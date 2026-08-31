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Kıbrıs konserinde dikkat çeken çıkış! Özcan Deniz'den erkeklere olay tavsiye: 'Gevşeyin, salın kendinizi'
Kıbrıs konserinde dikkat çeken çıkış! Özcan Deniz'den erkeklere olay tavsiye: "Gevşeyin, salın kendinizi"
Kıbrıs'ta sahne alan Özcan Deniz, salondaki erkek dinleyicilerine esprili bir dille seslendi. Ünlü sanatçının eğlenmeyi bir "sağlık yatırımı" olarak tanımladığı açıklamaları salonda büyük alkış topladı.
Giriş Tarihi: 31.08.2026 06:22
Güncelleme Tarihi: 31.08.2026 06:23