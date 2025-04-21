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Kaza yapıp ölümden dönmüştü! Oyuncu Berk Atan'dan yeni açıklama geldi! "Zorlu bir süreçten geçiyoruz..."

Oyuncu Berk Atan, geçtiğimiz günlerde geçirdiği trafik kazası sonucu ölümden dönmüştü. Ardından sosyal medya hesabında yaşadıklarını anlatan ünlü isim, son olarak durumun boyutunu yaptığı paylaşımla gözler önüne serdi...

Giriş Tarihi: 21.04.2025 11:20 Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 11:20
Kaza yapıp ölümden dönmüştü! Oyuncu Berk Atan’dan yeni açıklama geldi! Zorlu bir süreçten geçiyoruz...

Kazanın ardından sosyal medyada merak konusu oldu, sevenleri "Berk Atan'a ne oldu?", "Durumu nasıl?" gibi sorularla bilgi almaya çalıştı.

Kaza yapıp ölümden dönmüştü! Oyuncu Berk Atan’dan yeni açıklama geldi! Zorlu bir süreçten geçiyoruz...

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından oyuncuyu en yakın hastaneye sevk etti. Kazanın etkisiyle araçta hasar oluşurken, sürücünün gözaltına alındığı bildirildi.

Kaza yapıp ölümden dönmüştü! Oyuncu Berk Atan’dan yeni açıklama geldi! Zorlu bir süreçten geçiyoruz...

İLK BİLGİLER GELMİŞTİ

Hastanede detaylı tetkiklerden geçirilen oyuncunun kaburga kemiğinde çatlak tespit edilmişti. Sağlık durumunun genel anlamda iyi olduğu ancak birkaç gün hastanede gözetim altında tutulacağı bildirilmişti.

Kaza yapıp ölümden dönmüştü! Oyuncu Berk Atan’dan yeni açıklama geldi! Zorlu bir süreçten geçiyoruz...

KORKUTAN HABER!

Oyunucunun sağlık durumunda yeni bir gelişme oldu.

Kaza yapıp ölümden dönmüştü! Oyuncu Berk Atan’dan yeni açıklama geldi! Zorlu bir süreçten geçiyoruz...

"KABURGASINDA 6 KIRIK VE AKCİĞERİNDE SÖNME"

Sosyal medya hesabında paylaşım yapan Berk Atan, "Arkadaşlar, son durumu doğrudan benden duymanız için buradan paylaşmak istedim. Sağ kaburgamda şu an görülebilen 6 kırık ve kıkırdaklarda parçalanma mevcut. Bu sabah, kırık parçaların akciğere batması sonucu gelişen kanama ve akciğer sönmesine müdahele etmek amacıyla dren takıldı. Zorlu bir süreçten geçiyoruz ama her şeye rağmen çok şükür. En az bir haftalık hastane sürecimiz olacak gibi görünüyor."