Kaza yapıp ölümden dönmüştü! Oyuncu Berk Atan'dan yeni açıklama geldi! "Zorlu bir süreçten geçiyoruz..."

"KABURGASINDA 6 KIRIK VE AKCİĞERİNDE SÖNME"

Sosyal medya hesabında paylaşım yapan Berk Atan, "Arkadaşlar, son durumu doğrudan benden duymanız için buradan paylaşmak istedim. Sağ kaburgamda şu an görülebilen 6 kırık ve kıkırdaklarda parçalanma mevcut. Bu sabah, kırık parçaların akciğere batması sonucu gelişen kanama ve akciğer sönmesine müdahele etmek amacıyla dren takıldı. Zorlu bir süreçten geçiyoruz ama her şeye rağmen çok şükür. En az bir haftalık hastane sürecimiz olacak gibi görünüyor."