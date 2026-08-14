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Kenan İmirzalıoğlu biricik eşi Sinem Kobal’ın doğum gününü kutladı! Aşk dolu pozlarıyla ilgi topladılar!

Ünlü oyuncu Sinem Kobal, bugün 39'uncu yaş gününü kutladı. Sinem Kobal'ı bu özel günde başta eşi Kenan İmirzalıoğlu ve sonra da yakın arkadaşları yalnız bırakmadı. Ünlü çift, bir tatil beldesinde arkadaşlarıyla yemek yedi. İşte Sinem Kobal'ın doğum gününden dikkat çeken kareler!

Giriş Tarihi: 14.08.2026 22:55 Güncelleme Tarihi: 14.08.2026 23:13