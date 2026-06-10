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Katre Turan'dan kalpleri eriten paylaşım! Minik Ayşe Elisa'nın dedesiyle o halleri çok beğenildi...
Katre Turan'dan kalpleri eriten paylaşım! Minik Ayşe Elisa'nın dedesiyle o halleri çok beğenildi...
Galatasaray'ın eski oyuncusu Arda Turan'ın kardeşi Okan Turan ile 2022 yılında dünyaevine giren Katre Turan, sosyal medya paylaşımlarına tam gaz devam ediyor. Son olarak minik kızı Ayşe Elisa'nın dedesiyle sabah yürüyüşü yaptığı anları paylaşan Turan'ın paylaşımı çok beğenildi.
Giriş Tarihi: 10.06.2026 14:19
Güncelleme Tarihi: 10.06.2026 14:21