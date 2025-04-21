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Kaza yapıp ölümden dönmüştü! Oyuncu Berk Atan'dan yeni açıklama geldi! "Zorlu bir süreçten geçiyoruz..."
Kaza yapıp ölümden dönmüştü! Oyuncu Berk Atan'dan yeni açıklama geldi! "Zorlu bir süreçten geçiyoruz..."
Oyuncu Berk Atan, geçtiğimiz günlerde geçirdiği trafik kazası sonucu ölümden dönmüştü. Ardından sosyal medya hesabında yaşadıklarını anlatan ünlü isim, son olarak durumun boyutunu yaptığı paylaşımla gözler önüne serdi...
Giriş Tarihi: 21.04.2025 11:20
Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 11:20