Kesin dille reddetmişti! Yasemin Ergene'nin köşe bucak sakladığı "aşkı" bakın kim çıktı

İLK ŞAMPİYONAYA BÜYÜK İLGİ

Son zamanlarda sosyetede de çok moda olan ve beş yıldızlı otellerin bile kortunu açtığı tenis ve squash'ın birleşiminden doğan 'Padel' sporunda artık bir şampiyonamız da oldu. Türkiye Tenis Federasyonu, Türkiye'de ilk kez Padel Türkiye Şampiyonası'nı düzenledi. Özel bir bankanın sponsorluğunda İstanbul Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü'nde gerçekleştirilen şampiyonada, 21 erkek ve 10 kadın takımı olmak üzere 62 sporcu mücadele etti. Kadınlar Kategorisi'nde Büşra Gökgöz ve İrem Türemişoğlu, Erkekler Kategorisi'nde da Fatih Sarı ve Efekan Bülbül Türkiye şampiyonu oldu. Ödül törenine, padel tutkunu olan sosyeteden ünlü isimler de katıldı.