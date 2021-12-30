Kerem Bürsin’den sevgilisi Hande Erçel’e mesaj var! En büyü hayalini açıkladı

Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin, verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kerem Bürsin'in sözleri magazin gündemine bomba gibi düştü. Kerem Bürsin, hayallerini ve Hande Erçel ile olan ilişkisini anlattı. Bürsin en büyük hayallerinden birinin kalabalık bir aileye sahip olmak olduğunu söyledi. İşte Kerem Bürsin'i çok konuşulan bomba açıklamaları…
Kerem Bürsin, Alem dergisine röportaj verdi. 1.5 yıldır aşk yaşadığı Hande Erçel ile birlikteliğine dair şunları söyledi...
'GÜNÜNE GÖRE ROMANTİĞİM'
"Gününe göre romantik biriyim. İlişki doğal ve filtresiz olmalı. Hande ile mutfağa girip yemek yapmaya bayılıyoruz..."
"O gelenekçi, ben ise yeni şeyler deniyorum.
İşimizi ilişkimize karıştırmamaya özen göstersek de izlediğimiz filmler üzerine sohbet etmeyi, mesleki hayallerimizi paylaşmayı seviyoruz.
Mesela; Hande görüntü yönetmenliğine ilgi duyuyor."