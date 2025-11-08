Trend
Kendisinden 42 yaş küçük Gülseren Ceylan ile evlenmişti! Mehmet Ali Erbil’den şoke eden eski eş itirafı: “ Çok haksızlık ettim keşke onu bırakmasaydım… ”
Türk televizyonlarının efsane ismi Mehmet Ali Erbil, altıncı evliliğini gerçekleştirdiği günlerde geçmişine dair şaşırtıcı itiraflarda bulundu. Programda Erbil, "Bir eşime çok haksızlık yaptım. Keşke onu bırakmasaydım" sözleriyle yıllardır merak edilen sırrını ilk kez açıkladı. Şovmenin bu itirafı, eski evlilikleriyle ilgili pek çok soruyu da yeniden gündeme getirdi.
