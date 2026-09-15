Karnı gittikçe belirginleşiyor! Chloe Loughnan'dan eğlenceli hamilelik pozları: "Büyük bir öğle yemeği mi yoksa..."

Yeşil elbisesiyle verdi yeni hamilelik pozlarını yayımlayan Loughnan, büyüyen karnını esprili bir dille yorumlayarak "Büyük bir öğle yemeği mi yoksa 7 aylık bebek mi?" notunu ekledi. Ünlü ismin bu paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.