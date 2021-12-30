Trend Galeri Trend Magazin Kerem Bürsin’den sevgilisi Hande Erçel’e mesaj var! En büyü hayalini açıkladı

Kerem Bürsin’den sevgilisi Hande Erçel’e mesaj var! En büyü hayalini açıkladı

Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin, verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kerem Bürsin'in sözleri magazin gündemine bomba gibi düştü. Kerem Bürsin, hayallerini ve Hande Erçel ile olan ilişkisini anlattı. Bürsin en büyük hayallerinden birinin kalabalık bir aileye sahip olmak olduğunu söyledi. İşte Kerem Bürsin'i çok konuşulan bomba açıklamaları…

Giriş Tarihi: 30.12.2021 14:17 Güncelleme Tarihi: 30.12.2021 14:20 PAYLAŞ