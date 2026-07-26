Kemoterapi çıkışı gördüğü kıza aşık oldu! Oyuncu Boğaç Aksoy’un filmleri aratmayan aşk hikayesi: "Onunla yeniden doğdum"

BAŞAK KIVILCIM ERTANOĞLU

YAZDIĞIM ŞEYİ KİMSEYE EMANET EDEMEDİM

■ Melis'le Monologlar'dan tanışıyoruz. Bir festival için iki monolog yazmıştım, sonra 'A Yüzü B Yüzü' isimli oyun doğdu. Kadınların yaşadığı komik, yada delirsek ne olur diye düşündükleri bir oyun. 4 şarkılık bir albüm gibi müzikli oyun oldu. Benim esas işim oyunculuk, ama işin içindeyken yönetmek zor oluyor. Erkek dünyasındaki kadınların derdini dert edinen bir oyun. Kadınların futboldan anlamayacağı algısı var, ama birçok spor programını kadınlar sunuyor. Ben mesela futbolla çok ilgilenen biriyim, Beşiktaşlıyım. Aynı zamanda kadın oto tamircisi de var. Hayat müşterek sonuçta.