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Katre Turan'ın kızı Ayşe Elisa ve sevimli dostunun o halleri tebessüm ettirdi! "Komik bir ilişkileri var"

Sosyal medyada paylaştığı içeriklerle dikkat çeken Katre Turan, bu kez ev halini yansıtan samimi anlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Bebekleriyle sevimli dostlarının bir araya geldiği neşeli kareler, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Giriş Tarihi: 17.10.2026 15:53 Güncelleme Tarihi: 17.10.2026 15:59