Video Magazin Mehmet Ali Erbil’in sevgilisi Gülseren Ceylan ayrıldıklarını açıkladı | Video
Mehmet Ali Erbil’in sevgilisi Gülseren Ceylan ayrıldıklarını açıkladı | Video

Mehmet Ali Erbil’in sevgilisi Gülseren Ceylan ayrıldıklarını açıkladı | Video

02.01.2025 | 11:08

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in bir süredir beraber olduğu Gülseren Ceylan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ayrılık haberini duyurdu.

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