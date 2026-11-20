HANZADE VE CEYHUN ARASINDA GİZLİ ANLAŞMA

Annesiyle hesaplaşmasının ardından Hanzade'den de ayrılmak isteyen Kenan, boşanmak istediğini söyledi. Ancak Hanzade, Kenan'ı kaybetmemek için hamileliğini kullandı. Kenan, çocuğuna sahip çıkacağını ancak evliliğini sürdürmeyeceğini söyledi. Kenan'ın kararını değiştiremeyen Hanzade, eline aldığı makası karnına dayayarak kendisine ve bebeğe zarar vermekle tehdit etti. Cezaevinden çıktıktan sonra konağa gelen Ceyhun kardeşinin yaşadığı sorunları öğrendi. Kenan'ın Leyla'ya dönmek istediğini anlatan Hanzade, abisinden yardım istedi.

Ceyhun, bebeğin Kenan'ı durdurabileceğini söyleyince Hanzade hamile olmadığını itiraf etti. Celadet'in ortaya attığı bu yalanı Devran'ın da bildiğini anlattı. Ceyhun, kardeşine yardım edeceğini söyledi ve hamilelik yalanını sürdürmesini istedi.