Trend
Galeri
Trend Magazin
Kemoterapi çıkışı gördüğü kıza aşık oldu! Oyuncu Boğaç Aksoy’un filmleri aratmayan aşk hikayesi: "Onunla yeniden doğdum"
Kemoterapi çıkışı gördüğü kıza aşık oldu! Oyuncu Boğaç Aksoy’un filmleri aratmayan aşk hikayesi: "Onunla yeniden doğdum"
a Para'da Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla ekrana gelen Biz Bize'ye, bu hafta 'A Yüzü B Yüzü' adlı tiyatro oyununun yönetmeni Başak Kıvılcım Ertanoğlu ile oyuncuları Pınar Tuncegil ve Melis Öz ayrıca oyuncu Boğaç Aksoy ile şarkıcılar Anıl Doruk ve Nil Dönmez konuk oldu.
Giriş Tarihi: 26.07.2026 06:26
Güncelleme Tarihi: 26.07.2026 06:29