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Kayınpederi için servet döktü: Kobra Murat bayram ziyaretine gelen "paşa damadını" öve öve bitiremedi!

Kurban Bayramı'nda ailesiyle bir araya gelen Kobra Murat, sosyal medyayı sallayan lüks bayramlaşmanın perdelerini araladı. 18 yaşındaki üniversiteli kızı ve 4 katlı konağın 20 yaşındaki veliahtı olan damadı Emirhan Aktaş ile eğlenceli anlarını paylaşan ünlü sanatçı, elini öpmeye gelen damadının getirdiği sıra dışı bayram hediyelerini tek tek sıralayarak takipçilerini şaşkına çevirdi.

Giriş Tarihi: 03.06.2026 09:34 Güncelleme Tarihi: 03.06.2026 10:12
Kayınpederi için servet döktü: Kobra Murat bayram ziyaretine gelen paşa damadını öve öve bitiremedi!

Roman müziğin enerjik ve renkli ismi Kobra Murat, sosyal medyada yaptığı eğlenceli paylaşımlarla adeta gündemi sallamaya devam ediyor.

Kayınpederi için servet döktü: Kobra Murat bayram ziyaretine gelen paşa damadını öve öve bitiremedi!

Kendine has üslubu, esprili açıklamaları ve sahne performanslarıyla hayranlarının ilgisini hiç kaybetmeyen ünlü şarkıcı, her fırsatta pozitif enerjisiyle dikkat çekiyor.

Kayınpederi için servet döktü: Kobra Murat bayram ziyaretine gelen paşa damadını öve öve bitiremedi!

Her paylaşımıyla dijital dünyada adından söz ettiren ünlü sanatçı, bu kez aile içi bayramlaşma geleneğini takipçileriyle paylaşarak tüm dikkatleri üzerine çekti. Kızı, damadı ve yakın çevresiyle bir araya gelen ünlü isim, özellikle damadının getirdiği bayram hediyelerini sıralarken kullandığı ifadelerle sosyal medyanın gündemine oturdu.

Kayınpederi için servet döktü: Kobra Murat bayram ziyaretine gelen paşa damadını öve öve bitiremedi!

"ELİ KARALI, CEBİ PARALI PAŞA DAMADIM"

Bayramlaşma anlarına dair görüntüleri kişisel sosyal medya hesabından yayınlayan Kobra Murat, damadı Emirhan Aktaş'a yönelik övgü dolu sözleriyle adeta şov yaptı. Elini öpmeye gelen damadının getirdiği şaşaalı hediyeleri tek tek listeleyen ünlü şarkıcı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Gözümün nuru evlatlarıma bayram eğlencesi yaptık. Paşa damadım altın setlerle, bayramlık 20 tane kıyafetlerle, kurbanlık 100 kilo koç getirip pastası, baklavası, çikolatasını alıp elimi öptü."

Kayınpederi için servet döktü: Kobra Murat bayram ziyaretine gelen "Paşa damadını" öve öve bitiremedi | Video

Kayınpederi için servet döktü: Kobra Murat bayram ziyaretine gelen paşa damadını öve öve bitiremedi!

Övgülerinin dozunu artıran Kobra Murat, "Paşa 20 yaşında, aklı başında, evli, yerli, 4 katlı Emirhan Konağı'nın veliahtı, eli karalı, cebi paralı paşa damadım" diyerek damadını yere göğe sığdıramadı.

Kayınpederi için servet döktü: Kobra Murat bayram ziyaretine gelen paşa damadını öve öve bitiremedi!

KIZINA 9 GÜN 9 GECE DÜĞÜN SÖZÜ

Paylaşımında yalnızca damadına değil, kızına da yer veren Kobra Murat, genç çiftin geleceğine dair planlarını da şimdiden ilan etti. Kızının tahsilli bir evlat olduğunu vurgulayan ünlü sanatçı, "Prenses kızım 18 yaşında, üniversiteli, tahsilli evladım sözlüsüyle bayram eğlencesi yaşamış. 2 sene sonra düğününde de 9 gün 9 gece eğlenin inşallah" diyerek iki yıl sonrası için şimdiden görkemli bir düğün organize edeceğinin sinyallerini verdi.

Kayınpederi için servet döktü: Kobra Murat bayram ziyaretine gelen paşa damadını öve öve bitiremedi!

Haberin devamında ailesi için iyi dileklerde bulunmayı da ihmal etmeyen ünlü isim, "Tatlı ballı olun babam, altınlı boncuklu olun babam. Yüce Allah'ım geçim, huzur, ağız tadı versin inşallah" sözleriyle duasını tamamladı. Kobra Murat'ın orijinal yazım dilini koruyarak büyük harflerle düştüğü uzun sevgi ve bağlılık notu, kısa süre içerisinde binlerce beğeni toplarken hayranları tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

Kayınpederi için servet döktü: Kobra Murat bayram ziyaretine gelen paşa damadını öve öve bitiremedi!

1995 yılında büyük bir aşkla hayatını Emine Divandiler ile birleştiren Kobra Murat, evliliğiyle de magazin dünyasında sık sık konuşuluyor.

Kayınpederi için servet döktü: Kobra Murat bayram ziyaretine gelen paşa damadını öve öve bitiremedi!

"BAŞIMIZIN TACI, GÖNLÜMÜZÜN İLACI..."

Son olarak ünlü şarkıcının eşinin doğum gününde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım adeta bir aşk ilanı niteliğindeydi. Kobra Murat, Emine Divandiler için methiyeler dizerek şu ifadeleri kullandı: "Emine'm, Emine'm güzel Emine'm, doğum günün kutlu, mutlu olsun. Hayallerin gerçek olsun; sağlıklı, huzurlu, mutlu, şanslı, kısmetli, uzun ömürlü bir hayatın olsun inşallah. Amin, amin, amin. Hanımefendi, karım, asil, kibar, nazik; kalbinde hazine yatmış, başımızın tacı, gönlümüzün ilacı, evimizin, ailemizin, sülalemizin sultanı, kraliçemiz; abdestli, Kur'an'lı, kitaplı, dinli, imanlı, namazlı, niyazlı; on parmağında on marifet; evimize bolluk, bereket, sağlık, huzur, mutluluk getiren, bereketlim, kısmetlim, uğurum, tılsımım, namusum, çorba kokum, bimlom, kraliçem, sultanım, kasam, masam, yuvam; ilk aşkım, nefesim, gonca gülüm, sevgilim. Emine'm, doğum günün kutlu olsun aşkım!"

Kayınpederi için servet döktü: Kobra Murat bayram ziyaretine gelen paşa damadını öve öve bitiremedi!

Eşine olan aşkını gözler önüne seren Kobra Murat, kısa sürede magazin gündeminde yer alırken, takipçilerinin de beğeni yağmuruna tutuldu.

Kayınpederi için servet döktü: Kobra Murat bayram ziyaretine gelen paşa damadını öve öve bitiremedi!

DOĞUŞ DA EŞİNİN DOĞUM GÜNÜNDE AŞKA GELMİŞTİ!

90'lı yıllarda girdiği müzik sektörüne hız kesmeden devam eden şarkıcı Doğuş ve Azeri sunucu Hoşkedem Hidayetkızı görkemli bir törenle 2014 yılında nikah masasına oturmuştu.

Kayınpederi için servet döktü: Kobra Murat bayram ziyaretine gelen paşa damadını öve öve bitiremedi!

Büyük bir aşkla düyaevine giren çiftin 2016 yılında Arda ve Arın adında ikiz çocukları dünyaya geldi.

Kayınpederi için servet döktü: Kobra Murat bayram ziyaretine gelen paşa damadını öve öve bitiremedi!

Mutlu evlilikleriyle adlarından söz ettiren çiftten Doğuş, son olarak biricik eşinin yeni yaşını kutladı.

Kayınpederi için servet döktü: Kobra Murat bayram ziyaretine gelen paşa damadını öve öve bitiremedi!

Oldukça romantik bir paylaşıma imza atan ünlü şarkıcı, eşiyle birlikte çekildiği kareyi sosyal medya hesabından paylaştı. Doğuş, paylaşımına "Birlikte güldüğümüz, ağladığımız, büyüdüğümüz tüm yıllar için teşekkür ederim. Yeni yaşın sana mutluluk, bize daha çok anı getirsin. İyi ki doğdun eşim, iyi ki varsın"notunu düşerek duygularını dile getirdi. Paylaşım, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Kayınpederi için servet döktü: Kobra Murat bayram ziyaretine gelen paşa damadını öve öve bitiremedi!

ROMANTİK BİR PAYLAŞIMLA ADINDAN SÖZ ETTİREN DİĞER İSİM ORHAN GENCEBAY OLMUŞTU...

Arabesk müziğin unutulmaz isimlerinden biri olan ve eserleriyle milyonların gönlünde taht kuran Orhan Gencebay, başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

Kayınpederi için servet döktü: Kobra Murat bayram ziyaretine gelen paşa damadını öve öve bitiremedi!

1978 yılında Sevim Emre ile dünyaevine giren ve o günden bugüne elleri hiç ayrılmayan çift, birbirlerine olan aşklarıyla adeta herkesi kıskandırıyor.

Kayınpederi için servet döktü: Kobra Murat bayram ziyaretine gelen paşa damadını öve öve bitiremedi!

"SEVGİLİ KADINIM"

Genecbay, geçen günlerde 51 yıllık eşinin yeni yaşını kutlamıştı. Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan usta sanatçı, "Güzeller güzeli gönlümün sultanı! Ey benim hayat arkadaşım, gönlümün yoldaşı! Birbirini deli gibi sevdiklerini ifade edip 'ömür boyu gönül dostuyuz' diyen nice kişilerin çok kısa zamanda ayrıldıkları şu zamanda kimsenin kolay kolay beraber ve çok uzun ve bizim gibi yaşayabilmeleri çok çok zor olan hayat arkadaşlığını yaşadığımız sevgili karım, kadınım! Seni çok seviyorum. Senin iyi olmandan başka hiçbir şey düşünmüyorum. Ey bestelerimin en büyük ilhamkarı tüm gönül dostları ve sevenler, bizi senin ilhamının etkileriyle tanıdılar. Sana olan sonsuz şükranlarımı kabul et" ifadelerini kullanmıştı.

Orhan Gencebay'dan 51 yıllık hayat arkadaşı Sevim Emre'ye aşk mektubu

Kayınpederi için servet döktü: Kobra Murat bayram ziyaretine gelen paşa damadını öve öve bitiremedi!

Peki ünlüler dünyasının diğer romantik çiftlerini biliyor musunuz?

ECE SEÇKİN- ÇAĞRI TERLEMEZ

'Adeyyo' şarkısıyla giriş yaptığı müzik sektörüne hız kesmeden devam eden Ece Seçkin, 2021 yılında pilot Çağrı Terlemez ile nikah masasına oturdu.

Kayınpederi için servet döktü: Kobra Murat bayram ziyaretine gelen paşa damadını öve öve bitiremedi!

Çiftin bu özel gününe birçok yakın dostu akın etti.

Kayınpederi için servet döktü: Kobra Murat bayram ziyaretine gelen paşa damadını öve öve bitiremedi!

Şimdilerde mutlu bir evlilik sürdüren Seçkin son olarak yaptığı sami bir itirafla gündeme geldi.

Kayınpederi için servet döktü: Kobra Murat bayram ziyaretine gelen paşa damadını öve öve bitiremedi!

Gazeteciler tarafından görüntülenen Ece Seçkin ve eşi ayaküstü muhabirlerle sohbet etti. Seçkin eşine nasıl seslendiğini açıklayarak, "Eşime çıtır diye sesleniyorum. Koca kaplanı çıtır yaptım." ifadelerini kullandı. Başarılı şarkıcı herkesi kahkahaya boğdu...

Kayınpederi için servet döktü: Kobra Murat bayram ziyaretine gelen paşa damadını öve öve bitiremedi!

Ekranların yakışıklı oyuncularından olan Engin Altan Düzyatan, 2014 yılında sosyete dünyasının sevilen ismi Neslişah Alkoçlar ile nikah masasına oturdu.

Kayınpederi için servet döktü: Kobra Murat bayram ziyaretine gelen paşa damadını öve öve bitiremedi!

Ünlü çiftin, 2016 yılında ilk çocukları Emir Aras, 2018'de ise kızları Alara dünyaya geldi.

Kayınpederi için servet döktü: Kobra Murat bayram ziyaretine gelen paşa damadını öve öve bitiremedi!

Aile hayatlarıyla ilgi odağı olan çift sık sık magazin gündeminde de yer alıyor.

Kayınpederi için servet döktü: Kobra Murat bayram ziyaretine gelen paşa damadını öve öve bitiremedi!

Ancak Engin Altan Düzyatan bu sefer romantikliğiyle dikkatleri üzerine çekti.