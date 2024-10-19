‘Kayıp Kamyon’ filminin yıldızı Bülent Emin Yarar GÜNAYDIN’a konuştu! 'Sıradan yaşamak istiyorum her şey para değil'
Bir dede-torun hikayesini anlatan 'Kayıp Kamyon' filminde rol alan usta oyuncu Bülent Emin Yarar, GÜNAYDIN'a konuştu... "Son zamanlardaki şiddet olayları hepimizin canını sıktı. Bu film herkese biraz nefes aldıracak" diyen oyuncu, şöhretin kendisi için çok önemli olmadığını belirtti: "Magazinel bir durumum yok. Sıradan yaşamak istiyorum. Yalnız kalmayı daha çok seviyorum. Vapura binmek en büyük eğlencem. Her şey para değil"
Giriş Tarihi: 19.10.2024 06:28
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 06:36