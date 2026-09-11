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Katil İsrail'e çifte darbe! John Malkovich etkinlikten çekildi: "Masumları öldürenlerle dayanışma içinde olamam"

Oyuncu John Malkovich, Tel Aviv'de yapacağı gösteriyi, bültende kendisine danışılmadan "İsrailli izleyiciyle güçlü bir dayanışma hissediyorum" sözlerine yer vermesi nedeniyle iptal etti. Malkovich "Masumları öldürülenlerle dayanışma içinde olamam" açıklaması yaptı

Giriş Tarihi: 11.09.2026 07:02 Güncelleme Tarihi: 11.09.2026 07:03
Katil İsrail’e çifte darbe! John Malkovich etkinlikten çekildi: Masumları öldürenlerle dayanışma içinde olamam
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Emmy Ödüllü oyuncu John Malkovich, İsrail'de gelecek yıl yapılması planlanan gösterisini iptal etti.

Katil İsrail’e çifte darbe! John Malkovich etkinlikten çekildi: Masumları öldürenlerle dayanışma içinde olamam

Tel Aviv'de 'The Music Critic' isimli yeni performansını sergilemeye hazırlanan ünlü oyuncu, oyun hakkında hazırlanan ve yayınlanan tanıtım metninde yer alan ifadeler nedeniyle gösteriyi iptal etti.

Katil İsrail’e çifte darbe! John Malkovich etkinlikten çekildi: Masumları öldürenlerle dayanışma içinde olamam

Kriz İsrailli organizatör tarafından yayımlanan ve Malkovich'in söylemediği ifadelerin doğrudan alıntı olarak kullanıldığı basın bülteninin ardından geldi.

Katil İsrail’e çifte darbe! John Malkovich etkinlikten çekildi: Masumları öldürenlerle dayanışma içinde olamam

SÖZLER BANA AİT DEĞİL
5 Eylül'de yayımlanan açıklamada Malkovich'e, İsrail'e dönmekten büyük mutluluk duyduğu ve İsrailli izleyiciyle 'güçlü bir dayanışma' hissettiği yönünde ifadeler atfedildi.

Katil İsrail’e çifte darbe! John Malkovich etkinlikten çekildi: Masumları öldürenlerle dayanışma içinde olamam

Oyuncu bültende yer alan sözlerin kendisine ait olmadığını, bültenden de haber basına yansıdıktan sonra haberdar olduğunu belirtti.

Katil İsrail’e çifte darbe! John Malkovich etkinlikten çekildi: Masumları öldürenlerle dayanışma içinde olamam

Malkovich, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları belirtti: "Bunları söylemedim, onaylamadım. Herhangi bir ülkede sahneye çıkmam o ülkenin politikalarını, uygulamalarını desteklediğim anlamına gelmez."

Katil İsrail’e çifte darbe! John Malkovich etkinlikten çekildi: Masumları öldürenlerle dayanışma içinde olamam

"Herhangi bir davayla 'dayanışma' anlamına da gelmez. Masumların öldürülmesi ile dayanışma içinde olamam."

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör