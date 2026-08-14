Kesin dille reddetmişti! Yasemin Ergene'nin köşe bucak sakladığı "aşkı" bakın kim çıktı
14 yıllık evliliğini tek celsede bitiren Yasemin Ergene'nin "kesinlikle yalan" diyerek üstünü kapattığı o şoke eden aşk dedikodusu meğer başından beri doğruymuş! Tam 10 aydır kameralardan köşe bucak kaçırdığı gizemli sevgilisiyle kurduğu sır perdesi nihayet aralandı. Sosyeteyi çalkalayan bu ilişkinin detaylarını ve herkesten gizlediği o ünlü doktorun kim olduğunu duyunca kulaklarınıza inanamayacaksınız!
Giriş Tarihi: 14.08.2026 07:19
Güncelleme Tarihi: 14.08.2026 07:22