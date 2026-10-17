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Katre Turan'ın kızı Ayşe Elisa ve sevimli dostunun o halleri tebessüm ettirdi! "Komik bir ilişkileri var"

Sosyal medyada paylaştığı içeriklerle dikkat çeken Katre Turan, bu kez ev halini yansıtan samimi anlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Bebekleriyle sevimli dostlarının bir araya geldiği neşeli kareler, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

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MERVE AYKAŞ
Giriş Tarihi: 17.10.2026 15:53 Güncelleme Tarihi: 17.10.2026 15:59
Katre Turan’ın kızı Ayşe Elisa ve sevimli dostunun o halleri tebessüm ettirdi! Komik bir ilişkileri var

Eski milli futbolcu Arda Turan'ın kardeşi Okan Turan ile eşi Katre Turan, 2022 yılında düzenlenen nikah töreniyle dünyaevine girmişti.

Katre Turan’ın kızı Ayşe Elisa ve sevimli dostunun o halleri tebessüm ettirdi! Komik bir ilişkileri var

Mutlu evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, geçtiğimiz aylarda sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımla ilk bebeklerini beklediklerini duyurmuştu. Hamilelik haberini sevenleriyle paylaşan Katre Turan'ın bu paylaşımı kısa sürede büyük ilgi görmüştü.

Katre Turan’ın kızı Ayşe Elisa ve sevimli dostunun o halleri tebessüm ettirdi! Komik bir ilişkileri var

İlk kez anne ve baba olmanın heyecanını yaşayan Okan ve Katre Turan çifti, 2 Ocak'ta minik kızları Ayşe Elisa'yı kucaklarına almıştı.

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Katre Turan’ın kızı Ayşe Elisa ve sevimli dostunun o halleri tebessüm ettirdi! Komik bir ilişkileri var

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Katre Turan, bu kez evindeki en eğlenceli ve iç ısıtan anları takipçileriyle paylaştı

Katre Turan’ın kızı Ayşe Elisa ve sevimli dostunun o halleri tebessüm ettirdi! Komik bir ilişkileri var

"KOMİK BİR İLİŞKİLERİ VAR"

Kucağında bebeği ve sevimli dostuyla poz veren Turan, ikilinin birbiriyle olan hallerini "Komik bir ilişkileri var" ifadesiyle dile getirdi. Bebeğinin yüzünü kalp emojisiyle kapatarak paylaşım yapan ünlü isim, minik bebeğinin sevimli dostuna doğru merakla uzandığı o tatlı anlarla takipçilerine tebessüm ettirdi.

Katre Turan’ın kızı Ayşe Elisa ve sevimli dostunun o halleri tebessüm ettirdi! Komik bir ilişkileri var

İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları!

ENGİNCAN URAL VE MERVE KAYA'NIN KIZLARI LİNA

Katre Turan’ın kızı Ayşe Elisa ve sevimli dostunun o halleri tebessüm ettirdi! Komik bir ilişkileri var

SİBEL CAN VE HAKAN URAL'IN KIZLARI MELİSA URAL

Katre Turan’ın kızı Ayşe Elisa ve sevimli dostunun o halleri tebessüm ettirdi! Komik bir ilişkileri var

MERYEM UZERLİ VE KIZLARI LARA JEMINE VE LILY KOI

Katre Turan’ın kızı Ayşe Elisa ve sevimli dostunun o halleri tebessüm ettirdi! Komik bir ilişkileri var

VAHİDE PERÇİM VE ALTAN GÖRDÜM KIZLARI ALİZE GÖRDÜM

Katre Turan’ın kızı Ayşe Elisa ve sevimli dostunun o halleri tebessüm ettirdi! Komik bir ilişkileri var

BENNU YILDIRIMLAR VE BÜLENT EMİN YARAR KIZI ADA YARAR

Katre Turan’ın kızı Ayşe Elisa ve sevimli dostunun o halleri tebessüm ettirdi! Komik bir ilişkileri var

ZERRİN TEKİNDOR İLE ÇETİN TEKİNDOR'UN OĞLU HİRA

Katre Turan’ın kızı Ayşe Elisa ve sevimli dostunun o halleri tebessüm ettirdi! Komik bir ilişkileri var

HALUK BİLGİNER İLE AŞKIN NUR YENGİ'NİN KIZLARI NAZLI

Katre Turan’ın kızı Ayşe Elisa ve sevimli dostunun o halleri tebessüm ettirdi! Komik bir ilişkileri var

EMİNE ÜN VE EMRE KINAY'IN KIZLARI DURU

Katre Turan’ın kızı Ayşe Elisa ve sevimli dostunun o halleri tebessüm ettirdi! Komik bir ilişkileri var

CANSEL ELÇİN VE TUĞÇE BAYAT'IN MİNİK OĞLU

Katre Turan’ın kızı Ayşe Elisa ve sevimli dostunun o halleri tebessüm ettirdi! Komik bir ilişkileri var

FAHRİYE EVCEN VE BURAK ÖZÇİVİT'İN ÇOCUKLARI KARAN VE KEREM

Katre Turan’ın kızı Ayşe Elisa ve sevimli dostunun o halleri tebessüm ettirdi! Komik bir ilişkileri var

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ VE BURAK YAMANTÜRK'ÜN KIZI MERCAN

Katre Turan’ın kızı Ayşe Elisa ve sevimli dostunun o halleri tebessüm ettirdi! Komik bir ilişkileri var

ÖZGE ÖZBERK VE OĞLU LEO

Katre Turan’ın kızı Ayşe Elisa ve sevimli dostunun o halleri tebessüm ettirdi! Komik bir ilişkileri var

SEDA SAYAN VE OĞLU OĞULCAN

Katre Turan’ın kızı Ayşe Elisa ve sevimli dostunun o halleri tebessüm ettirdi! Komik bir ilişkileri var

NEFİSE KARATAY VE YUSUF DAY'IN KIZI MAYA

Katre Turan’ın kızı Ayşe Elisa ve sevimli dostunun o halleri tebessüm ettirdi! Komik bir ilişkileri var

ÇAĞLA ŞIKEL İLE EMRE ALTUĞ'UN ÇOCUKLARI KUZEY VE UZAY

Katre Turan’ın kızı Ayşe Elisa ve sevimli dostunun o halleri tebessüm ettirdi! Komik bir ilişkileri var

SUAT SUNGUR İLE EŞİ AHU SUNGUR ÇİFTİNİN OĞULLARI EGE YÜCEL SUNGUR

Katre Turan’ın kızı Ayşe Elisa ve sevimli dostunun o halleri tebessüm ettirdi! Komik bir ilişkileri var

BERDAN MARDİNİ'NİN ÇOCUKLARI MİRAN VE EZMİRA

Katre Turan’ın kızı Ayşe Elisa ve sevimli dostunun o halleri tebessüm ettirdi! Komik bir ilişkileri var

SONGÜL KARLI

Katre Turan’ın kızı Ayşe Elisa ve sevimli dostunun o halleri tebessüm ettirdi! Komik bir ilişkileri var

SONGÜL KARLI- OĞLU EFE FURKAN GÜMÜŞ

Katre Turan’ın kızı Ayşe Elisa ve sevimli dostunun o halleri tebessüm ettirdi! Komik bir ilişkileri var

MAHMUT TUNCER