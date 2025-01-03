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Kendisinden 15 yaş küçüktü... Şarkıcı Göksel ve müzisyen Osman Şahin aşkında neler oluyor?

'Bi'i Seni Konuşurum' 'Sen Orda Yoksun' 'Denize Bıraksam' şarkılarıyla bir hafızlara kazınan Göksel, yaptığı işle her daim konuşulmaya devam ediyor. Güçlü sesiyle geniş bir hayran kitlesi bulunan güzel şarkıcının özel hayatı da bir o kadar merak konusu oluyor. Magazin gündeminden uzak olan Göksel, son olarak geçtiğimiz sene ayrılık kararı aldığı kendisinden 15 yaş küçük müzisyen sevgilisi Osman Şahin ile aşk yaşıyordu. Gözlerden uzak olan çifte nazar değmiş olacak ki ayrılık iddiaları tekrardan gündeme geldi... İşte olayın tüm detayları!

Giriş Tarihi: 03.01.2025 15:52 Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 15:52
Kendisinden 15 yaş küçüktü... Şarkıcı Göksel ve müzisyen Osman Şahin aşkında neler oluyor?

Müzik sektöründe oldukça sevilen sanatçı Göksel, hayat verdiği şarkılarla çok konuşuluyor. Hayranları tarafından ilgiyle takip edilen güzel şarkıcı, sosyal medyada da oldukça merak ediliyor.

Kendisinden 15 yaş küçüktü... Şarkıcı Göksel ve müzisyen Osman Şahin aşkında neler oluyor?

Instagram hesabında paylaştığı fotoğraflarla beğeni yağmuruna tutulan Göksel, güzelliği kadar samimiyeti ile de dikkat çekiyor.

Kendisinden 15 yaş küçüktü... Şarkıcı Göksel ve müzisyen Osman Şahin aşkında neler oluyor?

Göksel eşsiz sesiyle, misafirlerine unutulmaz anlar yaşatıyor.

Kendisinden 15 yaş küçüktü... Şarkıcı Göksel ve müzisyen Osman Şahin aşkında neler oluyor?

AYRILIK ÇANLARI ÇALDI!

Göksel 2021 yılında müzisyen Osman Şahin'le ilişki yaşamaya başlamıştı. Geçtiğimiz sene ilişkilerini bitirme kararı almıştı fakat arkadaşlıklarını da devam ettirmeye karar vermişlerdi.

Kendisinden 15 yaş küçüktü... Şarkıcı Göksel ve müzisyen Osman Şahin aşkında neler oluyor?

Geçtiğimiz Kasım ayında bir oyunun galasında el ele görüntü veren çift, tekrardan bir ilişkiye başladıklarını herkese duyurmuştu.

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