle yemeği mi yoksa...

Loughnan bu kez anne olmaya hazırlandığını açıkladı. Sosyal medya hesabından hamilelik sürecinden kareler paylaşan ünlü model, büyüyen karnını gösterdiği pozlarına "Şimdiye kadarki en sevdiğim bölüm" notunu düştü. Böylece takipçilerine bebek beklediğini müjdesini vermişti.

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Karnı gittikçe belirginleşiyor! Chloe Loughnan’dan eğlenceli hamilelik pozları: Büyük bir öğle yemeği mi yoksa...

Ünlü modelin hamilelik açıklaması, akıllara eski eşi Serdar Ortaç'ın evlilikleri sırasında çocuk sahibi olma konusunda yaptığı açıklamaları da getirdi. Ortaç, geçmişte verdiği röportajlarda baba olma isteğini ve çocuk özlemini çeşitli kez dile getirmişti.

Karnı gittikçe belirginleşiyor! Chloe Loughnan’dan eğlenceli hamilelik pozları: Büyük bir öğle yemeği mi yoksa...

EĞLENCELİ HAMİLELİK POZLARI

Son olarak 7 aylık hamile olan Chloe Loughnan, sosyal medya hesabında eğlenceli bir paylaşıma imza attı.

Karnı gittikçe belirginleşiyor! Chloe Loughnan’dan eğlenceli hamilelik pozları: Büyük bir öğle yemeği mi yoksa...

Yeşil elbisesiyle verdi yeni hamilelik pozlarını yayımlayan Loughnan, büyüyen karnını esprili bir dille yorumlayarak "Büyük bir öğle yemeği mi yoksa 7 aylık bebek mi?" notunu ekledi. Ünlü ismin bu paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Karnı gittikçe belirginleşiyor! Chloe Loughnan’dan eğlenceli hamilelik pozları: Büyük bir öğle yemeği mi yoksa...

BEBEK BEKLEYEN BİR DİĞER ÜNLÜ GÖKÇE BAHADIR

"Hayat Bilgisi", "Yaprak Dökümü", "Ufak Tefek Cinayetler", "Evlilik Hakkında Her Şey", "Kulüp" ve "Ömer" gibi projelerdeki başarısıyla dikkat çeken ünlü oyuncu Gökçe Bahadır'dan müjdeli haber gelmişti.

Karnı gittikçe belirginleşiyor! Chloe Loughnan’dan eğlenceli hamilelik pozları: Büyük bir öğle yemeği mi yoksa...

ANNE OLUYOR

Birçok başarılı yapımda rol alan Bahadır'ın anne olacağı öğrenilmişti. Söylentiler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, hayranları da büyük heyecan yaşamıştı.

Karnı gittikçe belirginleşiyor! Chloe Loughnan’dan eğlenceli hamilelik pozları: Büyük bir öğle yemeği mi yoksa...

BEBEKLERİNİN CİNSİYETİ BELLİ OLDU

2022 yılında evlenen Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy çiftinin, bebeklerinin cinsiyeti belli oldu. 3,5 aylık hamile olan Bahadır'ın, kız çocuğu beklediği ortaya çıktı. Hamileliğini gözlerden uzak yaşayan ve nazar değmesinden korkan oyuncunun, bebeği için şimdiden alışveriş yapmaya başladığı öğrenildi.

Karnı gittikçe belirginleşiyor! Chloe Loughnan’dan eğlenceli hamilelik pozları: Büyük bir öğle yemeği mi yoksa...

İşte sizler için derlediğimiz diğer evli ünlü çiftler…

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Karnı gittikçe belirginleşiyor! Chloe Loughnan’dan eğlenceli hamilelik pozları: Büyük bir öğle yemeği mi yoksa...

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Karnı gittikçe belirginleşiyor! Chloe Loughnan’dan eğlenceli hamilelik pozları: Büyük bir öğle yemeği mi yoksa...

NURİ ALÇO - BURCU ALÇO

Karnı gittikçe belirginleşiyor! Chloe Loughnan’dan eğlenceli hamilelik pozları: Büyük bir öğle yemeği mi yoksa...

ŞEVKET ALTUĞ- JALE ALTUĞ

Karnı gittikçe belirginleşiyor! Chloe Loughnan’dan eğlenceli hamilelik pozları: Büyük bir öğle yemeği mi yoksa...

ERDAL ÖZYAĞCILAR-GÜZİN ÖZYAĞCILAR

Karnı gittikçe belirginleşiyor! Chloe Loughnan’dan eğlenceli hamilelik pozları: Büyük bir öğle yemeği mi yoksa...
FEDON KALYONCU VE EŞİ
Karnı gittikçe belirginleşiyor! Chloe Loughnan’dan eğlenceli hamilelik pozları: Büyük bir öğle yemeği mi yoksa...

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Karnı gittikçe belirginleşiyor! Chloe Loughnan’dan eğlenceli hamilelik pozları: Büyük bir öğle yemeği mi yoksa...

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Karnı gittikçe belirginleşiyor! Chloe Loughnan’dan eğlenceli hamilelik pozları: Büyük bir öğle yemeği mi yoksa...

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Karnı gittikçe belirginleşiyor! Chloe Loughnan’dan eğlenceli hamilelik pozları: Büyük bir öğle yemeği mi yoksa...

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Karnı gittikçe belirginleşiyor! Chloe Loughnan’dan eğlenceli hamilelik pozları: Büyük bir öğle yemeği mi yoksa...

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Karnı gittikçe belirginleşiyor! Chloe Loughnan’dan eğlenceli hamilelik pozları: Büyük bir öğle yemeği mi yoksa...

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