‘Kayıp Kamyon’ filminin yıldızı Bülent Emin Yarar GÜNAYDIN’a konuştu! ’Sıradan yaşamak istiyorum her şey para değil’

Nasıl bir karakterde izleyecek seyirci sizi?

Ben 'Vasıf' adlı karakteri canlandırıyorum. Emekli bir zabıta memuru. Zeynep adında torunu var. Talihsiz bir kaza sonucu kızını ve damadını kaybetmiş. 15 yaşındaki torunuyla aynı evi paylaşıyorlar. Torunuyla kuşak çatışması yaşayan, teknolojiyi yakalayamayan ama hayatını tamamen torununa adamış, zaman zaman aksi zaman zaman esprili bir karakter. Sevdim 'Vasıf'ı.



Bir de yakın arkadaşı 'Fehmi' var değil mi?

Evet, Yetkin'in güzelleştirdiği, oynadığı 'Fehmi' karakteri, 'Vasıf'ın en yakın arkadaşı. Arada atışıyorlar ama genelde iyi anlaşıyorlar. Sonra kayıp kamyonun peşine düşüyorlar beraber.



Nedir bu kayıp kamyon hikâyesi?

'Vasıf'akrabasından miras kalan kamyonu satmış ama ruhsat hâlâ onun üstüne. Bu kamyon da Engin Hepileri'nin oynadığı karakterin eline geçmiş. Ama yıllar içinde kamyonun vergi borcu ödenmemiş. Kamyonu bulurlarsa anca o vergi borcunun silineceğini öğrenince, torunu Zeynep ve Fehmi'yle beraber kamyonu aramaya çıkıyorlar. Hep iyi insanlar var filmde.