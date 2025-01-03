Kendisinden 15 yaş küçüktü... Şarkıcı Göksel ve müzisyen Osman Şahin aşkında neler oluyor?
'Bi'i Seni Konuşurum' 'Sen Orda Yoksun' 'Denize Bıraksam' şarkılarıyla bir hafızlara kazınan Göksel, yaptığı işle her daim konuşulmaya devam ediyor. Güçlü sesiyle geniş bir hayran kitlesi bulunan güzel şarkıcının özel hayatı da bir o kadar merak konusu oluyor. Magazin gündeminden uzak olan Göksel, son olarak geçtiğimiz sene ayrılık kararı aldığı kendisinden 15 yaş küçük müzisyen sevgilisi Osman Şahin ile aşk yaşıyordu. Gözlerden uzak olan çifte nazar değmiş olacak ki ayrılık iddiaları tekrardan gündeme geldi... İşte olayın tüm detayları!
Giriş Tarihi: 03.01.2025 15:52
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 15:52