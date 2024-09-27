Kayıp Kamyon İlk Fragman | 18 Ekim'de Sinemalarda!
'Kayıp Kamyon' İnsanların yokluğuna üzülmek yaşattıklarına üzülmekten daha kolay.
Emekli bir zabıta memuru olan Vasıf, kızı ve damadını trafik kazasında kaybettikten sonra torunu Zeynep'e bakar. Zeynep, annesi ve babasını kaybettikten sonra iyice kendi içine dönmüş, dedesiyle samimiyetini yitirmiştir. Vasıf, ruhsatı kendisinin üzerinde olan eski kamyonunun 10 yıllık vergi borcu olduğunu öğrenir ve bu andan itibaren hiçbir şey eskisi gibi olmaz.
Yönetmen: Ekrem Arslan Yapım: Sinehane Hikâye: Ercan Uçar Senaryo: Kamuran Süner – Ekrem Arslan Oyuncular: Bülent Emin Yarar, Yetkin Dikinciler, Ülkü Hilal Çiftçi, Engin Hepileri, Gözde Çığacı
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