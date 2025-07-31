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Kazım Koyuncu 33 yaşında hayata gözlerini yummuştu! Volkan Konak'a vasiyeti 20 yıl sonra ortaya çıktı : "Artık gözlerimi kapatıyorum..."
Kazım Koyuncu 33 yaşında hayata gözlerini yummuştu! Volkan Konak'a vasiyeti 20 yıl sonra ortaya çıktı : "Artık gözlerimi kapatıyorum..."
Karadeniz müziği denilence akla gelen isimlerden biri olan Kazım Koyuncu, henüz daha 33 yaşındayken hayata gözlerini yummuştu. Ölümünün üzerinden 20 yıl geçmesine rağmen sevenleri tarafından anılmaya devam eden ünlü sanatçının ölmeden önce Volkan Konak'a vasiyeti ortaya çıktı! Meğer Koyuncu, ölümünden önce Konak'a...
Giriş Tarihi: 31.07.2025 20:33
Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 12:55