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'Kendimi hasta gibi hissediyorum' diyerek açıkladı! İvana Sert'in vazgeçemediği alışkanlığı herkesi şaşırttı!
"Kendimi hasta gibi hissediyorum" diyerek açıkladı! İvana Sert'in vazgeçemediği alışkanlığı herkesi şaşırttı!
Moda dünyasının tanınan isimlerinden İvana Sert, sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yaz tatil rotasını birbirinden popüler adreslere çeviren Sert, kişisel bir alışkanlığıyla gündeme geldi.
Giriş Tarihi: 17.11.2026 09:44
Güncelleme Tarihi: 17.11.2026 09:45