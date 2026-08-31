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Kıbrıs konserinde dikkat çeken çıkış! Özcan Deniz'den erkeklere olay tavsiye: "Gevşeyin, salın kendinizi"

Kıbrıs'ta sahne alan Özcan Deniz, salondaki erkek dinleyicilerine esprili bir dille seslendi. Ünlü sanatçının eğlenmeyi bir "sağlık yatırımı" olarak tanımladığı açıklamaları salonda büyük alkış topladı.

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 31.08.2026 06:22 Güncelleme Tarihi: 31.08.2026 06:23
Kıbrıs konserinde dikkat çeken çıkış! Özcan Deniz’den erkeklere olay tavsiye: Gevşeyin, salın kendinizi

Usta sanatçı Özcan Deniz, Kıbrıs'ta sahneye çıktı. Deniz, salondaki erkek konuklara esprili bir dille seslendi.

Kıbrıs konserinde dikkat çeken çıkış! Özcan Deniz’den erkeklere olay tavsiye: Gevşeyin, salın kendinizi

Erkeklerin kendilerini sıkmamaları gerektiğini belirten ünlü sanatçı, "Gevşeyin, salın kendinizi. Gecenin sonunda bugün çok efendiydin diye kimse sizi ödüllendirmeyecek.

Kıbrıs konserinde dikkat çeken çıkış! Özcan Deniz’den erkeklere olay tavsiye: Gevşeyin, salın kendinizi

Eğlenmek bir tedavi biçimidir, bu geceyi bir sağlık yatırımı gibi düşünün ve tadını çıkartın" dedi.

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Kıbrıs konserinde dikkat çeken çıkış! Özcan Deniz’den erkeklere olay tavsiye: Gevşeyin, salın kendinizi

Sanatçının bu sözleri salondan büyük alkış topladı. Yoğun kalabalığa ve kadın dinleyicilerin çoğunlukta olmasına da değinen Deniz, şöyle konuştu:

Kıbrıs konserinde dikkat çeken çıkış! Özcan Deniz’den erkeklere olay tavsiye: Gevşeyin, salın kendinizi

"Dünyada erkek nüfusu, kadın nüfusunun altında, bizim konserlere gelenler bunu net görür zaten. Ama bu çok güzel ve şahane bir denge. Sadece erkeklerin olduğu bir ortamda erkekler de keyif almaz."

Kıbrıs konserinde dikkat çeken çıkış! Özcan Deniz’den erkeklere olay tavsiye: Gevşeyin, salın kendinizi

ÖZCAN DENİZ KİMDİR?

Özcan Deniz, 19 Mayıs 1972 tarihinde Ankara'da doğdu. Aslen Ağrılı olan sanatçı, çocukluk yıllarını Aydın'da geçirdi. Küçük yaşlardan itibaren müziğe ilgi duyan Deniz, lise yıllarında sahne almaya başladı.

Kıbrıs konserinde dikkat çeken çıkış! Özcan Deniz’den erkeklere olay tavsiye: Gevşeyin, salın kendinizi

Özcan Deniz, müzik kariyerine 1980'li yılların ortasında başladı ve 1993'te çıkardığı Meleğim albümüyle büyük çıkış yakaladı. Ardından yayımladığı albümlerle Türk müziğinin en popüler isimlerinden biri haline geldi. 1990'lı yılların sonlarında oyunculuğa yönelen Deniz, özellikle Asmalı Konak dizisiyle geniş kitlelerce tanındı; Haziran Gecesi, Karagül, İstanbullu Gelin ve Kızıl Goncalar gibi yapımlarda rol aldı.

Kıbrıs konserinde dikkat çeken çıkış! Özcan Deniz’den erkeklere olay tavsiye: Gevşeyin, salın kendinizi

Müzik ve oyunculuğun yanı sıra sinema alanında da üretken olan Özcan Deniz, Ya Sonra, Evim Sensin, Su ve Ateş, İkinci Şans gibi filmlerde senarist ve yönetmen olarak yer aldı.

Kıbrıs konserinde dikkat çeken çıkış! Özcan Deniz’den erkeklere olay tavsiye: Gevşeyin, salın kendinizi

Çok yönlü kariyeriyle Türk sanat dünyasının öne çıkan isimleri arasında yer alıyor.

Kıbrıs konserinde dikkat çeken çıkış! Özcan Deniz’den erkeklere olay tavsiye: Gevşeyin, salın kendinizi

Deniz, yaklaşık 1,5 senedir birlikte olduğu Samar Dadgar ile 2023 ocak ayında dünyaevine girdi.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör