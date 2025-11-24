Kenan İmirzalıoğlu KADEM gecesinde gözyaşlarına boğuldu! Eşi Sinem Kobal bir an olsun elini bırakmadı!

"YARINLARIMIZI KURTARALIM"

Hayatları bir günde değişen ve kızlarını bir cinayetle kaybeden ailelerden biri olan Beyhan Cengiz çiftti de programa katıldı. Beyhan Hanım, bir konuşma yaparak "Başak bir canı tarafından sokak ortasında katledildi: 25 Kasım'da elele hepbirlikte mücadele ederek soruna kesin çözüm bulmalıyız. Özellikle kadınlarımız en çok güvende olması gereken kadınlar en yakınları tarafından şiddet görmekte. Siyasi görüşü ne olursa olsun hiçbir kadın bunu hak etmiyor. Evlatlarımızın korunmasını istiyoruz. Öncelikle anne balar evlatlarını yetiştirirken sorumluluklarının bilincinde olmalı. Biricik Başak'ım hayatını kaybetti, bir caninin kılıcından koruyamadım. Şunu anlamakta zorlanıyorum cadde sokaklarımı güvenliliğini yitirdi. Herkes üzerine gelen sorumluluğu yerine getirmeli. Hiçbir annenin evlat acısını yaşamasını istemiyoruz. Tek dileğim bu tür davaların ivedilikle çözülmesi… Yarınlarımızı kurtararım." dedi.