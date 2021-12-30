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Kerem Bürsin’den sevgilisi Hande Erçel’e mesaj var! En büyü hayalini açıkladı

Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin, verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kerem Bürsin'in sözleri magazin gündemine bomba gibi düştü. Kerem Bürsin, hayallerini ve Hande Erçel ile olan ilişkisini anlattı. Bürsin en büyük hayallerinden birinin kalabalık bir aileye sahip olmak olduğunu söyledi. İşte Kerem Bürsin'i çok konuşulan bomba açıklamaları…

Giriş Tarihi: 30.12.2021 14:17 Güncelleme Tarihi: 30.12.2021 14:20
Kerem Bürsin’den sevgilisi Hande Erçel’e mesaj var! En büyü hayalini açıkladı

Kerem Bürsin, Alem dergisine röportaj verdi. 1.5 yıldır aşk yaşadığı Hande Erçel ile birlikteliğine dair şunları söyledi...

Kerem Bürsin’den sevgilisi Hande Erçel’e mesaj var! En büyü hayalini açıkladı

'GÜNÜNE GÖRE ROMANTİĞİM'

"Gününe göre romantik biriyim. İlişki doğal ve filtresiz olmalı. Hande ile mutfağa girip yemek yapmaya bayılıyoruz..."

Kerem Bürsin’den sevgilisi Hande Erçel’e mesaj var! En büyü hayalini açıkladı

"O gelenekçi, ben ise yeni şeyler deniyorum.

Kerem Bürsin’den sevgilisi Hande Erçel’e mesaj var! En büyü hayalini açıkladı

İşimizi ilişkimize karıştırmamaya özen göstersek de izlediğimiz filmler üzerine sohbet etmeyi, mesleki hayallerimizi paylaşmayı seviyoruz.

Kerem Bürsin’den sevgilisi Hande Erçel’e mesaj var! En büyü hayalini açıkladı

Mesela; Hande görüntü yönetmenliğine ilgi duyuyor."

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