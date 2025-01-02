Mehmet Ali Erbil’in sevgilisi Gülseren Ceylan ayrıldıklarını açıkladı | Video

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in bir süredir beraber olduğu Gülseren Ceylan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ayrılık haberini duyurdu.