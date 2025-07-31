Trend Galeri Trend Magazin Kazım Koyuncu 33 yaşında hayata gözlerini yummuştu! Volkan Konak'a vasiyeti 20 yıl sonra ortaya çıktı : "Artık gözlerimi kapatıyorum..."

Kazım Koyuncu 33 yaşında hayata gözlerini yummuştu! Volkan Konak'a vasiyeti 20 yıl sonra ortaya çıktı : "Artık gözlerimi kapatıyorum..."

Karadeniz müziği denilence akla gelen isimlerden biri olan Kazım Koyuncu, henüz daha 33 yaşındayken hayata gözlerini yummuştu. Ölümünün üzerinden 20 yıl geçmesine rağmen sevenleri tarafından anılmaya devam eden ünlü sanatçının ölmeden önce Volkan Konak'a vasiyeti ortaya çıktı! Meğer Koyuncu, ölümünden önce Konak'a...

Giriş Tarihi: 31.07.2025 20:33 Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 12:55
Kazım Koyuncu 33 yaşında hayata gözlerini yummuştu! Volkan Konak’a vasiyeti 20 yıl sonra ortaya çıktı : Artık gözlerimi kapatıyorum...

Kazım Koyuncu, 7 Kasım 1971 yılında Artvin'in Hopa ilçesinde altı çocuklu bir ailenin beşinci çocuğu olarak dünyaya geldi. "İnsanların okuduğu şeylerden bir vicdan oluşur" diyen Koyuncu, ilkokul yıllarından beri okumaya çok meraklı bir çocuktu.

Kazım Koyuncu 33 yaşında hayata gözlerini yummuştu! Volkan Konak’a vasiyeti 20 yıl sonra ortaya çıktı : Artık gözlerimi kapatıyorum...

Müziğe ortaokul yıllarında mandolin çalarak başlayan ve ortaokul ve liseyi Hopa'da okuyan Koyuncu, üniversite sınavında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni kazandıktan sonra İstanbul'a taşındı.

Kazım Koyuncu 33 yaşında hayata gözlerini yummuştu! Volkan Konak’a vasiyeti 20 yıl sonra ortaya çıktı : Artık gözlerimi kapatıyorum...

Üniversitede bir sene eğitim gördükten sonra okuldan ayrılan Koyuncu'nun müzik hayatı 1992 yılında başladı. Kurduğu müzik gruplardan sonra yalnız devam etmeyi seçen Koyuncu, 2001 yılında ilk solo albümünü yayınladı.

Kazım Koyuncu 33 yaşında hayata gözlerini yummuştu! Volkan Konak’a vasiyeti 20 yıl sonra ortaya çıktı : Artık gözlerimi kapatıyorum...

Farklı dillerde şarkılar barındıran albümde Lazca, Megrelce, Hemşince, Gürcüce ve Türkçe şarkılar yer alıyordu. "Gülbeyaz" dizisi için yaptığı müziklerle daha geniş kitlelere ulaşmaya başlayan Kazım Koyuncu, Karadeniz turnelerinin ardından ülkenin pek çok farklı yerinde de konser vermeye başladı.



Kazım Koyuncu 33 yaşında hayata gözlerini yummuştu! Volkan Konak’a vasiyeti 20 yıl sonra ortaya çıktı : Artık gözlerimi kapatıyorum...

AKCİĞER KANSERİ TEŞHİSİ KONMUŞTU

2004 senesinde sevenlerine acı haberi duyuran Kazım Koyuncu'ya akciğer kanseri teşhisi konulmuştu. Hastalığına rağmen konserler vermeye devam eden Koyuncu'dan acı haber 25 Haziran 2005 günü geldi.

Kazım Koyuncu 33 yaşında hayata gözlerini yummuştu! Volkan Konak’a vasiyeti 20 yıl sonra ortaya çıktı : Artık gözlerimi kapatıyorum...

VEFATINDAN HEMEN ÖNCE VOLKAN KONAK'A VASİYET ETMİŞ!

Kazım Koyuncu, ölümünden hemen önce Volkan Konak ile bir görüşme yaparak son vasiyetini iletmişti. Bu vasiyet Konak'ın ölümünden sonra ortaya çıktı.

Kazım Koyuncu 33 yaşında hayata gözlerini yummuştu! Volkan Konak’a vasiyeti 20 yıl sonra ortaya çıktı : Artık gözlerimi kapatıyorum...

"ONU YANINA AL"

Koyuncu, 2005 yılında hayatını kaybetmeden hemen önce, grubunun kemençecisi Selim Bölükbaşı'nı Volkan Konak'a emanet ettiği öğrenildi.


Kazım Koyuncu 33 yaşında hayata gözlerini yummuştu! Volkan Konak’a vasiyeti 20 yıl sonra ortaya çıktı : Artık gözlerimi kapatıyorum...

"Bak burada Selim var, benim altı yaşımdan beri arkadaşım. Grubumda kemençe ve tulum çalardı. Artık gözlerimi kapatıyorum. Bu çocuğa sahip çık, onu yanına al"


Kazım Koyuncu 33 yaşında hayata gözlerini yummuştu! Volkan Konak’a vasiyeti 20 yıl sonra ortaya çıktı : Artık gözlerimi kapatıyorum...

Kazım Koyuncu'nun ölümünün ardından Selim Bölükbaşı, Volkan Konak ile birlikte müzik kariyerine devam etti ve yıllarca Volkan Konak ile sahnelerde yerini aldı. Ancak Konak'ın ölümünden sonra Selim Bölükbaşı, tıpkı Kazım Koyuncu gibi yakın dostu olan Konak'ı kaybetmenin acısını derinden yaşadı.

Kazım Koyuncu 33 yaşında hayata gözlerini yummuştu! Volkan Konak’a vasiyeti 20 yıl sonra ortaya çıktı : Artık gözlerimi kapatıyorum...

ÖLÜMÜYLE HERKESİ YASA BOĞAN BİR DİĞER İSİM: VOLKAN KONAK

27 Şubat 1967'de Trabzon'un Maçka ilçesinde dünyaya gelen Volkan Konak; güçlü sesi, şiirsel şarkı sözleri ve modern düzenlemeleriyle Türkiye'nin en sevilen sanatçılarından biri haline gelmişti.

Kazım Koyuncu 33 yaşında hayata gözlerini yummuştu! Volkan Konak’a vasiyeti 20 yıl sonra ortaya çıktı : Artık gözlerimi kapatıyorum...

Karadeniz müziği ile özdeşleşen usta sanatçı, çocukluk yıllarını doğup büyüdüğü Maçka'da geçirmişti. Karadeniz'in doğası ve kültürü, onun sanatsal kimliğinin şekillenmesinde büyük rol oynamıştı.

Kazım Koyuncu 33 yaşında hayata gözlerini yummuştu! Volkan Konak’a vasiyeti 20 yıl sonra ortaya çıktı : Artık gözlerimi kapatıyorum...

Müziğe ve sanata olan ilgisi daha küçük yaşlarında gözlerinden okunuyordu Konak'ın. Lise eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul'a gelmiş ve Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'ndan mezun olmuştu.

Kazım Koyuncu 33 yaşında hayata gözlerini yummuştu! Volkan Konak’a vasiyeti 20 yıl sonra ortaya çıktı : Artık gözlerimi kapatıyorum...

1980'li yılların sonlarında profesyonel müzik kariyerine adım atan Volkan Konak, 1989 yılında ilk albümü olan "Suların Horon Yeri" ile müzik dünyasına giriş yapmıştı. Albüm, Karadeniz müziğinin geleneksel yapısını modern düzenlemelerle harmanlayan bir çalışma olmasıyla büyük bir ilgi çekmişti.

Kazım Koyuncu 33 yaşında hayata gözlerini yummuştu! Volkan Konak’a vasiyeti 20 yıl sonra ortaya çıktı : Artık gözlerimi kapatıyorum...

Daha o zamanlarda yayınlanmasına rağmen, albümde yer alan "Cerrahpaşa", "Efulim", "Mimoza Çiçeğim" gibi şarkılar hala müzik severlerin severek dinlediği şarkılarındandır.

Kazım Koyuncu 33 yaşında hayata gözlerini yummuştu! Volkan Konak’a vasiyeti 20 yıl sonra ortaya çıktı : Artık gözlerimi kapatıyorum...

"KUZEYİN OĞLU" LAKABI BURADAN GELMİŞ…

Şarkılarında, konuşmalarında ve sanatsal kimliğinde düzenli olarak yer verdiği Karadeniz etkileri, ona bu lakabı getiren adımlardan biri olmuştu.

Kazım Koyuncu 33 yaşında hayata gözlerini yummuştu! Volkan Konak’a vasiyeti 20 yıl sonra ortaya çıktı : Artık gözlerimi kapatıyorum...

"Kuzeyin Oğlu" Volkan Konak'ın hem doğduğu topraklara duyduğu bağlılığını hem de sanatına Karadeniz ruhunu yansıtmasını ifade eden bir unvan olduğundan, yıllardır halk arasında bu lakap ile bir mahlas edinmiştir.

Kazım Koyuncu 33 yaşında hayata gözlerini yummuştu! Volkan Konak’a vasiyeti 20 yıl sonra ortaya çıktı : Artık gözlerimi kapatıyorum...

1992 yılında Selma Konak ile bir ömür beraberliğe evet demiş, lakin düğün yapamamışlardı.

Kazım Koyuncu 33 yaşında hayata gözlerini yummuştu! Volkan Konak’a vasiyeti 20 yıl sonra ortaya çıktı : Artık gözlerimi kapatıyorum...

YILLAR SONRA HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRDİLER

Volkan ve Selma Konak çifti, evliliklerinin ilk yılında yapamadıkları düğünü 2023 yılında evlilik yıl dönümlerinde yaparak, hayallerini gerçekleştirmişti.

Kazım Koyuncu 33 yaşında hayata gözlerini yummuştu! Volkan Konak’a vasiyeti 20 yıl sonra ortaya çıktı : Artık gözlerimi kapatıyorum...

Çiftin bu evlilikten Şimal, Volkan ve Derin adlarını verdikleri 3 çocukları bulunuyor.

Kazım Koyuncu 33 yaşında hayata gözlerini yummuştu! Volkan Konak’a vasiyeti 20 yıl sonra ortaya çıktı : Artık gözlerimi kapatıyorum...

KUZEYİN OĞLU KUZEYDE TOPRAĞA VERİLDİ

Kuzey Kıbrıs'ta konser verdiği esnada sahnede geçirdiği kalp krizi ile hayatını kaybeden Volkan Konak, henüz 58 yaşındaydı.

Kazım Koyuncu 33 yaşında hayata gözlerini yummuştu! Volkan Konak’a vasiyeti 20 yıl sonra ortaya çıktı : Artık gözlerimi kapatıyorum...

ACI GERÇEK SEVENLERİNİ YASA BOĞDU

Sahnede fenalaşarak yere düşen Konak'ın hastaneye ulaştırıldığında ölü olduğu açıklanmıştı. Usta sanatçı, memleketi Trabzon'un Maçka ilçesindeki törenle defnedilmişti.

Kazım Koyuncu 33 yaşında hayata gözlerini yummuştu! Volkan Konak’a vasiyeti 20 yıl sonra ortaya çıktı : Artık gözlerimi kapatıyorum...

Henüz 58 yaşında hayata gözlerini yuman Türk müziğinin önemli isimlerinden biri olan Volkan Konak'ın vefatı, sevenlerini yasa boğdu.

Kazım Koyuncu 33 yaşında hayata gözlerini yummuştu! Volkan Konak’a vasiyeti 20 yıl sonra ortaya çıktı : Artık gözlerimi kapatıyorum...

GENÇ YAŞTA VEFATIYLA DERİN ÜZÜNTÜ YARATAN BİR DİĞER İSİM: UZAY HEPARI

1969 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Heparı, adını Ay'a ilk ayak basılan günden alıyordu. Müzikle tanışması küçük yaşlarda oldu. Halası Ova Sünder'in yönlendirmesiyle klasik müzik eğitimi aldı. Ancak Heparı'nın müziğe yaklaşımı akademik kalıpları aşan, duygusal ve sezgiseldi. Bu nedenle zaman zaman konservatuvar disiplinine ayak uydurmakta zorlandı. Buna rağmen İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano Bölümü'nden başarıyla mezun oldu.

Kazım Koyuncu 33 yaşında hayata gözlerini yummuştu! Volkan Konak’a vasiyeti 20 yıl sonra ortaya çıktı : Artık gözlerimi kapatıyorum...

POP MÜZİĞE "VİRTÜÖZ" ELİ DEĞDİ

1980'li yılların sonunda Garo Mafyan'ın İstanbul Gelişim Orkestrası'na katılan Heparı, bu dönemden itibaren pop müziğe yöneldi. Elektronik klavyeyle klasik müzik geçmişini sentezleyerek bambaşka bir tarz geliştirdi. 1989'da Zuhal Olcay'ın Küçük Bir Öykü Bu albümünde piyanist olarak yer aldı.

Kazım Koyuncu 33 yaşında hayata gözlerini yummuştu! Volkan Konak’a vasiyeti 20 yıl sonra ortaya çıktı : Artık gözlerimi kapatıyorum...

Asıl çıkışını ise 1990'lı yılların başında Sezen Aksu ile yaptı. Aksu'nun "Deli Kızın Türküsü" albümünde hem piyanist hem aranjör olarak çalışan Heparı, kısa sürede sektördeki en yetenekli müzik adamlarından biri olarak anılmaya başlandı. Ardından Levent Yüksel'in "Med Cezir", Sertab Erener'in "Sakin Ol!", Aşkın Nur Yengi'nin "Hesap Ver" gibi albümlerde kilit rol üstlendi.