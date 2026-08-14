Trend Galeri Trend Magazin Kenan İmirzalıoğlu biricik eşi Sinem Kobal’ın doğum gününü kutladı! Aşk dolu pozlarıyla ilgi topladılar!

Kenan İmirzalıoğlu biricik eşi Sinem Kobal’ın doğum gününü kutladı! Aşk dolu pozlarıyla ilgi topladılar!

Ünlü oyuncu Sinem Kobal, bugün 39'uncu yaş gününü kutladı. Sinem Kobal'ı bu özel günde başta eşi Kenan İmirzalıoğlu ve sonra da yakın arkadaşları yalnız bırakmadı. Ünlü çift, bir tatil beldesinde arkadaşlarıyla yemek yedi. İşte Sinem Kobal'ın doğum gününden dikkat çeken kareler!

Giriş Tarihi: 14.08.2026 22:55 Güncelleme Tarihi: 14.08.2026 23:13
Kenan İmirzalıoğlu biricik eşi Sinem Kobal’ın doğum gününü kutladı! Aşk dolu pozlarıyla ilgi topladılar!

Bir dönemin sevilen oyuncularından Sinem Kobal ile başarılı oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu, 2016 yılında evlenerek hayatlarını birleştirdi. Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen ikili, mutlu evliliklerini gözlerden uzak ancak uyum içinde sürdürmeye devam ediyor.

Kenan İmirzalıoğlu biricik eşi Sinem Kobal’ın doğum gününü kutladı! Aşk dolu pozlarıyla ilgi topladılar!

Ünlü çift 2020 yılında Lalin ve 2022'de de Leyla adını verdiği kızlarına kavuşarak anne ve baba olmanın da mutluluğuna vardı.

Kenan İmirzalıoğlu biricik eşi Sinem Kobal’ın doğum gününü kutladı! Aşk dolu pozlarıyla ilgi topladılar!

Özel hayatlarını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikili, zaman zaman yaptıkları paylaşımlarla takipçilerinin beğenisini topluyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Kenan İmirzalıoğlu biricik eşi Sinem Kobal’ın doğum gününü kutladı! Aşk dolu pozlarıyla ilgi topladılar!

Her adımları ilgiyle takip edilen popüler çiftten geçtiğimiz günlerde hayranlarını sevindiren yeni bir kare gelmişti. Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu ile baş başa verdiği siyah-beyaz pozu takipçileriyle paylaşmıştı. Güzel oyuncunun fotoğrafın üzerine iliştirdiği kırmızı kalp emojisi gözlerden kaçmazken, ikilinin neşeli ve abartısız tarzı kısa sürede büyük beğeni toplamıştı.

Kenan İmirzalıoğlu biricik eşi Sinem Kobal’ın doğum gününü kutladı! Aşk dolu pozlarıyla ilgi topladılar!

HAYRANLARINA SÜRPRİZ YAPMIŞTI

Ünlü oyuncu Sinem Kobal, geçtiğimiz günlerde hayranlarına bir sürpriz yapmıştı.

Kenan İmirzalıoğlu biricik eşi Sinem Kobal’ın doğum gününü kutladı! Aşk dolu pozlarıyla ilgi topladılar!

AİLECE YAPTIKLARI TATİLİ ÖZETLEMİŞTİ

Sinem Kobal, ailece yaptıkları tatili özetleyen bir paylaşım yaparak hayranlarını bilgilendirmişti.

Kenan İmirzalıoğlu biricik eşi Sinem Kobal’ın doğum gününü kutladı! Aşk dolu pozlarıyla ilgi topladılar!

PAYLAŞIMLARA BEĞENİ VE YORUM YAĞMIŞTI

Güzelliğiyle ve fit haliyle büyüleyen Sinem Kobal'a beğeni ve yorum yağmıştı.

Kenan İmirzalıoğlu biricik eşi Sinem Kobal’ın doğum gününü kutladı! Aşk dolu pozlarıyla ilgi topladılar!

MİNİK KARDEŞLERİN KALPLERİ ISITAN O ANLARI!

Sinem Kobal, sahil kenarında oyunlar oynayan minik kızlarını da paylaştı. Minik kız kardeşlerin o anları adeta kalpleri ısıtmıştı.

Kenan İmirzalıoğlu biricik eşi Sinem Kobal’ın doğum gününü kutladı! Aşk dolu pozlarıyla ilgi topladılar!

SİNEM KOBAL DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Daha önce bu paylaşımları yapan Sinem Kobal, bugün doğum gününü kutladı. 39 yaşına giren Sinem Kobal, kutlama için özel bir organizasyon düzenledi.

Kenan İmirzalıoğlu biricik eşi Sinem Kobal’ın doğum gününü kutladı! Aşk dolu pozlarıyla ilgi topladılar!

YAKIN ARKADAŞLARIYLA YEMEK YEDİLER

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, bu özel günü arkadaşlarıyla yemek yiyerek kutladı.

Kenan İmirzalıoğlu biricik eşi Sinem Kobal’ın doğum gününü kutladı! Aşk dolu pozlarıyla ilgi topladılar!

KENAN İMİRZALIOĞLU EŞİNİN YANINDAN AYRILMADI

Kenan İmirzalıoğlu, eşinin yanından bir an olsun ayrılmadı.

Kenan İmirzalıoğlu biricik eşi Sinem Kobal’ın doğum gününü kutladı! Aşk dolu pozlarıyla ilgi topladılar!

AŞK DOLU POZLAR

Ünlü çiftin pasta kesildikten sonraki aşk dolu halleri sosyal medyaya da damga vurdu.

Kenan İmirzalıoğlu biricik eşi Sinem Kobal’ın doğum gününü kutladı! Aşk dolu pozlarıyla ilgi topladılar!

KAMERALARA BÖYLE YANSIDI

Ünlü çiftin mutlu anları kameralara böyle yansıdı.

Kenan İmirzalıoğlu biricik eşi Sinem Kobal’ın doğum gününü kutladı! Aşk dolu pozlarıyla ilgi topladılar!

POZLARINI PAYLAŞTI

Şıklığıyla da göz dolduran Sinem Kobal, arkadaşlarıyla da pozlarını paylaşmayı ihmal etmedi.

Kenan İmirzalıoğlu biricik eşi Sinem Kobal’ın doğum gününü kutladı! Aşk dolu pozlarıyla ilgi topladılar!

İşte Sinem Kobal'ın o pozları!

Kenan İmirzalıoğlu biricik eşi Sinem Kobal’ın doğum gününü kutladı! Aşk dolu pozlarıyla ilgi topladılar!

Magazin dünyasının diğer romantik çiftlerini biliyor musunuz?

CANER ERKİN- ŞÜKRAN OVALI

Kenan İmirzalıoğlu biricik eşi Sinem Kobal’ın doğum gününü kutladı! Aşk dolu pozlarıyla ilgi topladılar!

KIVANÇ TATLITUĞ-BAŞAK DİZER

Kenan İmirzalıoğlu biricik eşi Sinem Kobal’ın doğum gününü kutladı! Aşk dolu pozlarıyla ilgi topladılar!

ASLI ENVER- BERKİN GÖKBULAK

Kenan İmirzalıoğlu biricik eşi Sinem Kobal’ın doğum gününü kutladı! Aşk dolu pozlarıyla ilgi topladılar!

İDO TATLISES-YASEMİN ŞEFKATLİ

Kenan İmirzalıoğlu biricik eşi Sinem Kobal’ın doğum gününü kutladı! Aşk dolu pozlarıyla ilgi topladılar!

BEREN SAAT- KENAN DOĞULU

Kenan İmirzalıoğlu biricik eşi Sinem Kobal’ın doğum gününü kutladı! Aşk dolu pozlarıyla ilgi topladılar!

EBRU ŞAHİN-CEDİ OSMAN

Kenan İmirzalıoğlu biricik eşi Sinem Kobal’ın doğum gününü kutladı! Aşk dolu pozlarıyla ilgi topladılar!

ASLIŞAH ALKOÇLAR - KAAN DEMİRAĞ

Kenan İmirzalıoğlu biricik eşi Sinem Kobal’ın doğum gününü kutladı! Aşk dolu pozlarıyla ilgi topladılar!

TANER ÖLMEZ - ECE ÇEŞMİOĞLU

Kenan İmirzalıoğlu biricik eşi Sinem Kobal’ın doğum gününü kutladı! Aşk dolu pozlarıyla ilgi topladılar!

FAHRİYE EVCEN- BURAK ÖZÇİVİT

Kenan İmirzalıoğlu biricik eşi Sinem Kobal’ın doğum gününü kutladı! Aşk dolu pozlarıyla ilgi topladılar!

İSMAİL EGE ŞAŞMAZ - HANDE ÜNAL