Trend Galeri Trend Magazin Kendisinden 42 yaş küçük Gülseren Ceylan ile evlenmişti! Mehmet Ali Erbil’den şoke eden eski eş itirafı: “ Çok haksızlık ettim keşke onu bırakmasaydım… ”

Türk televizyonlarının efsane ismi Mehmet Ali Erbil, altıncı evliliğini gerçekleştirdiği günlerde geçmişine dair şaşırtıcı itiraflarda bulundu. Programda Erbil, "Bir eşime çok haksızlık yaptım. Keşke onu bırakmasaydım" sözleriyle yıllardır merak edilen sırrını ilk kez açıkladı. Şovmenin bu itirafı, eski evlilikleriyle ilgili pek çok soruyu da yeniden gündeme getirdi.

Giriş Tarihi: 08.11.2025 10:58 Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 11:00
Türk televizyonlarının sevilen şovmeni Mehmet Ali Erbil, altıncı evliliğini 42 yaş küçük Gülseren Ceylan ile 28 Ağustos'ta Yeniköy'de gerçekleştirdi. Çift, nikâh öncesi evlilik sözleşmesi imzalayarak hayatlarını resmi olarak birleştirdi.

Geçtiğimiz günlerde konuk olduğu bir programda geçmiş evlilikleri hakkında açıklamalarda bulunan Erbil, samimi ve duygusal sözleriyle dikkat çekti. Şovmen, tüm eski eşlerinden özür dilediğini belirterek,

"Bütün eşlerimi aldattım. Hepsinden özür diliyorum. Ama bir eşime çok haksızlık yaptım. O saf ve temiz bir insandı. Keşke onu bırakmasaydım" ifadelerini kullandı. Erbil'in söz konusu eşinin, 2001 yılında evlenip 1,5 yıl süren evliliği sonrası boşandığı Sedef Altuntaş olduğu iddia edildi.

Mehmet Ali Erbil'in evlilik geçmişi oldukça renkli. İlk evliliğini 1980 yılında Muhsine Kamiloğlu ile gerçekleştiren şovmen, bu evlilikten 1982'de kızı Sezin'i dünyaya getirdi. 1985'te boşanan çift, bir süre sonra yeniden evlense de, ikinci denemeleri de uzun sürmedi.

1989 yılında Nergis Kumbasar ile dünya evine giren Erbil'in bu evliliğinden Yasmin adında bir kızı oldu. 7 yıl süren evlilik 1996'da sona erdi. 2001 yılında kendisinden 25 yaş küçük

Sedef Altuntaş ile dördüncü kez evlenen şovmen, bu evlilikten kısa bir süre sonra ayrıldı. Beşinci evliliğini 2005 yılında Tuğba Coşkun ile yapan Erbil, çiftin 2006 doğumlu Ali Sadi adında bir oğulları oldu. Ancak 2011'de bu evlilik de sona erdi.

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE EŞİNE ALDIĞI MİLYONLUK HEDİYEYLE GÜNDEME GELMİŞTİ!

68 yaşındaki ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, kendisinden 42 yaş küçük sevgilisi Ceylan'la Ağustos ayında Yeniköy'deki evinin bahçesinde 6'ncı kez nikah masasına oturdu.

Çiftin nikah törenine Mehmet Ali Erbil'in çocukları; Sezin Erbil Yazgan, Yasmin Erbil, Ali Sadi Erbil ve yakın dostları katıldı. Erbil, nikah öncesi "Kadının fendi Mehmet Ali'yi yendi" demişti.

Taze evli Gülseren Ceylan, önceki gün Nişantaşı City's'de görüntülendi.

LÜKS ARACINA BİNERKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Erbil'in düğün hediyesi olarak aldığı iddia edilen lüks aracına binerken objektife yansıyan Ceylan, muhabirlerin sorularını yanıtsız bıraktı.

GELİN BAKALIM GEÇMİŞTE NELER YAŞANMIŞTI!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan, ilişkileriyle magazin gündeminde konuşulmuştu. Aralarında 41 yaş fark olan çift kanlı bıçaklı şekilde ayrılmıştı.

Gülseren Ceylan Instagram hesabında aşklarında neden son noktaya geldiklerine dair açıklamalarda bulunmuştu. Eski sevgilisi Mehmet Ali Erbil'e zehir zemberek sözler söyleyen Ceylan adeta öfke kusmuştu.

"İLİŞKİMİZ 3. KİŞİLER YÜZÜNDEN BİTTİ"

İlişkilerinin neden bittiğini açıklayan Gülseren Ceylan, ünlü şovmenin kendisine güvenmediğini söyleyerek, "Hep açıklama yapmak zorunda kalıyordum. İlişkimiz 3. kişiler yüzünden bitti ama kadınlar değil insanlar." açıklamasını yaptı.

"YILLARIM ÇALINDI, EMEĞİMİN KARŞILIĞINI GÖREMEDİM"

Ceylan, hesabından sitem dolu sözlerle ayrılık kararı aldığını söyleyerek, "Yıllarım çalındı, emeğimin karşılığını göremedim. En zor zamanımda yalnız bırakılan yine ben oldum.

Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi Gülseren Ceylan ayrıldıklarını açıkladı | Video

"BANA VERMEDİĞİ MUTLULUĞU BAŞKA YERDE BULACAĞIM"

Ama gün gelecek, devran dönecek ve ben de çok mutlu olacağım. Kendi ailemi kuracağım. Onun bana vermediği ve vermek istemediği sevgiyi başka bir yerde bulacağım. Bana 'Kimseye ihtiyacın yok, ben senin ailenim' demişti. Ama erkeklere güvenmeyin, arkadaşlar. Bir gün varlar, bir gün yoklar. Bundan sonra benim için bitti. Yıllarımı, uğruna hiçbir şey yapmayacak bir adama daha harcamayacağım" demişti.

MİDE BULANDIRAN İDDİALAR

Gülseren Ceylan, sosyal medya hesabında eski sevgilisi Mehmet Ali Erbil'le ilgili mide bulandıran iddialar ortaya atmıştı. Mehmet Ali Erbil'e peş peşe öfke kusan Gülseren Ceylan, "Senin abin benim yanımda tuvalete giderken direkt pantolonunu indiren adam. O kadar saygısızsınız, iğrençsiniz." sözleriyle şoke etkisi yaratmıştı. İddialarına devam eden Ceylan, ilişkide pek çok kez aldatıldığını söyleyerek, "Ben aldatılmayı affettim. Affetmeyin." ifadelerinde bulunmuştu.

"HİZMETÇİ AYAĞIMI OVARKEN..."

Evdeki hizmetçi hakkında da iddialarda bulunan Gülseren Ceylan, "Hizmetçi ayağımı ovarken bir şeyler yaptık dedi. Ve ben bunu ağzından direkt itiraf olarak öğrendim ve çıldırdım." demişti.

MEHMET ALİ ERBİL SOLUĞU MAHKEMEDE ALDI!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ise bu açıklamalara sessiz kalmadı. eski sevgilisi Gülseren Ceylan'ın gündeme bomba gibi düşen açıklamaları sonrası harekete geçti. Bu ağır iddiaların ardından Erbil, hem kişilik haklarını korumak hem de itibarını zedeleyen açıklamalara karşı önlem almak için mahkemeye başvurdu.

GÜLSEREN CEYLAN HAKKINDA UZAKLAŞTIRMA KARARI!

Mehmet Ali Erbil, eski sevgilisine karşı hakaret ve mala zarar verme davaları açtı. Ayrıca Ceylan hakkında uzaklaştırma kararı aldırarak kendisini ve yakın çevresini koruma altına aldı.

İddiaların ardından sessiz kalmayan ünlü şovmen, imajını korumak adına hukuki yollara başvurmayı tercih etti.

ÇIKAN KARAR SONRASI PAYLAŞIM!

Ünlü şovmen, yaşanan bu gelişmelerin ardından mahkemeye başvurdu ve çıkan karar sonrası sosyal medyada bir paylaşım yaptı. Erbil, sosyal medyada yayınlanan videoda gözyaşlarına boğuldu.

ŞİDDET, HAKARET, TEHDİT
Mehmet Ali Erbil, Gülseren Ceylan'ın evine gelip yeniden barışmak istediğini, olumsuz yanıt alması sonrası kendisine hakarette bulunup, arabasına zarar verdiğini ifade etti ve tedbir talebinde bulunmuştu.

Mahkeme Erbil'in talebini yerinde bularak Ceylan için 1 ay tedbir kararı verdi. Ceylan'ın Erbil'e yönelik hakaret, şiddet ve tehdit eylemi içinde bulunmaması, yakınlarına ve evine yaklaşamaması gerektiği bildirilmişti.

Öte yandan Gülseren Ceylan ilişkisinde yaşadığı hayal kırıklığını tüm çarpıcı detaylarıyla katıldığı bir programda anlatmıştı.

"ONUN BİR AİLESİ VAR BEN TEK BAŞIMAYIM"

Ceylan, "Ben onun için ailemi karşıma aldım. O, morali bozukken ailesinin yanına gitti ama benim gidecek bir ailem yok. O an kendi kendime 'Senin kimsen yok' dedim ve çok kırıldım" sözlerinden sonra, ünlü şovmenin kızlarıyla ayrılık sonrasında kahvaltıya gitmesini örnek göstererek, "Onun bir ailesi var ama ben tek başımayım" demişti.

Öte yandan Mehmet Ali Erbil, eski sevgilisi Gülseren Ceylan hakkında açıklamalarda bulunmuştu.

"SALDIRMAZLIK ANLAŞMASI İMZALADIK "

Program sunucusunun ünlü şovmene 'Gülseren'le hala konuşuyor musunuz' sorusu üzerine, Eril, "Gülseren'le görüşmeler var her zaman. Dostuz 2 yılımı verdim." cevabını verdi. Birbirlerine demedikleri kalmayan eski aşıklardan Mehmet Ali Erbil'in Gülseren Ceylan'ı nasıl affetiğini ise şu sözlerle açıkladı: Söyledikleri yalan yanlış şeyler çoğu hırsa kapıldı. Sonra saldırmazlık anlaşması imzaladık mahkeme kararıyla anlaştık.

"KALA KALA GÜLSEREN'E Mİ KALDIM"

Erbil, hakkında çıkan tokat iddialarına ise, 'Asla ben 4 eşime bir tokat bile atmadım. Kala kala Gülseren'e mi kaldım' yanıtını vermişti.

"BİRBİRİMİZİ KIRMAMAK ADINA BARIŞTIK"

Mehmet Ali Erbil'in açıklamalarının ardından Gülseren Ceylan da canlı yayına bağlandı. Ceylan aralarını nasıl ve neden düzelttikleriyle alakalı, 'Sevgili olmak değil sadece birbirimizi kırmamak adına barıştık. Normal arkadaşlığımız devam ediyor.' ifadelerini kullandı.

"İÇİMİZİ BİLİYORUZ"

Ardından Gülseren Ceylan eski sevgilisine sarf ettiği sözler için pişman olup olmadığını açıkladı: "Biz büyük bir aşk yaşadığımız için birbirimizin yüzüne bakıyoruz çünkü içimizi biliyoruz. O anki üzüntüyle benim yaptığım şeyler. Aşkta böyle şeyler olmaması gerekiyor ama var."

"BEN BÜYÜK KONUŞMAM"

Sunucunun "Aşkını kalbine mi gömdün?" sorusuna Ceylan, "Aşkımı kalbime gömdüm, kendisi de gömmüş mü acaba?" yanıtını veriyor. Ünlü şovmen ise bu sözler karşısında yalnızca, "Ben büyük konuşmam" demekle yetiniyor.