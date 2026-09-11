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Katil İsrail'e çifte darbe! John Malkovich etkinlikten çekildi: 'Masumları öldürenlerle dayanışma içinde olamam'
Katil İsrail'e çifte darbe! John Malkovich etkinlikten çekildi: "Masumları öldürenlerle dayanışma içinde olamam"
Oyuncu John Malkovich, Tel Aviv'de yapacağı gösteriyi, bültende kendisine danışılmadan "İsrailli izleyiciyle güçlü bir dayanışma hissediyorum" sözlerine yer vermesi nedeniyle iptal etti. Malkovich "Masumları öldürülenlerle dayanışma içinde olamam" açıklaması yaptı
Giriş Tarihi: 11.09.2026 07:02
Güncelleme Tarihi: 11.09.2026 07:03